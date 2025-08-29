Marquer la croissance de la ZES, écrire l’histoire de la réforme de Shenzhen : Publication officielle de la série « Shenzhen Practice of Chinese Modernization »

SHENZHEN, Chine, 29 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le 26 août, à l’occasion du 45e anniversaire de la création de la zone économique spéciale (ZES) de Shenzhen, la série « Shenzhen Practice of Chinese Modernization » (La pratique de Shenzhen de la modernisation chinoise) a été officiellement publiée. À travers le prisme du reportage journalistique, en associant récits écrits et documentation visuelle, cette série révèle les principes majeurs de la « réforme » et de l’« innovation », ainsi que les autres moteurs qui sous-tendent la quête d’un développement de haute qualité de la ZES. Environ 200 personnes ont assisté à la cérémonie de lancement.

Publiée par la maison d’édition Xinhua, la série se compose de sept volumes totalisant environ 1,05 million de mots et 600 illustrations. À travers des textes et des images thématiques, elle reflète les réalisations et les expériences de la ZES au cours de ses 45 années d’existence. Les sept volumes couvrent sept aspects fondamentaux : la mise en œuvre de la réforme et de l’ouverture, la promotion d’un développement de grande qualité, la démonstration de l’État de droit, la promotion de la civilisation urbaine, la préservation des moyens de subsistance et du bien-être des populations, la promotion d’une croissance verte et la construction d’une ville innovante.

Wang Yongxia, rédacteur en chef et membre du Comité du Parti de la maison d’édition Xinhua, a déclaré : « La série Shenzhen Practice of Chinese Modernization (La pratique de la modernisation chinoise à Shenzhen) offre une perspective théorique large, une structure logique rigoureuse, des exemples concrets et des statistiques solides, ainsi qu’un style narratif accessible. Nous sommes convaincus que cette série élaborée avec soin ouvrira une nouvelle fenêtre pour explorer, comprendre et découvrir Shenzhen, et permettra de saisir sa profondeur historique, son importance stratégique et son caractère accueillant. »

De nombreux lecteurs ont remarqué que la série associe des macro et micro récits, chaque volume offrant une perspective unique sur Shenzhen. Grâce au point de vue des auteurs, à un langage accessible et à une riche documentation visuelle, cette série met en lumière la pratique de la modernisation chinoise à Shenzhen et constitue un texte important pour permettre au monde de comprendre cette ville et la Chine.

Source : Xinhua Publishing House