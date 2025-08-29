Das KFSHRC fördert die Exzellenz in der Krankenpflege durch spezialisierte Schulungen

RIAD, Saudi-Arabien, Aug. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das King Faisal Specialist Hospital & Research Centre erzielt durch die Erweiterung der Aufgabenbereiche im Bereich der fortgeschrittenen Pflege messbare klinische Verbesserungen. Indem das KFSHRC Pflegekräften die Möglichkeit gibt, Pflegepfade zu leiten, Sicherheitsprotokolle umzusetzen und technologiegestützte Initiativen einzuführen, stellt es sicher, dass Patienten von proaktiveren, reaktionsschnellen und effizienteren Behandlungsmodellen profitieren.

Die Krankenpflegerklinik hat den Zugang zu spezialisierter Versorgung erweitert und gleichzeitig hochqualifizierte Pflegekräfte in wichtige Diagnose- und Behandlungsabläufe integriert. Ebenso nutzt das VTE-Präventionsprogramm digitale Echtzeit-Dashboards, um Risiken zu überwachen, die Dokumentation zu verbessern und Probleme umgehend zu eskalieren, was zu sichereren Ergebnissen in allen Pflegeeinrichtungen beiträgt.

Um hochwirksame Praktiken zu standardisieren, bietet das KFSHRC umfassende Schulungen in Form von Langzeitpraktika und gezielten Bildungsprogrammen wie dem Diplom in Onkologiepflege an. Im Jahr 2023 wurden durch diese Bemühungen 1.281 Fachkräfte aus dem Bereich der Krankenpflege und verwandten Gesundheitsberufen ausgebildet, um sicherzustellen, dass sie für die künftigen klinischen Anforderungen gerüstet sind.

Forschung und Innovation sind in allen Campus-Standorten in die Pflegefunktionen integriert. Krankenschwestern und Krankenpfleger leiten klinische Studien, tragen zu internationalen Konferenzen bei und beteiligen sich an Projekten zur Qualitätsverbesserung. Damit fördern sie eine Kultur des kontinuierlichen Lernens und der evidenzbasierten Pflege, die die operative Politik und die Entscheidungsfindung an vorderster Front beeinflusst.

Die Anerkennung durch das American Nurses Credentialing Centre, das Saudi Patient Safety Center und internationale Gremien wie Sigma zeigt, dass die Pflegeprogramme des KFSHRC nicht nur lokal wirksam sind, sondern auch global als Maßstab gelten. Diese Ergebnisse unterstreichen die Bedeutung von Innovation für die Aufrechterhaltung einer exzellenten Pflegequalität.

Das King Faisal Specialist Hospital and Research Centre hat seine Position als weltweit führendes akademisches medizinisches Zentrum behauptet und rangiert zum dritten Mal in Folge auf Platz eins im Nahen Osten und Afrika sowie auf Platz 15 weltweit unter den 250 besten akademischen medizinischen Zentren. Laut dem Bericht von Brand Finance für das Jahr 2025 wurde es außerdem zur wertvollsten Gesundheitsmarke sowohl in Saudi-Arabien als auch im gesamten Nahen Osten gekürt. Im selben Jahr wurde das KFSHRC in die Liste der weltweit besten Krankenhäuser aufgenommen und erschien auf der Liste der weltweit besten intelligenten Krankenhäuser 2025 des Magazins Newsweek.

