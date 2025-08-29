Le KFSHRC favorise l’excellence des soins infirmiers grâce à une formation spécialisée

RIYAD, Arabie saoudite, 29 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le King Faisal Specialist Hospital and Research Centre (KFSHRC) améliore les soins cliniques grâce au développement de postes d'infirmiers spécialisés. En permettant aux infirmiers de piloter les parcours de soins, de mettre en œuvre des protocoles de sécurité et de lancer des initiatives technologiques, le KFSHRC garantit à ses patients des modèles de traitement plus proactifs, réactifs et efficaces.

La Nurse Practitioner Clinic a élargi l’accès aux soins spécialisés tout en intégrant des infirmiers et infirmières spécialisés aux flux de travail essentiels du diagnostic et du soin. De même, le programme de prévention de la thrombose veineuse profonde (TVP) utilise des tableaux de bord numériques en temps réel pour surveiller les risques, améliorer la documentation et signaler rapidement les problèmes, ce qui permet d’obtenir des résultats plus sûrs dans tous les contextes de soin.

Pour standardiser les pratiques à fort impact, le KFSHRC propose des formations immersives sous forme de stages de longue durée et de programmes de formation ciblés, comme le diplôme de soins infirmiers en oncologie. En 2023, ces efforts ont permis de former 1 281 professionnels de la santé, et de garantir ainsi leur préparation aux demandes cliniques à venir.

La recherche et l’innovation sont intégrées aux fonctions infirmières sur l’ensemble des campus. Les infirmiers et infirmières dirigent des études cliniques, participent à des conférences internationales et contribuent à des projets d’amélioration de la qualité, favorisant ainsi une culture d’apprentissage continu et de soins fondés sur des données probantes qui éclairent les politiques opérationnelles et les décisions prises au quotidien.

La reconnaissance par l’American Nurses Credentialing Center, le Saudi Patient Safety Center et des organismes internationaux tels que Sigma témoigne de l’efficacité des programmes de soins infirmiers du KFSHRC, tant au niveau local qu’à l’échelle mondiale. Ces résultats soulignent l’importance de l’innovation dans le maintien de l’excellence des soins.

Le King Faisal Specialist Hospital and Research Centre conserve sa position de leader mondial de la médecine universitaire, se classant en tête des centres médicaux universitaires au Moyen-Orient et en Afrique, et 15e parmi les 250 premiers centres mondiaux, pour la troisième année consécutive. Il a également été désigné comme la marque de soins de santé la plus précieuse en Arabie saoudite et au Moyen-Orient, selon le rapport Brand Finance 2025. La même année, le KFSHRC a été classé parmi les meilleurs hôpitaux du monde et a figuré sur la liste des meilleurs hôpitaux intelligents établie pour 2025 par Newsweek.

