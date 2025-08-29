SUTNTIB AB “Tewox” skelbia neaudituotas tarpines konsoliduotąsias ir atskirąsias finansines ataskaitas už 6 mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2025 m. birželio 30 d.

Vilnius, Lietuva, Aug. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --
AB “Tewox” (Bendrovė) ir kartu su dukterinėmis įmonėmis (Grupė) skelbia neaudituotas konsoliduotąsias ir atskirąsias tarpines finansines ataskaitas už 6 mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2025 m. birželio 30 d. bei Bendrovės ir Grupės tarpinę vadovybės ataskaitą.
Finansiniai rezultatai
Pagrindiniai 2025 m. pirmojo pusmečio finansiniai rodikliai:
- Bendrovė:
- Turtas – 81,799 tūkst. Eur
- Nuosavas kapitalas – 46,370 tūkst. Eur
- Įsipareigojimai – 35,767 tūkst. Eur
- Investicinio turto vertė (vertinamo tikrąją vertę) – 81,799 tūkst. Eur (padidėjo 12,892 tūkst. Eur arba 18,71 % lyginant su 2024 m. gruodžio 31 d.)
- Bendrosios pajamos – 4,197 tūkst. Eur.
- Bendrovės paskolos ir turto vertės santykis lygus 42,61%.
- Grupė:
- Turtas – 179,567 tūkst. Eur
- Nuosavas kapitalas – 53,161 tūkst. Eur
- Įsipareigojimai – 126,406 tūkst. Eur.
- Investicinio turto vertė (vertinamo tikrąją vertę) – 171,053 tūkst. Eur (padidėjo 12,676 tūkst. Eur arba 8,00 % lyginant su 2024 m. gruodžio 31 d.)
- Veiklos pajamos – 7,043 tūkst. Eur
- Bendrosios pajamos – 3,482 tūkst. Eur.
- Dukterinių įmonių paskolos ir turto vertės santykis lygus 47,42%.
Svarbiausi pirmojo 2025 m. pusmečio įvykiai:
- 2025 m. Bendrovė per savo valdomas dukterines įmonės įsigijo investicinio turto, kurio bendra įsigijimo vertė sudarė apie 7,69 mln. Eur:
- Komercinį pastatą adresu Klaipėdos g. 109, Panevėžys, Lietuva;
- Žemės sklypą adresu Šv. Kristoforo g. 5, Dituvos k., Lietuva.
- 2025 m. sausio 19 d. baigėsi trečiasis viešųjų obligacijų emisijos platinimo etapas, kurio metu Bendrovė išplatino 11,226 mln. Eur nominalios vertės obligacijų.
- 2025 m. sausio pabaigoje Bendrovė, įvykdė išankstinį obligacijų išpirkimą, pagal išankstinio išpirkimo sąlygas, išpirkdama 7,474 mln. Eur nominalios vertės neviešų obligacijų.
- Grupė gavo statybų leidimus prekybos centrams Vilniuje ir Klaipėdos mieste, bei pasirašė generalinės rangos sutartys projektų vystymui Vilniuje ir Klaipėdos rajone. Utenoje jau pradėtos beveik 5 000 kv. m ploto prekybos parko statybos.
Svarbiausi įvykiai, įvykę po ataskaitinio laikotarpio pabaigos
- 2025 m. rugpjūčio 5 d. Bendrovė pasirašė paskolos sutartį su nesusijusia šalimi, pagal kurią, Bendrovė gavo 2 mln. Eur paskolą.
- 2025 m. rugpjūčio 19 d. Grupė pasirašė kreditavimo sutartį su kredito įstaiga, pagal kurią, Grupė gaus 6,2 mln. Eur paskolą projekto vystymui Utenoje.
- Grupė pradėjo trijų prekybos centrų statybų darbus Klaipėdos rajone, Vilniuje bei Klaipėdos mieste. Visus projektus planuojama užbaigti 2026 m.
Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Paulius Nevinskas
Investicinės Bendrovės valdytojas
https://lordslb.lt/tewox_bonds/
