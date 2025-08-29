Fossar fjárfestingarbanki hf.: Útboð á víxlum 4. september 2025

Fossar fjárfestingarbanki hf. efnir til útboðs á víxlum fimmtudaginn 4. september 2025.
Boðnir verða til sölu víxlar í 6 mánaða flokki FOS 26 0311 með lokagjalddaga þann 11. mars 2026. Útboðið verður með hollenskri aðferð, þ.e. öll samþykkt tilboð bjóðast fjárfestum á hæstu samþykktu flötu vöxtum sem tekið er. Nafnverðseining víxlanna er 20 m.kr. og er útboðið því undanþegið gerð lýsingar á grundvelli c- og d-liðar 4. mgr. 1. gr. lýsingarreglugerðar ESB nr. 2017/1129. Bankinn áskilur sér rétt til þess að samþykkja öll tilboð, hafna öllum tilboðum eða taka tilboðum að hluta. Tilkynnt verður um niðurstöðu útboðsins og úthlutun til fjárfesta þegar niðurstaða liggur fyrir, þó eigi síðar en fyrir opnun markaða föstudaginn 5. september.
Tilboðum, þar sem fram koma upplýsingar um tilboðsfjárhæð og flata vexti, skal skilað til Fossa fjárfestingarbanka fyrir kl. 17:00, fimmtudaginn 4. september, á netfangið utbod@fossar.is.
Sótt verður um töku víxlanna til viðskipta á aðalmarkaði Nasdaq Iceland. Grunnlýsing, endanlegir skilmálar og önnur skjöl er varða útgáfu flokksins og umsókn um töku víxlanna til viðskipta í Kauphöll verða þá birt á vefsíðu bankans: www.fossar.is/fjarfestar. Uppgjörsdagur viðskiptanna er 11. september 2025.
Nánari upplýsingar veita:
Arnar Friðriksson
Fossar fjárfestingarbanki hf.
Sími: 865-8101
Netfang: arnar.fridriksson@fossar.is
Ásgrímur Gunnarsson
Fossar fjárfestingarbanki hf.
Sími: 842-4040
Netfang: asgrimur.gunnarsson@fossar.is