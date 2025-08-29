Verkkokauppa.com Oyj - Johdon liiketoimet – Tatu Kaleva

Verkkokauppa.com Oyj JOHDON LIIKETOIMET 29.08.2025 klo 15:15

Verkkokauppa.com Oyj:n johtoryhmän jäsen Tatu Kaleva on tehnyt markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR) 19. artiklan edellyttämän ilmoituksen liiketoimesta Verkkokauppa.com Oyj:n rahoitusvälineellä. Tarkemmat tiedot liiketoimesta ovat alla.

Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen 19. artiklan mukainen ilmoitus liiketoimesta.

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Tatu Kaleva

Asema: Muu ylin johto

Liikkeeseenlaskija: Verkkokauppa.com Oyj

LEI: 743700QZE6B52SHHTV75

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 120857/4/6

Liiketoimen päivämäärä: 2025-08-26

Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI4000049812

Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 111 Yksikköhinta: 3.66 EUR

(2): Volyymi: 36 Yksikköhinta: 3.66 EUR

(3): Volyymi: 28 Yksikköhinta: 3.66 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (3):

Volyymi: 175 Keskihinta: 3.66 EUR

Liiketoimen päivämäärä: 2025-08-27

Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI4000049812

Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 744 Yksikköhinta: 3.69 EUR

(2): Volyymi: 18 Yksikköhinta: 3.69 EUR

(3): Volyymi: 1000 Yksikköhinta: 3.69 EUR

(4): Volyymi: 1000 Yksikköhinta: 3.69 EUR

(5): Volyymi: 150 Yksikköhinta: 3.69 EUR

(6): Volyymi: 51 Yksikköhinta: 3.69 EUR

(7): Volyymi: 27 Yksikköhinta: 3.69 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (7):

Volyymi: 2990 Keskihinta: 3.69 EUR

Liiketoimen päivämäärä: 2025-08-28

Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI4000049812

Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 1421 Yksikköhinta: 3.86 EUR

(2): Volyymi: 978 Yksikköhinta: 3.85 EUR

(3): Volyymi: 157 Yksikköhinta: 3.85 EUR

(4): Volyymi: 101 Yksikköhinta: 3.85 EUR

(5): Volyymi: 10 Yksikköhinta: 3.86 EUR

(6): Volyymi: 6 Yksikköhinta: 3.85 EUR

(7): Volyymi: 9 Yksikköhinta: 3.82 EUR

(8): Volyymi: 2000 Yksikköhinta: 3.82 EUR

(9): Volyymi: 700 Yksikköhinta: 3.8 EUR

(10): Volyymi: 552 Yksikköhinta: 3.82 EUR

(11): Volyymi: 500 Yksikköhinta: 3.82 EUR

(12): Volyymi: 250 Yksikköhinta: 3.82 EUR

(13): Volyymi: 149 Yksikköhinta: 3.81 EUR

(14): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 3.8 EUR

(15): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 3.8 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (15):

Volyymi: 6835 Keskihinta: 3.83155 EUR

Verkkokauppa.com Oyj

Lisätietoja:

Klaus Korhonen, lakiasiainjohtaja

klaus.korhonen@verkkokauppa.com

puh +358 50 32 555 28

Verkkokauppa.com on verkkokaupan edelläkävijä ja intohimoisesti asiakkaan puolella. Verkkokauppa.com vauhdittaa kaupan siirtymistä verkkoon Suomen nopeimmilla toimituksilla ja äärimmäisen sujuvalla asioinnilla. Yritys haastaa markkinan tarjoamalla tunnin toimitukset yli 1,7 miljoonalle asiakkaalle, voittavan valikoiman ja todennäköisesti aina halvimmat hinnat, sekä pyrkii joka päivä löytämään tehokkaampia tapoja ylittää asiakkaiden odotukset ja luoda uusi normi ostamiselle ja omistamiselle.

Verkkokauppa.com on perustettu vuonna 1992 ja on ollut verkossa ensimmäisestä päivästä lähtien. Yhtiön liikevaihto vuonna 2024 oli 468 miljoonaa euroa ja se työllistää noin 600 henkilöä. Verkkokauppa.com on listattu Nasdaq Helsingissä.