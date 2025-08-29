Verkkokauppa.com Oyj - Johdon liiketoimet – Tatu Kaleva
Verkkokauppa.com Oyj JOHDON LIIKETOIMET 29.08.2025 klo 15:15
Verkkokauppa.com Oyj:n johtoryhmän jäsen Tatu Kaleva on tehnyt markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR) 19. artiklan edellyttämän ilmoituksen liiketoimesta Verkkokauppa.com Oyj:n rahoitusvälineellä. Tarkemmat tiedot liiketoimesta ovat alla.
Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen 19. artiklan mukainen ilmoitus liiketoimesta.
____________________________________________
Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Tatu Kaleva
Asema: Muu ylin johto
Liikkeeseenlaskija: Verkkokauppa.com Oyj
LEI: 743700QZE6B52SHHTV75
Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 120857/4/6
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2025-08-26
Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000049812
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 111 Yksikköhinta: 3.66 EUR
(2): Volyymi: 36 Yksikköhinta: 3.66 EUR
(3): Volyymi: 28 Yksikköhinta: 3.66 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (3):
Volyymi: 175 Keskihinta: 3.66 EUR
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2025-08-27
Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000049812
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 744 Yksikköhinta: 3.69 EUR
(2): Volyymi: 18 Yksikköhinta: 3.69 EUR
(3): Volyymi: 1000 Yksikköhinta: 3.69 EUR
(4): Volyymi: 1000 Yksikköhinta: 3.69 EUR
(5): Volyymi: 150 Yksikköhinta: 3.69 EUR
(6): Volyymi: 51 Yksikköhinta: 3.69 EUR
(7): Volyymi: 27 Yksikköhinta: 3.69 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (7):
Volyymi: 2990 Keskihinta: 3.69 EUR
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2025-08-28
Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000049812
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 1421 Yksikköhinta: 3.86 EUR
(2): Volyymi: 978 Yksikköhinta: 3.85 EUR
(3): Volyymi: 157 Yksikköhinta: 3.85 EUR
(4): Volyymi: 101 Yksikköhinta: 3.85 EUR
(5): Volyymi: 10 Yksikköhinta: 3.86 EUR
(6): Volyymi: 6 Yksikköhinta: 3.85 EUR
(7): Volyymi: 9 Yksikköhinta: 3.82 EUR
(8): Volyymi: 2000 Yksikköhinta: 3.82 EUR
(9): Volyymi: 700 Yksikköhinta: 3.8 EUR
(10): Volyymi: 552 Yksikköhinta: 3.82 EUR
(11): Volyymi: 500 Yksikköhinta: 3.82 EUR
(12): Volyymi: 250 Yksikköhinta: 3.82 EUR
(13): Volyymi: 149 Yksikköhinta: 3.81 EUR
(14): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 3.8 EUR
(15): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 3.8 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (15):
Volyymi: 6835 Keskihinta: 3.83155 EUR
Verkkokauppa.com Oyj
Lisätietoja:
Klaus Korhonen, lakiasiainjohtaja
klaus.korhonen@verkkokauppa.com
puh +358 50 32 555 28
Verkkokauppa.com on verkkokaupan edelläkävijä ja intohimoisesti asiakkaan puolella. Verkkokauppa.com vauhdittaa kaupan siirtymistä verkkoon Suomen nopeimmilla toimituksilla ja äärimmäisen sujuvalla asioinnilla. Yritys haastaa markkinan tarjoamalla tunnin toimitukset yli 1,7 miljoonalle asiakkaalle, voittavan valikoiman ja todennäköisesti aina halvimmat hinnat, sekä pyrkii joka päivä löytämään tehokkaampia tapoja ylittää asiakkaiden odotukset ja luoda uusi normi ostamiselle ja omistamiselle.
Verkkokauppa.com on perustettu vuonna 1992 ja on ollut verkossa ensimmäisestä päivästä lähtien. Yhtiön liikevaihto vuonna 2024 oli 468 miljoonaa euroa ja se työllistää noin 600 henkilöä. Verkkokauppa.com on listattu Nasdaq Helsingissä.