Bitget registra más de medio billón de derivados mensuales en promedio y supera la liquidez de ETH y SOL, según el informe de CoinDesk

VICTORIA, Seychelles, Aug. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, empresa líder en la bolsa de criptomonedas y Web3, se destacó en un informe recientemente publicado por CoinDesk Market Data Deep-Dive por su extraordinario rendimiento en cuanto a volumen de operaciones, adopción institucional y liderazgo en liquidez.

Entre noviembre de 2023 y junio de 2025, Bitget registró un monto acumulado de 11,5 billones de dólares en volumen de derivados, lo que la sitúa entre las cuatro principales bolsas del mundo. El informe también clasificó a Bitget como la bolsa número uno en profundidad de mercado al contado de ETH y SOL, y número dos en BTC, lo que consolida su posición como una de las tres primeras a nivel mundial en calidad de ejecución. Ese impulso continuó hasta 2025, con volúmenes mensuales promedio que alcanzaron los 750.000 millones de dólares, de los cuales casi el 90 % procedía de derivados. Incluso en condiciones de mercado más moderadas, Bitget se ha convertido en un mercado importante a nivel estructural, que se caracteriza por su escala, fidelidad y creciente peso institucional.

De hecho, la combinación de usuarios de Bitget está cambiando rápidamente. En el primer semestre de 2025, el 80 % del volumen al contado y el 50 % del volumen de derivados procedían de instituciones, lo que duplicó los activos gestionados en lo que va de año. El informe de CoinDesk atribuye esta evolución a la mayor variedad de productos de Bitget, como su programa de incentivos de liquidez, su paquete de préstamos institucionales y un sistema de márgenes unificado que se lanzará a finales de este trimestre.

El token nativo BGB también se destacó en el informe. Clasificado como el tercer activo al contado con más operaciones después de BTC y ETH, los volúmenes de BGB rivalizaron con sectores completos del mercado y contribuyeron a impulsar la mayor cuota de mercado al contado de la bolsa en mayo, con un 5,2 %. En general, BTC, ETH, y BGB en conjunto representaron el 44 % de la actividad al contado, lo que indica una demanda institucional estable.

La huella de liquidez de Bitget sigue superando sus expectativas. El informe distingue a Bitget como la bolsa N.° 1 en liquidez de ETH y SOL y la N.° 2 en profundidad de mercado al contado de BTC, con una diferencia inferior al 1 % del precio medio, lo que supera a sus principales competidores. El deslizamiento medio de BTC de Bitget fue de solo el 0,0074 % para operaciones de 100.000 dólares, lo que la sitúa entre las tres primeras a nivel mundial en cuanto a calidad de ejecución.

“Hemos sido muy cuidadosos con nuestra forma de crecer, brindamos productos de primera categoría y ofrecemos una de las infraestructuras de seguridad más sólidas. Desde el sector minorista hasta el institucional, la gente busca calidad y seguridad”, afirmó Gracy Chen, directora ejecutiva de Bitget. “Este informe valida lo que sabemos a nivel interno: las instituciones ya están haciendo operaciones y decidieron confiar en Bitget”.

Además, el informe completo de CoinDesk señala el lanzamiento en cadena de Bitget en abril de 2025, lo que contribuyó a impulsar un aumento intermensual del 32 % en los volúmenes al contado. Asimismo, el informe destaca el liderazgo de Bitget en el interés abierto de los derivados de XRP, su dominio en los sectores de capa 1 y memecoins y la creciente relevancia de los tokens nicho, que experimentaron una actividad excepcional en la plataforma.

Con su sólida posición, Bitget se ha fortalecido en los mercados institucionales, ha mejorado la profundidad de las altcoins y ha introducido liquidez híbrida en cadena y sin cadena, una trifecta que actualmente está dando forma a la siguiente etapa de la evolución de la bolsa.

Bitget fue fundada en 2018, y es la empresa líder mundial en bolsa de criptomonedas y Web3. Al brindar servicios a más de 120 millones de usuarios en más de 150 países y regiones, la bolsa Bitget se compromete a ayudar a los usuarios a operar de forma más inteligente con su función pionera de copy trading y otras soluciones de operación, al tiempo que ofrece acceso en tiempo real al precio de Bitcoin, el precio de Ethereum y al precio de otras criptomonedas. Bitget Wallet es una de las principales billeteras de criptomonedas sin custodia que admite más de 130 blockchains y millones de tokens. Ofrece operaciones multicadena, staking, pagos y acceso directo a más de 20.000 DApps, con swaps avanzados y conocimientos del mercado integrados en una sola plataforma.

Bitget impulsa la adopción de criptomonedas mediante asociaciones estratégicas, como su papel como socio oficial de criptomonedas de la liga de fútbol más importante del mundo, LALIGA, en los mercados de ORIENTE, SUDESTE ASIÁTICO y LATINOAMÉRICA. Alineada con su estrategia de impacto global, Bitget ha unido fuerzas con UNICEF para apoyar la educación en blockchain para 1,1 millones de personas para 2027. En el mundo de los deportes de motor, Bitget es la bolsa de criptomonedas que es socia exclusiva de MotoGP™, uno de los campeonatos más emocionantes del mundo.

