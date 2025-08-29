Selon un rapport de CoinDesk, Bitget enregistre une moyenne mensuelle supérieure à 500 milliards d’instruments dérivés et coiffe l’ETH et le SOL sur le podium des liquidités

VICTORIA, Seychelles, 29 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, principale bourse de cryptomonnaies et société Web3 au monde, s’est vue distinguée dans un récent rapport Market Data Deep-Dive de CoinDesk au regard de sa performance exceptionnelle en termes de volume transactionnel, d’adoption institutionnelle et de leadership rapporté aux liquidités.

Entre novembre 2023 et juin 2025, Bitget a enregistré un volume cumulé de 11 500 milliards de dollars en produits dérivés, ce qui la place au rang des quatre premières plateformes du monde. Le rapport consacre également Bitget comme la première plateforme d’échange pour la profondeur de son marché au comptant pour l’ETH et le SOL, et la seconde pour le BTC. Un tel constat ancre sa position au sein du top 3 mondial en termes de qualité d’exécution. Cette dynamique se poursuit en 2025, à raison de volumes mensuels moyens atteignant les 750 milliards de dollars, dont près de 90 % issus d’instruments dérivés. Même dans un contexte de marché moins favorable, Bitget s’impose comme un acteur structurellement important qui se caractérise par son envergure, la fidélité de ses utilisateurs et son influence grandissante auprès des institutions.

De fait, la nature des utilisateurs de la plateforme Bitget évolue rapidement. Au premier semestre 2025, 80 % des transactions au comptant et 50 % des transactions réalisées en produits étaient enregistrées au compte d’institutions, doublant ainsi les actifs sous gestion depuis le début de l’année. Le rapport de CoinDesk attribue cette évolution à la mise à niveau de la gamme de produits de Bitget, notamment son programme d’incitation à la liquidité et ses offres de prêts institutionnels. Il est à noter que la mise en place d’un système de marge unifié est prévue au cours du trimestre.

Le rapport met également en vedette le jeton natif BGB. Celui-ci se distingue au titre du troisième actif le plus échangé au comptant après les jetons BTC et ETH à l’appui de volumes comparables à ceux de secteurs entiers du marché, ce qui a permis à Bitget de gagner une part de marché record de 5,2 % sur le marché au comptant en mai dernier. De manière générale, les jetons BTC, ETH et BGB comptaient pour 44 % des transactions au comptant, ce qui traduit une demande institutionnelle stable.

La liquidité de Bitget continue de dépasser ses capacités. Le rapport classe Bitget au premier rang des bourses pour la liquidité ETH et SOL, et au deuxième rang pour la profondeur de son marché BTC, à moins de 1 % du prix médian, devançant ainsi ses principaux concurrents. Comme la correction moyenne sur BTC pour les ordres d’une valeur100 000 dollars n’était que de 0,0074 %, Bitget se place parmi les trois meilleures plateformes du monde en termes de qualité d’exécution.

« Nous avons opté pour une approche stratégique de la croissance en proposant des produits de première qualité et l’une des meilleures infrastructures de sécurité du marché, car nous savons bien que les utilisateurs particuliers ou institutionnels sont en quête des mêmes niveaux de qualité et de sécurité » observe Gracy Chen, PDG de Bitget. « Ce rapport ne fait que confirmer nos appréciations internes, à savoir que les institutions sont au rendez-vous et nous accordent leur confiance ».

Le rapport intégral de CoinDesk revient également sur le lancement de Bitget Onchain en avril 2025, qui a contribué à une hausse mensuelle de 32 % des transactions au comptant. Il souligne enfin la position dominante de Bitget sur les dérivés XRP, sa présence au cœur des réseaux de couche 1 et des meme coins, ainsi que l’essor des jetons de niche, qui ont connu une activité florissante sur la plateforme.

À l’appui de ce positionnement solide, Bitget a consolidé son implantation sur les marchés institutionnels, a renforcé la profondeur des altcoins et a introduit une liquidité hybride on-chain/off-chain. Ce « tiercé gagnant » dessine désormais les contours de la prochaine phase d’évolution des plateformes d’échange.

Pour consulter le rapport complet, veuillez cliquer ici.

