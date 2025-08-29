Bitget רושמת נפח מסחר של מעל חצי טריליון לחודש בממוצע בשוק הנגזרות, ועומדת בצמרת הנזילות של ETH ו-SOL בדו"ח של CoinDesk

ויקטוריה, איי סיישל, Aug. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Bitget, בורסת המטבעות הקריפטוגרפים המובילה וחברת Web3, נמצאת באור הזרקורים בדו"ח Market Data Deep-Dive של CoinDesk שפורסם לאחרונה, בזכות הביצועים הפורצים שלה בנפחי מסחר, אימוץ מוסדי ומובילות בהיבט הנזילות.

בין נובמבר 2023 ליוני 2025, Bitget רשמה נפח מצטבר של 11.5 טריליון דולר בנגזרות, מה שמציב אותה בין ארבע הבורסות המובילות בעולם. הדו"ח גם דירג את Bitget כבורסה מספר אחת לעומק מסחר בספוט של ETH ו-SOL, ובמקום השני עבור BTC, מה שביסס את מעמדה כאחת משלוש המובילות בעולם באיכות הביצוע. מומנטום זה נמשך אל תוך 2025, עם נפחי מסחר חודשיים ממוצעים שהגיעו ל-750 מיליארד דולר, וכמעט 90% מזה הגיע מנגזרות. אפילו בתנאי שוק קרירים יותר, Bitget התגלתה כזירה בעלת חשיבות מבנית, המאופיינת בגודל, דביקות ומשקל מוסדי הולך וגדל.

למעשה, תמהיל המשתמשים של Bitget משתנה במהירות. במחצית הראשונה של 2025, 80% מנפח המסחר בספוט ו-50% מנפח המסחר בנגזרות הגיעו ממוסדות, הכפלה של הנכסים המנוהלים מתחילת השנה. הדו"ח של CoinDesk מייחס את ההתפתחות הזו למערך המוצרים המשודרג של Bitget, כולל תוכנית תמריצי הנזילות שלה, חבילת ההלוואות המוסדיות ומערכת המרווחים האחודה שתשיק בהמשך הרבעון.

גם אסימון BGB המקורי בלט בדו"ח. BGB מדורג כנכס השלישי הכי נסחר בשוק הספוט אחרי BTC ו-ETH, והנפחים של BGB התחרו במגזרי שוק שלמים וסייעו במהלך מאי להניע את נתח שוק הספוט הגבוה ביותר אי פעם של הבורסה, עם 5.2%. בסך הכל, BTC, ETH ו-BGB יחד היוו 44% מהפעילות במסחר בספוט, דבר המצביע על ביקוש מוסדי יציב.

טביעת הרגל בנזילות של Bitget ממשיכה להיות גדולה ממשקלה. הדו"ח כינה את Bitget כבורסה מספר 1 לנזילות ETH ו-SOL וכמספר 2 לעומק הספוט של BTC בטווח של 1% ממחיר האמצע, כשהיא עוקפת את המתחרות הראשיות. הגלישה הממוצעת של Bitget ב-BTC הייתה רק 0.0074% עבור עסקאות של 100,000 דולר, מה שמציב אותה בין שלוש הבורסות המובילות בעולם באיכות הביצוע.

"היינו מכוונים לגבי האופן שבו אנו מתרחבים, אנו מספקים מוצרים ברמה עולמית ומספקים את אחת מתשתיות האבטחה החזקות ביותר. מקמעונאות ועד מוסדית, אנשים מחפשים איכות ובטיחות", אמרה גרייסי צ'ן (Gracy Chen), מנכ"לית Bitget. "הדו"ח הזה מאמת את מה שידענו מבפנים: מוסדות נמצאים כאן, והם בוחרים לסמוך על Bitget".

הדוח המלא של CoinDesk הדגיש גם את השקת Onchain של Bitget באפריל 2025, מה שעזר להניע עלייה של 32% מחודש לחודש בנפחי הספוט. בדו"ח צויינה ההובלה של Bitget בעניין פתוח של נגזרות XRP, דומיננטיות במגזרי Layer-1 ו-memecoin, ואת הרלוונטיות הגוברת של אסימוני נישה, שראו פעילות פורצת בפלטפורמה.

עם מיצובה החזק, Bitget העמיקה את פעילותה בשווקים המוסדיים, שיפרה את עומק המטבעות החלופיים והציגה נזילות היברידית ברשת ומחוץ לרשת - משולש שמעצב כעת את השלב הבא בהתפתחות של הבורסה.

לצפייה בדו"ח המלא, בקרו כאן.

אודות Bitget

Bitget, שהוקמה בשנת 2018, היא בורסת הקריפטו וחברת Web3המובילה בעולם. בורסת Bitget, המשרתת למעלה מ-120 מיליון משתמשים ביותר מ-150 מדינות ואזורים, מחויבת לעזור למשתמשים לסחור בצורה חכמה יותר עם קופי טריידינג חלוצי ופתרונות מסחר אחרים, תוך שהיא מציעה גישה בזמן אמת למחיר ביטקוין , מחיר את'ריום ומחירי מטבעות קריפטוגרפיים אחרים. Bitget Wallet , שנקרא בעבר BitKeep, הוא ארנק קריפטו משורשר ברמה עולמית התומך ביותר מ- 130 רשתות בלוקצ'יין ומיליוני אסימונים. היא מציעה מסחר מרובה רשתות, הימורים, תשלומים וגישה ישירה ליותר מ-20,000 אפליקציות מבוזרות, עם המרות מתקדמות ותובנות שוק מובנות בפלטפורמה אחת.

Bitget מניעה את אימוץ הקריפטו באמצעות שותפויות אסטרטגיות, כולל היותה שותפת הקריפטו הרשמית של ליגת הכדורגל המקצוענית המובילה בעולם, LALIGA, בשווקי EASTERN, SEA ו- LATAM. בהתאם לאסטרטגיית ההשפעה הגלובלית שלה, Bitget חברה ל- UNICEF כדי לתמוך בחינוך 1.1 מיליון איש עד 2027 לשימוש בבלוקצ'יין. בעולם הספורט המוטורי, Bitget היא שותפת בורסת המטבעות הקריפטוגרפים הבלעדית של ™MotoGP, מאליפויות המרוצים המרגשות ביותר

למידע נוסף, בקרו באתר: אתר | טוויטר | טלגרם | לינקדאין | Discord | Bitget Wallet

לפניות בנושא מדיה, אנא צרו קשר עם: media@bitget.com

אזהרת סיכונים: מחירי הנכסים הדיגיטליים עשויים להשתנות ולחוות תנודתיות מחירים. השקיעו רק את מה שאתם יכולים להרשות לעצמכם להפסיד. ערך ההשקעה שלכם עשוי להיות מושפע וייתכן שלא תשיגו את היעדים הפיננסיים שלך או לא תוכלו לשחזר את ההשקעה העיקרית שלכם. אתם תמיד צריכים לחפש ייעוץ פיננסי עצמאי ולשקול את הניסיון הפיננסי שלכם ואת המצב הפיננסי. ביצועי העבר אינם מדד אמין לביצועים עתידיים. Bitget לא תהיה אחראית לכל הפסד שעלול להיגרם לכם. אין לפרש דבר הכלול במסמך זה כייעוץ פיננסי. למידע נוסף, עיינו בתנאי השימוש שלנו .

תמונה הנלוות להודעה זו זמינה בכתובת

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9833b824-7505-44ec-abdd-7b20f45ab9e3