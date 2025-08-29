ビットゲット (Bitget)、月間デリバティブ平均取引高で5,000億ドル (約73兆4,440億円) 以上を記録、コインデスク (CoinDesk) レポートでETHとSOLの流動性で第1位を飾る

セーシェル・ビクトリア発, Aug. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 世界をリードする暗号通貨取引所およびWeb3企業であるビットゲットは、取引高、機関投資家の受け入れ、流動性のリーダーシップにわたる画期的なパフォーマンスのために、新たに発表されたコインデスク・マーケット・データ・ディープダイブ (CoinDesk Market Data Deep-Dive) レポートで注目を浴びた。

2023年11月から2025年6月にかけて、ビットゲットはデリバティブ取引高で累計11.5兆ドル (約1,688兆5,678億8,500万円) を記録し、世界4大取引所の一つに名を連ねた。 同レポートではまた、ビットゲットがETHおよびSOLの現物市場深度において第1位、BTCでは第2位にランク付けされ、執行品質において世界トップ3の地位を確固たるものとした。 その勢いは2025年も続き、月間平均取引高は7,500億ドル (約110兆1,678億7,800万円) に達し、その90％近くがデリバティブ取引によるものであった。 冷え込んだ市況でも、ビットゲットは規模、粘着性、高まる機関投資家の比重を特徴とする、構造的に重要な取引所として台頭している。

実際、ビットゲットのユーザー構成は急速に変化している。 2025年上半期において、現物取引高の80％およびデリバティブ取引高の50％が機関投資家によるもので、年初来の運用資産残高は倍増した。 コインデスクのレポートは、この変化をビットゲットのアップグレードされた商品群に起因すると分析している。これには流動性インセンティブプログラム、機関投資家向けレンディングスイート、今四半期後半にローンチ予定の統一マージンシステムが含まれる。

ビットゲットのネイティブトークンであるBGBもまた同レポートで取り上げられている。 BGBの取引高は、現物資産の中でBTCとETHに次いで3位であり、市場部門全体に匹敵している。この取引高は、5月に同取引所の現物市場シェアを過去最高の5.2%に押し上げる原動力となった。 BTC、ETH、BGBが現物取引の全体の44%を占めており、安定した機関投資家の需要を示している。

ビットゲットの流動性フットプリントは、その規模を超えた存在感を示し続けている。 同レポートでは、ビットゲットは、主要な競合する取引所を抑え、ETHとSOLの流動性において第1位、価格中央値から1%以内のBTCの現物市場深度において第2位にランク付けされている。 ビットゲットの平均BTCスリッページは10万ドル (約1,469万円) の取引でわずか0.0074%であり、執行品質において世界トップ3にランクインしている。

「私たちは、事業拡大の方法について慎重な姿勢を貫き、世界クラスの商品を提供し、最も強力なセキュリティインフラを実現しています。 個人投資家から機関投資家まで、人々は品質と安全を求めています」と、ビットゲットのCEOであるグレイシー・チェン (Gracy Chen) は述べている。 「このレポートは、私たちが内部で知っていること、すなわち機関投資家がビットゲットを利用し、当社を信頼することを選んでいるという事実を確認するものです」。

コインデスクの完全版レポートでは、ビットゲットが2025年4月にローンチしたオンチェーン商品も取り上げられている。これにより、現物取引高の月間32％増が後押しされた。 同レポートは、ビットゲットがXRPデリバティブの未決済建玉でリードしていること、レイヤー1およびミームコイン分野で支配的地位を確立していること、さらにプラットフォームで急騰する動きを見せたニッチトークンの重要性が増していることを指摘した。

強力なポジショニングを背景に、ビットゲットは機関投資家市場への拡大を推し進め、アルトコインの深度を強化し、オンチェーン／オフチェーンのハイブリッド流動性を導入した。この三つの要素が相まって、取引所の進化の次の段階が形成されつつある。

ビットゲットについて

2018年に設立されたビットゲットは、世界をリードする暗号通貨取引所およびWeb3企業である。 150以上の国と地域で1億2,000万人以上のユーザーにサービスを提供しているビットゲット取引所は、ビットコイン価格、イーサリアム価格、その他の暗号通貨価格へのリアルタイムアクセスを提供しながら、先駆的なコピー取引機能やその他の取引ソリューションにより、ユーザーがよりスマートに取引できるよう支援することに尽力している。 ビットゲット・ウォレット (Bitget Wallet) は、130以上のブロックチェーンと数百万種類のトークンに対応する業界有数のノンカストディアル型暗号資産ウォレットである。 マルチチェーン取引、ステーキング、決済、2万以上のDAppsへの直接アクセスを提供し、高度なスワップ機能や市場インサイトも統合されたオールインワンプラットフォームとなっている。

ビットゲットは、東アジア、東南アジア、ラテンアメリカ市場における世界トップのプロサッカーリーグラ・リーガの公式暗号通貨パートナーを務めるなど、戦略的パートナーシップを通じて暗号通貨の採用を推進している。 グローバルインパクト戦略に沿って、ビットゲットは、ユニセフ (UNICEF) と協力して、2027年までに110万人を対象としたブロックチェーン教育を支援する。 モータースポーツの世界で、ビットゲットは、世界でも最もスリリングなチャンピオンシップの一つであるMotoGP™の独占的暗号通貨取引所パートナーである。

