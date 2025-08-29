Bitget, 월평균 파생상품 5천억 달러 이상 기록… 코인데스크 보고서에서 ETH·SOL 유동성 1위 차지

빅토리아, 세이셸, Aug. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 선도적인 암호화폐 거래소이자 Web3 기업인 Bitget이 코인데스크(CoinDesk)가 새롭게 발간한 마켓 데이터 심층 분석(Deep-Dive) 보고서 (CoinDesk Market Data Deep-Dive report )에서 거래량, 기관 채택, 유동성 리더십 측면에서 뛰어난 성과를 보이며 집중 조명을 받았다.

2023년 11월부터 2025년 6월까지 Bitget은 누적 11조 5,000억 달러 규모의 파생상품 거래량을 기록하며 전 세계 상위 4대 거래소에 이름을 올렸다. 또한 보고서는 Bitget을 ETH·SOL 현물 깊이(spot depth) 부문 1위, BTC 현물 깊이 부문 2위 거래소로 평가하며, 전 세계 체결 품질 상위 3위라는 입지를 굳혔다. 이러한 상승세는 2025년에도 이어져, 월평균 거래량이 7,500억 달러에 달했으며, 그중 약 90%가 파생상품에서 발생했다. 보고서는 시황이 다소 냉각된 상황에서도 Bitget이 규모, 충성도, 그리고 증가하는 기관 영향력으로 특징지어지는 구조적 핵심 거래소로 부상했다고 평가했다.

특히 2025년 상반기 들어 Bitget의 이용자 구성 변화가 두드러졌다. 현물 거래량의 80%, 파생상품 거래량의 50%가 기관에서 발생했으며, 연초 대비 운용자산(AUM)을 두 배로 늘렸다. 코인데스크 보고서는 이러한 진화를 Bitget의 상품 스택 업그레이드 덕분이라고 분석했다. 여기에는 유동성 인센티브 프로그램(Liquidity Incentive Program), 기관 대상 대출 서비스, 그리고 올 분기 내 출시될 통합 마진 시스템(Unified Margin System) 등이 포함된다.

보고서에서 BGB 토큰도 주목을 받았다. BGB는 BTC와 ETH에 이어 세 번째로 많이 거래된 현물 자산으로 평가되었으며, 거래량은 전체 시장 부문과 맞먹는 수준에 달했다. 이를 통해 Bitget은 5월 현물 시장 점유율을 역대 최고치인 5.2%까지 끌어올렸다. 전체적으로 BTC, ETH, BGB 세 자산이 현물 거래의 44%를 차지해 안정적인 기관 수요를 보여줬다.

Bitget의 유동성 영향력도 규모를 넘어서는 성과를 기록했다. 보고서에 따르면 Bitget은 ETH·SOL 유동성 1위, BTC 현물 깊이(중간 가격 대비 ±1% 범위) 2위 거래소로 꼽히며 주요 경쟁사를 제쳤다.Bitget의 BTC 평균 슬리피지는 10만 달러 규모 거래에서 단 0.0074%로, 전 세계 체결 품질 상위 3위에 올랐다.

Bitget의 CEO인 Gracy Chen은 “우리는 확장 전략을 신중히 추진하고 있으며, 세계적 수준의 제품을 제공하고, 가장 강력한 보안 인프라 중 하나를 갖추고 있다. 개인 투자자에서 기관에 이르기까지 사람들은 품질과 안전을 원하고 있다. 이번 보고서는 우리가 내부적으로 이미 알고 있던 사실, 즉 기관이 이미 이 시장에 들어왔고, 그들이 Bitget을 신뢰하고 있다는 점을 확인시켜준다.”고 언급했다.

코인데스크(CoinDesk) 보고서 전체본은 또한 2025년 4월에 진행되었던 Bitget의 온체인(Onchain) 론칭에 주목했으며, 이를 통해 현물 거래량이 전월 대비 32% 증가했다고 평가했다. 보고서는 Bitget이 XRP 파생상품 미결제약정(open interest) 부문에서 선도적 위치를 차지하고 있으며, 레이어 1과 밈코인 섹터에서의 지배력, 그리고 플랫폼에서 활발히 거래된 틈새 토큰들의 중요성 확대를 강조했다.

강력한 입지를 기반으로 Bitget은 기관 시장에 더 깊숙이 진출하는 한편 알트코인 깊이(유동성)를 강화했으며, 온체인/오프체인 하이브리드 유동성을 도입하였다. 이 세 가지 요소는 현재 거래소 진화의 다음 단계를 형성하고 있는 상황이다.

전체 보고서는 [여기]에서 확인할 수 있다.

