Bitget Catat Purata Nilai Derivatif Bulanan Melebihi Setengah Trilion, Mengatasi Kecairan ETH dan SOL – Laporan CoinDesk

VICTORIA, Seychelles, Aug. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, sebuah bursa mata wang kripto dan syarikat Web3 terkemuka dunia, telah menarik perhatian dalam laporan terkini CoinDesk Market Data Deep-Dive berikutan prestasi cemerlangnya dari segi jumlah dagangan, penerimaan institusi, serta kedudukan sebagai peneraju dalam kecairan pasaran.

Antara November 2023 hingga Jun 2025, Bitget telah mencatat jumlah dagangan derivatif terkumpul sebanyak $11.5 trilion, menjadikannya salah satu daripada empat bursa global teratas. Laporan tersebut turut menobatkan Bitget sebagai bursa di kedudukan pertama bagi kedalaman pasaran spot ETH dan SOL serta di kedudukan kedua untuk BTC, sekali gus mengukuhkan kedudukannya sebagai salah satu daripada tiga bursa teratas di peringkat global dari segi kualiti pelaksanaan. Momentum tersebut berterusan hingga tahun 2025, dengan purata jumlah dagangan bulanan mencecah $750 bilion—hampir 90% daripadanya merupakan hasil dagangan derivatif. Walaupun dalam keadaan pasaran yang lebih perlahan, Bitget telah muncul sebagai bursa yang penting dari segi struktur pasaran, dengan ciri-ciri seperti skala operasi yang besar, kesetiaan pengguna yang tinggi dan pengaruh institusi yang semakin berkembang.

Malah, komposisi pengguna Bitget kini berubah dengan pantas. Sepanjang separuh pertama 2025, institusi menyumbang 80% daripada dagangan spot dan 50% daripada dagangan derivatif, yang telah membawa kepada pertumbuhan dua kali ganda dalam jumlah aset di bawah pengurusan (AUM) bagi tahun ini. Laporan CoinDesk mengaitkan evolusi ini dengan penaiktarafan produk Bitget, termasuk Program Insentif Kecairan, pakej pinjaman institusi dan sistem margin bersatu yang bakal dilancarkan pada suku ini.

Token asli Bitget, BGB turut menyerlah dalam laporan tersebut. Menduduki tempat ketiga sebagai aset spot paling aktif didagangkan selepas BTC dan ETH, jumlah dagangan BGB menyaingi keseluruhan sektor pasaran dan mendorong penguasaan pasaran spot tertinggi Bitget pada bulan Mei, iaitu sebanyak 5.2%. Secara keseluruhan, BTC, ETH dan BGB menyumbang sebanyak 44% daripada aktiviti spot, menandakan permintaan institusi yang stabil.

Capaian kecairan Bitget terus menunjukkan prestasi luar biasa berbanding saiznya. Laporan tersebut menamakan Bitget sebagai bursa nombor satu untuk kecairan ETH dan SOL serta #2 untuk kedalaman pasaran spot BTC dalam julat 1% daripada harga tengah, sekali gus mengatasi pesaing utama. Purata slippage (gelinciran) BTC Bitget hanya 0.0074% bagi dagangan bernilai US$100,000 menjadikannya antara tiga bursa global teratas dari segi kualiti pelaksanaan.

“Kami telah mengambil pendekatan yang terancang dalam proses pengembangan, menawarkan produk bertaraf dunia dan menyediakan antara infrastruktur keselamatan paling kukuh dalam industri. “Daripada pengguna runcit hingga ke institusi, mereka semua mengutamakan kualiti dan keselamatan,” kata Gracy Chen, Ketua Pegawai Eksekutif Bitget. “Laporan ini mengesahkan keyakinan kami sejak awal: institusi sudah pun aktif dan mereka memilih Bitget sebagai bursa yang dipercayai.”

Laporan penuh CoinDesk turut menyerlahkan pelancaran Bitget Onchain pada April 2025, yang mendorong peningkatan 32% dalam jumlah dagangan spot secara bulanan. Ia juga menyatakan kepimpinan Bitget dalam minat terbuka derivatif XRP, penguasaan dalam sektor Layer-1 dan memecoin serta peningkatan kepentingan token khusus yang mencatatkan lonjakan aktiviti di platform tersebut.

Dengan kedudukan yang kukuh, Bitget telah memperluas jangkauannya ke pasaran institusi, memperdalam kecairan altcoin, dan memperkenalkan kecairan hibrid on‑chain/off‑chain—tiga elemen yang kini membentuk fasa seterusnya dalam evolusi pertukaran digital.

Untuk melihat laporan penuh, sila layari di sini.

Perihal Bitget

Ditubuhkan pada tahun 2018, Bitget merupakan bursa kripto dan syarikat Web3 yang terkemuka di dunia. Bitget, bursa mata wang kripto terkemuka, kini melayani lebih 120 juta pengguna di lebih 150 negara dan wilayah. Platform ini komited untuk membantu pengguna berdagang dengan lebih bijak melalui ciri dagangan salinan yang inovatif dan penyelesaian dagangan lain, sambil menawarkan akses masa nyata kepada harga Bitcoin, Ethereum, dan mata wang kripto lain. Bitget Wallet merupakan dompet kripto tanpa jagaan terkemuka yang menyokong lebih daripada 130 rantai blok dan jutaan token. Ia menawarkan perdagangan berbilang rantaian, pertaruhan, pembayaran dan akses langsung kepada lebih daripada 20,000 DApp dengan pertukaran termaju serta cerapan pasaran yang disepadukan dalam satu platform tunggal.

Bitget sedang memacu penggunaan kripto melalui perkongsian strategik, antaranya berperanan sebagai Rakan Kongsi Kripto Rasmi Liga Bola Sepak Terunggul Dunia, LALIGA dalam pasaran TIMUR, SEA dan LATAM. Selaras dengan strategi impak globalnya, Bitget telah bekerjasama dengan UNICEF untuk menyokong pendidikan blockchain bagi 1.1 juta individu menjelang tahun 2027. Dalam dunia sukan permotoran, Bitget merupakan rakan eksklusif bursa mata wang kripto bagi MotoGP™, salah satu kejohanan sukan paling mendebarkan di dunia.

Untuk mendapatkan maklumat lanjut, layari: Laman web | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Untuk pertanyaan media, sila hubungi: media@bitget.com

Amaran Risiko: Harga aset digital tertakluk pada turun naik dan mungkin mengalami ketidakstabilan yang ketara. Pelabur disarankan agar hanya memperuntukkan dana yang mereka sanggup tanggung jika mengalami kerugian. Nilai mana-mana pelaburan boleh terjejas dan terdapat kemungkinan bahawa objektif kewangan mungkin tidak tercapai serta pelaburan pokok tidak dapat diperoleh semula. Nasihat kewangan bebas harus sentiasa didapatkan dan pengalaman dan kedudukan kewangan peribadi perlu dipertimbangkan dengan teliti. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Bitget tidak bertanggungjawab atas apa-apa kerugian yang mungkin dialami. Tiada apa-apa yang terkandung di sini harus dianggap sebagai nasihat kewangan. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, sila rujuk Syarat Penggunaan kami.

Foto yang disertakan dengan pengumuman ini tersedia di: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9833b824-7505-44ec-abdd-7b20f45ab9e3