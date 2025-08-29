CoinDesk 报告显示，Bitget 月均衍生品交易量突破 5 千亿，ETH 和 SOL 流动性居于前列

维多利亚，塞舌尔, Aug. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球领先的加密货币交易所和 Web3 公司 Bitget 在最新发布的 CoinDesk 市场数据深度报告中备受瞩目，其在交易量、机构采纳率及流动性方面表现卓越。

2023 年 11 月至 2025 年 6 月期间，Bitget 的衍生品交易量累计达到 11.5 万亿美元，使其跻身全球前四大交易所之列。 报告还显示，Bitget 的 ETH 和 SOL 现货市场深度位居全球交易所第一，在 BTC 方面位列第二，进一步巩固了其作为全球执行力前三交易所之一的地位。 这一势头延续至 2025 年，月均交易量达到 7,500 亿美元，其中近九成来自衍生品交易。 即使在市场热度下降之际，Bitget 依然作为结构性关键交易平台而崛起——不仅规模庞大、用户留存稳固，其机构影响力也在持续增强。

事实上，Bitget 的用户构成正在迅速变化。 在 2025 年上半年，现货交易量的 80% 及衍生品交易量的 50% 来自机构投资者，截至当年的管理资产规模因此实现翻倍。 CoinDesk 报告指出，这一发展归功于 Bitget 升级后的产品体系，其中包括流动性激励计划、机构借贷工具，以及预计将在本季度晚些时候上线的统一保证金系统。

原生代币 BGB 在报告中同样表现抢眼。 作为仅次于 BTC 和 ETH 的第三大现货交易资产，BGB 的交易量可与整个市场板块相媲美，并在今年 5 月助力该交易所创下现货市场份额 5.2% 的历史新高。 总体来看，BTC、ETH 和 BGB 的现货交易量占全部现货交易的 44%，表明机构投资者的需求保持稳定。

Bitget 的流动性表现持续超越自身规模。 报告显示，Bitget 在 ETH 和 SOL 流动性方面被评为全球第一交易所，在 BTC 现货市场深度（接近中间价 1% 范围内）方面排名第二，领先主要竞争对手。 Bitget 的平均 BTC 滑点仅为 0.0074%（针对 10 万美元交易），使其在全球交易执行精度排名中跻身前三。

“我们在扩大规模时始终稳健谨慎，致力于提供世界一流的产品，打造全球最可靠的安全基础设施之一。 从散户到机构，所有人都在追求高品质和安全保障。”Bitget 首席执行官 Gracy Chen 表示， “这份报告验证了我们的内部认知：机构投资者已经入场，并愿意将信任寄托于 Bitget。”

完整版 CoinDesk 报告还重点提到 Bitget 于 2025 年 4 月推出的 Onchain 功能，该举措推动了现货交易量较上月增长 32%。 报告指出，Bitget 在 XRP 衍生品未平仓合约方面处于领先地位，在 Layer-1 和迷因币板块占据主导，同时小众代币的重要性日益增强，这些代币在平台上交易活跃，表现突出。

凭借稳固的市场地位，Bitget 已进一步拓展机构市场、提升山寨币深度，并推出链上/链下混合流动性，这三大举措正共同推动交易所迈入下一阶段的发展新篇。

关于 Bitget

Bitget 成立于 2018 年，是全球领先的加密货币交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所为 150 多个国家和地区的 1.2 亿多用户提供服务，致力于通过其开创性的跟单交易功能和其他交易解决方案帮助用户更智能地进行交易，同时提供实时比特币价格、以太坊价格和其他加密货币价格信息。 Bitget Wallet 是一款领先的非托管加密货币钱包，支持 130 余条区块链以及数百万种代币。 它支持多链交易、质押和支付，可直连超过 20,000 个去中心化应用程序，集高级兑换功能和市场洞察于一体化平台。

Bitget 通过战略合作伙伴关系引领加密货币推广，例如，它是世界顶级足球联赛西甲联赛 (LALIGA) 在东亚、东南亚和拉美市场的官方加密货币合作伙伴。 为了配合其全球影响力战略，Bitget 还携手联合国儿童基金会 (UNICEF)，计划在 2027 年前为 110 万人提供区块链教育支持。 而在赛车运动领域，Bitget 则是世界上最激动人心的摩托车竞速锦标赛之一 MotoGP™ 的独家加密货币交易所合作伙伴。

