Bitget 每月衍生工具平均交易量突破 5,000 億，CoinDesk 報告顯示其 ETH 和 SOL 流動性位居榜首

維多利亞，塞席爾, Aug. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 新發佈的 CoinDesk市場數據深度報告 (CoinDesk Market Data Deep-Dive Report) 指出，全球頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司 Bitget 在交易量、機構採用率和流動性領導力的表現有所突破。

2023 年 11 月至 2025 年 6 月期間，Bitget錄得累計 11.5 兆美元的衍生工具交易量，位居全球交易所前四名。 該報告亦將 Bitget 列為 ETH 及 SOL 現貨深度排名第一的交易所，在 BTC 方面則排名第二，這鞏固其在全球成交質素前三名的地位。 這股勢頭在 2025 年得到延續，月均交易量達到 7,500 億美元，當中近 90% 來自衍生工具。 即使在市況較為淡靜的時期，Bitget 亦成為具重要結構地位的平台，特點包括出眾規模、用戶忠誠度以及日益增長的機構客戶比例。

事實上，Bitget 的用戶結構正迅速變化： 2025 年上半年，80% 的現貨交易量和 50% 的衍生工具交易量來自機構，管理資產規模從年初至今已增加一倍。 CoinDesk 的報告認為此變化可以歸功於 Bitget 升級的產品堆疊，包括其流動性激勵計劃、機構借貸服務組合，以及將於本季稍後推出的統一保證金系統。

根據報告，原生代幣 BGB 亦大放異彩。 BGB 是僅次於 BTC 及 ETH 之後交易量排名第三的現貨資產，其交易量媲美整個市場領域，並協助推動這家交易所的現貨市場佔有率在 5 月達到 5.2% 的歷史新高。 整體而言，BTC、ETH 及 BGB 合共佔現貨活動的 44%，顯示機構需求穩定。

Bitget 的流動性足跡繼續領先同儕。 該報告將 Bitget 評為 ETH 及 SOL 流動性排名第一的交易所，在中間價 1% 內的 BTC 現貨深度位居第二，勝過主要競爭對手。 對於 10 萬美元的交易，Bitget 的平均 BTC 滑點僅為 0.0074%，使其位列全球成交質素前三。

Bitget 行政總裁 Gracy Chen 指出：「我們一直認真地擴展規模，提供世界級產品，並打造極致強大的安全基礎設施。 無論是散戶還是機構，客戶均追求優越質素及安心保障。 此報告證實我們內部的認知：機構客戶已經投入這個市場，而且信任 Bitget。」

CoinDesk 報告全文亦特別提及 Bitget 於 2025 年 4 月推出的 Onchain 功能，此功能幫助現貨交易量按月增加 32%。 報告提到 Bitget 在 XRP 衍生工具未平倉合約方面的領先地位，亦主宰 Layer-1 和迷因幣界，在小眾代幣亦越來越具影響力，令這些代幣在這個平台上有突破性表現。

憑著強勢定位，Bitget 更加深入地拓展機構市場，增強競爭幣深度，並推出混合鏈上鏈下的流動性功能——這三合一策略完美塑造交易所進化的下一階段。

關於 Bitget

Bitget 成立於 2018 年，是全球頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所於 150 多個國家和地區服務超過 1.2 億名用戶，致力透過其開創性的跟單功能和其他交易解決方案，協助用戶更明智地進行交易，同時提供即時獲知比特幣價格、以太坊價格及其他加密貨幣價格的功能。 Bitget Wallet是領先的非託管加密錢包，支援 130 多條區塊鏈及數百萬種代幣， 整合多鏈交易、質押理財、支付功能與 20,000 多個去中心化應用程式 (DApps) ，並將進階兌換服務及市場見解分析整合至單一平台。

透過策略夥伴合作關係，Bitget 一直不遺餘力推動加密貨幣普及化，例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽 （LALIGA）在東亞、東南亞和拉丁美洲的加密貨幣官方合作夥伴。 配合全球影響力策略，Bitget 與聯合國兒童基金會（UNICEF）攜手合作，目標在 2027 年或之前為 110 萬人提供區塊鏈教育。 在電單車賽壇中，Bitget 是世界頂級賽事 MotoGP™ 的獨家加密貨幣交易所合作夥伴。

