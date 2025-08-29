PST Group AB įmonės ir įmonių grupės 2025 m. pirmojo pusmečio neaudituoti veiklos rezultatai

Neaudituotais duomenimis, per 2025 m. pirmuosius šešis mėnesius PST Group AB pardavimai sudarė 32,1 mln. eurų, tai yra 18 proc. mažiau nei per tą patį 2024 m. laikotarpį, kai pardavimai siekė 39,1 mln. eurų. Per 2025 m. pirmąjį pusmetį bendrovė uždirbo 0,2 mln. eurų grynojo pelno, kai 2024 m. I pusmetį fiksuotas 1,4 mln. eurų grynasis nuostolis.
PST Group AB įmonių Grupės konsoliduotos pajamos per 2025 m. pirmąjį pusmetį sudarė 46,5 mln. eurų, palyginti su 53,4 mln. eurų 2024 m. tuo pačiu laikotarpiu. Per ataskaitinį laikotarpį Grupė uždirbo 0,2 mln. eurų grynojo pelno, kai 2024 m. pirmąjį pusmetį Grupės grynasis nuostolis siekė 2,3 mln. eurų.
2025 m. pirmąjį pusmetį PST Group AB tęsė verslo transformaciją, kurios pagrindiniai prioritetai – pelningas projektų portfelis, projektų valdymo ir veiklos efektyvumas. Nepaisant sumažėjusių pajamų, bendrovė užtikrino teigiamą rezultatą – per šį laikotarpį buvo pasirašyta naujų rangos sutarčių už 68 mln. eurų, o bendras projektų krepšelis 2025 m. birželio 30 d. siekė 239 mln. eurų.
Grupės lygmeniu taip pat toliau vykdomas veiklų išgryninimas – prioritetas teikiamas toms įmonėms ir veiklos kryptims, kurios turi didžiausią tvaraus ir pelningo augimo potencialą.
