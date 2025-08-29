CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN : Mise à disposition du Rapport Financier Semestriel 2025

CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN : MISE A DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2025



Le Crédit Agricole du Morbihan vous informe que son Rapport Financier Semestriel 2025 a été déposé auprès de l'AMF et est disponible sur le site internet de la Société à compter du vendredi 29 août 2025.

Il peut être consulté dans l'espace " Information réglementée " du site Internet du Crédit Agricole du Morbihan : https://ww w .c r e dit-a g r i cole.fr/c a - morbihan/particul i er/inf o rm a tions-reglementees.html .

Pièce jointe