LHV Groupi oma aktsiate omandamise tehingud

AS LHV Group annab teada, et on perioodil 22.-28.08.2025 omandanud Nasdaq Tallinna börsil oma aktsiaid alljärgnevalt:

Kuupäev Ostetud aktsiate arv Kaalutud keskmine päevahind (EUR) 26.08.2025 13 600 3,540000 27.08.2025 3 400 3,530000 28.08.2025 13 186 3,525005



LHV Group omandab oma aktsiaid ettevõtte aktsionäride 26. märtsi 2025 üldkoosoleku otsuse alusel ning nõukogu poolt otsustatud tingimustel. Tehingute täitmise volitatud agendiks on AS LHV Pank. Omandamiste koondandmed avalikustatakse hiljemalt seitsmendal tehingupäevale järgneval kauplemispäeval ning tehakse kättesaadavaks Finantsinspektsioonile, Nasdaq Tallinna börsisüsteemi kaudu ja LHV Groupi investorlehel.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus, LHV Kindlustus ja LHV Bank Limited. Grupi ettevõtetes töötab üle 1100 inimese. LHV Panga teenuseid kasutab juuli lõpu seisuga 476 000 klienti, LHV hallatavatel pensionifondidel on 109 000 aktiivset klienti ja LHV Kindlustusega on kaitstud 177 000 klienti. Groupi tütarettevõte LHV Bank omab Ühendkuningriigi pangalitsentsi ning pakub pangateenuseid rahvusvahelistele finantstehnoloogia ettevõtetele ja laenusid väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele.

Investorsuhted

Sten Hans Jakobsoo

Investorsuhete ja ettevõtte arenduse juht

E-post: stenhans.jakobsoo@lhv.ee

Kommunikatsioon

Paul Pihlak

LHV kommunikatsioonijuht

E-post: paul.pihlak@lhv.ee