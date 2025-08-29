UAB "Valstybės investicinis kapitalas“ atnaujintai obligacijų programai priskiriamas A kredito reitingas

UAB „Valstybės investicinis kapitalas“ (toliau – Emitentas) informuoja, kad Emitento atnaujintai ir patvirtintai 400 000 000 EUR vertės vidutinės trukmės obligacijų programai (toliau – Programa), yra patvirtintas A kredito reitingas.
Pažymėtina, kad atnaujinta Programa yra skirta investicijoms į Lietuvos gynybos ir saugumo pramonės stiprinimą. Programos obligacijos bus užtikrinamos valstybės garantija, o per šiuos t. y. 2025 m. planuojama išplatinti iki 54.5 mln. Eur vertės obligacijų.
Fitch Ratings pranešimas dėl UAB „Valstybės investicinis kapitalas“ obligacijų programos reitingo patvirtinimo (anglų kalba).
Kontaktinis asmuo:
Vaidas Daktariūnas
UAB „Valstybės investicinis kapitalas“ generalinis direktorius
Tel: +370 618 29216
E-mail: info@vika.lt
