UAB "Valstybės investicinis kapitalas“ atnaujintai obligacijų programai priskiriamas A kredito reitingas

UAB „Valstybės investicinis kapitalas“ (toliau – Emitentas) informuoja, kad Emitento atnaujintai ir patvirtintai 400 000 000 EUR vertės vidutinės trukmės obligacijų programai (toliau – Programa), yra patvirtintas A kredito reitingas. 

Pažymėtina, kad atnaujinta Programa yra skirta investicijoms į Lietuvos gynybos ir saugumo pramonės stiprinimą. Programos obligacijos bus užtikrinamos valstybės garantija, o per šiuos t. y. 2025 m. planuojama išplatinti iki 54.5 mln. Eur vertės obligacijų.


Pridedama:

Fitch Ratings pranešimas dėl UAB „Valstybės investicinis kapitalas“ obligacijų programos reitingo patvirtinimo (anglų kalba).

 

Kontaktinis asmuo:

Vaidas Daktariūnas

UAB „Valstybės investicinis kapitalas“ generalinis direktorius

Tel: +370 618 29216

E-mail: info@vika.lt

Priedas


Attachments

Fitch Affirms Lithuanian UAB Valstybes investicinis kapitalas' EMTN Programme at 'A'(lt)

