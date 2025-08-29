Informations réglementées, Leuven, 29 août 2025 (17.40 CEST)

KBC Ancora clôture l’exercice 2024/2025 sur un bénéfice de 315,4 millions d’euros

KBC Ancora a engrangé pour l’exercice écoulé (2024/2025) un bénéfice de 315,4 millions d’euros, soit 4,10 euros par action. Lors de l’exercice précédent, KBC Ancora avait réalisé un bénéfice de 368,3 millions d’euros.

Le résultat des six derniers mois de l’exercice s’est établi à 241,5 millions d’euros, soit 3,14 euros par action.

Le 5 juin 2025, KBC Ancora a distribué un dividende intérimaire de 3,51 euros brut par action et, comme annoncé précédemment, ne versera pas de dividende de clôture.

Le Conseil d’Administration d’Almancora Société de Gestion, administrateur statutaire de KBC Ancora, communique les chiffres annuels pour l’exercice clôturé au 30 juin 2025 sous réserve d’approbation par l’Assemblée Générale de KBC Ancora du 31 octobre 2025.

Données financières abrégées et commentaire 1

Résultats de l’exercice

Exercice



total

(x 000 EUR) 2024/2025



p.a.

(en euros) Exercice



total

(x 000 EUR) 2023/2024



p.a.

(en euros) Produits 322.919 4,19 378.276 4,91 Produits d’exploitation 7 0,00 7 0,00 Produits financiers récurrents 322.913 4,19 378.269 4,91 Charges 7.485 0,10 9.985 0,13 Charges d’exploitation 3.168 0,04 3.197 0,04 Charges financières 4.316 0,06 6.788 0.09. Résultat après impôts 315.435 4,10 368.290 4,78 Nombre d’actions émises* 77.011.844 77.011.844

* Il n’y a pas d’instruments pouvant entraîner une dilution.

KBC Ancora a réalisé sur l’exercice 2024/2025 un bénéfice de 315,4 millions d’euros, contre un bénéfice de 368,3 millions d’euros lors de l’exercice précédent.

Les produits (322,9 millions d’euros) se composaient de dividendes provenant de la participation dans KBC Groupe (321,7 millions d’euros) et de produits d’intérêts (1,2 million d’euros). Les charges (7,5 millions d’euros) ont été déterminées par les frais de fonctionnement opérationnels (3,2 millions d’euros) et les charges d’intérêts des dettes (4,3 millions d’euros).

Développements au cours des 6 derniers mois de l’exercice 2024/2025

Participation dans KBC Groupe, endettement net et valeur intrinsèque

Le nombre d’actions KBC Groupe en portefeuille est resté inchangé au cours des six derniers mois de l’exercice (77.516.380 actions KBC Groupe).

La valeur intrinsèque d’une action KBC Ancora correspond à 1,0066 fois2 le cours de l’action KBC Groupe, moins la dette nette3 par action. Au 30 juin 2025, la dette nette de KBC Ancora s’établissait à 0,93 euro par action.

Sur la base du cours boursier de l’action KBC Groupe le 30 juin 2025 (87,66 euros), la valeur intrinsèque d’une action KBC Ancora s’établissait à 87,31 euros et le cours de l’action KBC Ancora (58,40 euros) affichait une décote de 33,1% par rapport à la valeur intrinsèque.

Les graphiques ci-dessous reflètent l’évolution des cours boursiers de KBC Groupe et de KBC Ancora ainsi que de la décote de l’action KBC Ancora par rapport à sa valeur intrinsèque.

Évolution des cours boursiers de KBC Groupe et de

KBC Ancora (juillet 2024 – juin 2025) Évolution de la décote de l’action KBC Ancora par rapport à sa valeur intrinsèque (juillet 2024 – juin 2025)

Nominations chez l’administrateur statutaire, Almancora Société de gestion

Au printemps 2025, chez l’administrateur statutaire, Almancora Société de gestion :

Daniel Jacquet a été nommé administrateur B en remplacement de Luc Vandecatseye, qui avait atteint la limite d’âge statutaire

SFC S.Comm, avec Paul Demyttenaere comme représentant permanent, a été nommé administrateur C, et désigné en tant que président du Conseil d’Administration, et membre et président du Comité nominations et du Comité rémunérations

Philippe Vanclooster SRL, avec Philippe Vanclooster comme représentant permanent, a été nommé administrateur C, et désigné en tant que membre et président du Comité audit et membre du Comité nominations et du Comité rémunérations

Henri Vandermeulen a été désigné comme vice-président du Conseil d’Administration et membre du Comité nominations et du Comité rémunérations.

Résultat des 6 derniers mois de l’exercice 2024/2025

S2 exercice



total

(x 000 EUR) 2024/2025



p.a.

(en euros) S2 exercice



total

(x 000 EUR) 2023/2024



p.a.

(en euros) Produits 245.181 3,18 300.322 3,90 Produits d’exploitation 7 0,00 7 0,00 Produits financiers récurrents 245.175 3,18 300.316 3,90 Charges 3.680 0,05 4.911 0,06 Charges d’exploitation 1.633 0,02 1.631 0,02 Charges financières 2.048 0,03 3.280 0,04 Résultat après impôts 241.501 3,14 295.412 3,84 Nombre d’actions émises 77.011.844 77.011.844

Au cours des 6 derniers mois de l’exercice écoulé, KBC Ancora a réalisé un bénéfice de 241,5 millions d’euros, soit 3,14 euros par action. Lors de la même période de l’exercice précédent, KBC Ancora avait réalisé un bénéfice de 295,4 millions d’euros.

Les produits se sont élevés à 245,2 millions d’euros.

KBC Ancora a perçu 244,2 millions d’euros au titre de dividendes de sa participation dans KBC Groupe (3,15 euros par action au 8 mai 2025) et a réalisé 1,0 million d’euros d’intérêts produits par des dépôts à terme.

Au cours de la même période de l’exercice précédent, KBC Ancora a perçu 298,4 millions d’euros de dividendes de sa participation dans KBC Groupe et 1,9 million d’euros de produits d’intérêts de dépôts à terme.

Les charges (3,7 millions d’euros) des 6 derniers mois ont diminué de 1,2 million d’euros par rapport à l’année précédente et ont été déterminées par les éléments suivants :

les frais de fonctionnement se sont chiffrés à 1,6 million d’euros, dans la lignée de l’exercice précédent. Un montant de 1,2 million d’euros a trait aux charges dans le cadre de l’association de partage des coûts avec Cera. Les autres charges étaient composées, entre autres, des frais liés à la distribution de dividendes, à l’administrateur statutaire et à la cotation en bourse.

les charges afférentes aux dettes s’élevaient à 2,0 millions d’euros. Soit 1,2 million d’euros de moins qu’au cours de la même période de l’exercice précédent, en grande partie en raison des amortissements de dettes de 73 millions d’euros (emprunt en mai 2024) et de 15,6 millions d’euros (crédit de caisse en novembre 2024).

Bilan au 30.06.2025

(x 000 EUR) 30.06.2025 30.06.2024 30.06.2023 TOTAL DU BILAN 3.629.269 3.599.986 3.654.085 Actif Immobilisations 3.599.979 3.599.979 3.599.979 Immobilisations financières 3.599.979 3.599.979 3.599.979 Actifs circulants 29.290 8 54.106 Passif Capitaux propres 3.528.714 3.483.591 3.480.279 Apport 3.158.128 3.158.128 2.021.871 Réserve légale 191.030 175.258 156.844 Réserve indisponible pour actions propres 0 0 50.000 Autres réserves indisponibles 0 0 1.136.257 Réserves disponibles 179.394 149.427 114.440 Résultat reporté 162 777 867 Dettes 100.555 116.396 173.806 Dettes > 1 an 100.000 100.000 100.000 Dettes < 1 an 215 16.050 73.223 Comptes de régularisation 339 345 583

Au 30 juin 2025, le total du bilan s’établissait à 3,63 milliards d’euros, en hausse de 29,3 millions d’euros par rapport à l’exercice précédent.

Le nombre d’actions KBC Groupe détenues par KBC Ancora est resté identique à 77.516.380. La valeur comptable de ces actions s’élève à 46,44 euros par action (soit la valeur d’acquisition historique). À la date du bilan, le cours boursier de l’action KBC Groupe s’établissait à 87,66 euros. La valeur en capitaux propres IFRS s’élevait à 58,9 euros par action au 30 juin 2025.

Les actifs circulants (29,3 millions d’euros) ont augmenté de 29,3 millions d’euros par rapport à l’an dernier.

Les dettes (EUR 100,6 millions, dont EUR 100,0 millions de dettes financières) ont diminué de EUR 15,8 millions par rapport à l’exercice précédent, principalement suite au remboursement d’un crédit de caisse de 15,6 millions.



Après ajout du résultat reporté de l’exercice précédent (0,8 million d’euros), le résultat à affecter s’élevait à 316,2 millions d’euros. Il sera proposé à l’Assemblée Générale du 31 octobre 2025 d’affecter le résultat comme suit :

une dotation de 15,8 millions d’euros (5% du bénéfice de l’exercice) à la réserve légale.

une dotation de 30,0 millions d’euros aux réserves disponibles. Ce montant représente 10% du résultat récurrent distribuable (après constitution de la réserve légale).

un dividende de 270,3 millions d’euros. Ce montant représente le dividende intérimaire de 3,51 euros par action, qui a été distribué aux actionnaires le 5 juin 2025. Ce montant représente 90% du résultat récurrent distribuable, après constitution de la réserve légale.

le report du solde de 0,2 million d’euros au prochain exercice.

Commentaire de l’évolution attendue pour l’exercice en cours 2025/2026

On s’attend à ce que les charges dans le cadre de l’accord de partage des coûts avec Cera avoisinent 2,5 millions d’euros. Le total des charges d’intérêts pour l’exercice 2025/2026 est estimé à environ 4,1 millions d’euros. Les autres charges de fonctionnement sont estimées à environ 1,0 million d’euros.

À partir de 2025, la politique de dividende de KBC Groupe prévoit un ratio de distribution (coupon AT1 inclus) compris entre 50% et 65% du bénéfice consolidé de l’exercice. Un dividende intérimaire de 1 euro par action sera versé en novembre de chaque exercice à titre d’avance sur le dividende total. KBC Groupe a confirmé dans son communiqué de presse du 7 août 2025 son intention de distribuer en novembre 2025, conformément à sa politique de dividende, un dividende intérimaire de 1,00 euro par action à titre d’avance sur le dividende total de l’exercice 2025.

Les produits et charges attendus susmentionnés devraient permettre à KBC Ancora de clôturer l’exercice 2025/2026 avec un résultat récurrent à affecter positif et, sauf circonstances imprévues, de distribuer un dividende intérimaire en juin 2026, conformément à sa politique de dividende.



Informations relatives au contrôle externe des données comptables annuelles

Le commissaire, PwC Réviseurs d’Entreprises SRL, représenté par Damien Walgrave (agissant au nom de Damien Walgrave BV), a confirmé que le contrôle des comptes annuels, qui est terminé quant au fond, n’a pas révélé, à ce jour, d’inexactitude significative. Plus précisément, le document XHTML lié à l’ESEF du rapport annuel doit encore être établi par KBC Ancora et contrôlé par le commissaire. Le commissaire a également confirmé que les informations comptables reprises dans le présent communiqué de presse concordent, à tous égards significatifs, avec les comptes annuels sur la base desquels ils ont été établis.

---------------------------------

KBC Ancora est une société cotée en bourse qui détient 18,6% des actions de KBC Groupe et qui assure, avec Cera, MRBB et les Autres Actionnaires de Référence, la stabilité de l’actionnariat et le développement de KBC Groupe. Ces actionnaires de référence de KBC Groupe ont conclu à cet effet un pacte d’actionnaires.

Calendrier financier :

30 septembre 2025 Rapport annuel 2024/2025 disponible et convocation de

l’Assemblée Générale

31 octobre 2025 Assemblée Générale des actionnaires

30 janvier 2026 Rapport financier semestriel (premier semestre) exercice 2025/2026

28 août 2026 Communiqué annuel exercice 2025/2026

Ce communiqué de presse est disponible en français, en anglais et en néerlandais sur le site www.kbcancora.be.

KBC Ancora Investor Relations & Contacts presse : Jan Bergmans

tél. : +32 (0)16 27 96 72

e-mail : jan.bergmans@kbcancora.be ou mailbox@kbcancora.be

1 KBC Ancora rapporte selon les normes comptables belges (Belgian GAAP). Les règles d’évaluation sont reprises dans les comptes annuels statutaires déposés, ainsi que dans le rapport annuel.

2 Nombre d’actions KBC Groupe détenues/nombre d’actions KBC Ancora émises : 1,0066

(= 77.516.380 / 77.011.844).

3 L’endettement net s’entend aux fins des présentes comme le total des dettes, diminué du total des actifs,

hors immobilisations financières.

Pièce jointe