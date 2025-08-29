Gereglementeerde informatie, Leuven, 29 augustus 2025 (17.40 CEST)

KBC Ancora sluit boekjaar 2024/2025 af met een winst van 315,4 miljoen euro.

KBC Ancora boekte in het afgelopen boekjaar 2024/2025 een winst van 315,4 miljoen euro, hetzij 4,10 euro per aandeel. In het voorgaande boekjaar realiseerde KBC Ancora een winst van 368,3 miljoen euro.

Het resultaat van het laatste halfjaar van het boekjaar bedroeg 241,5 miljoen euro, hetzij 3,14 euro per aandeel.

KBC Ancora keerde op 5 juni 2025 een interim-dividend uit van 3,51 euro bruto per aandeel en zal, zoals aangekondigd, geen slotdividend uitkeren.

De Raad van Bestuur van Almancora Beheersmaatschappij, statutaire bestuurder van KBC Ancora, deelt de jaarcijfers voor het boekjaar afgesloten op 30 juni 2025 mee onder voorbehoud van goedkeuring door de Algemene Vergadering van KBC Ancora op 31 oktober 2025.

Verkorte financiële overzichten en toelichting 1

Resultaten over het boekjaar

Boekjaar



totaal

(in 000 euro) 2024/2025



p.a.

(in euro) Boekjaar



totaal

(in 000 euro) 2023/2024



p.a.

(in euro) Opbrengsten 322.919 4,19 378.276 4,91 Bedrijfsopbrengsten 7 0,00 7 0,00 Recurrente financiële opbrengsten 322.913 4,19 378.269 4,91 Kosten 7.485 0,10 9.985 0,13 Bedrijfskosten 3.168 0,04 3.197 0,04 Financiële kosten 4.316 0,06 6.788 0,09 Resultaat na belastingen 315.435 4,10 368.290 4,78 Aantal aandelen uitgegeven* 77.011.844 77.011.844

* Er zijn geen instrumenten die tot verwatering kunnen leiden.

KBC Ancora realiseerde over boekjaar 2024/2025 een winst van 315,4 miljoen euro, ten opzichte van een winst van 368,3 miljoen euro in het voorgaande boekjaar.

De opbrengsten (322,9 miljoen euro) bestonden uit dividenden op de participatie in KBC Groep (321,7 miljoen euro) en renteopbrengsten (1,2 miljoen euro). De kosten (7,5 miljoen euro) werden bepaald door de operationele werkingskosten (3,2 miljoen euro) en rentekosten op schulden (4,3 miljoen euro).

Ontwikkelingen over de laatste 6 maanden van boekjaar 2024/2025

Participatie in KBC Groep, netto-schuldpositie en intrinsieke waarde

Het aantal KBC Groep-aandelen in portefeuille bleef onveranderd in de tweede helft van het boekjaar (77.516.380 KBC Groep-aandelen).

De intrinsieke waarde van een KBC Ancora-aandeel komt overeen met 1,0066 maal2 de koers van het KBC Groep-aandeel, verminderd met de netto-schuld3 per aandeel. Op 30 juni 2025 bedroeg de netto-schuldpositie van KBC Ancora 0,93 euro per aandeel.

Op basis van de beurskoers van het KBC Groep-aandeel op 30 juni 2025 (87,66 euro) bedroeg de intrinsieke waarde van een KBC Ancora-aandeel 87,31 euro en noteerde het KBC Ancora-aandeel (58,40 euro) met een discount van 33,1% ten opzichte van de intrinsieke waarde.

Onderstaande grafieken schetsen de evolutie van de beurskoersen van KBC Groep en KBC Ancora en de discount van het KBC Ancora-aandeel ten opzichte van haar intrinsieke waarde.

Evolutie beurskoers KBC Groep en KBC Ancora

(juli 2024 – juni 2025) Evolutie discount van het KBC Ancora-aandeel ten opzichte van haar intrinsieke waarde (juli 2024 – juni 2025)

Benoemingen bij statutaire bestuurder Almancora Beheersmaatschappij

In het voorjaar van 2025 werd bij de statutaire bestuurder, Almancora Beheersmaatschappij:

Daniel Jacquet benoemd als bestuurder B ter vervanging van Luc Vandecatseye, die de statutaire leeftijdsgrens bereikt had

SFC Comm.V, met Paul Demyttenaere als vaste vertegenwoordiger, benoemd als bestuurder C, en aangesteld als voorzitter van de Raad van Bestuur, en als lid en voorzitter van het Benoemingscomité en van het Remuneratiecomité

Philippe Vanclooster BV, met Philippe Vanclooster als vaste vertegenwoordiger, benoemd als bestuurder C, en aangesteld als lid en voorzitter van het Auditcomité en als lid van het benoemingscomité en van het Remuneratiecomité

Henri Vandermeulen aangesteld als ondervoorzitter van de Raad van Bestuur en lid van het Benoemingscomité en van het Remuneratiecomité.

Resultaat van de laatste jaarhelft van boekjaar 2024/2025

2H boekjaar



totaal

(in 000 euro) 2024/2025



p.a.

(in euro) 2H boekjaar



totaal

(in 000 euro) 2023/2024



p.a.

(in euro) Opbrengsten 245.181 3,18 300.322 3,90 Bedrijfsopbrengsten 7 0,00 7 0,00 Recurrente financiële opbrengsten 245.175 3,18 300.316 3,90 Kosten 3.680 0,05 4.911 0,06 Bedrijfskosten 1.633 0,02 1.631 0,02 Financiële kosten 2.048 0,03 3.280 0,04 Resultaat na belastingen 241.501 3,14 295.412 3,84 Aantal aandelen uitgegeven 77.011.844 77.011.844

In de tweede jaarhelft van het afgelopen boekjaar boekte KBC Ancora een winst van 241,5 miljoen euro of 3,14 euro per aandeel. In dezelfde periode in het voorgaande boekjaar realiseerde KBC Ancora een winst van 295,4 miljoen euro.

De opbrengsten bedroegen 245,2 miljoen euro.

KBC Ancora ontving 244,2 miljoen euro aan dividenden uit haar participatie in KBC Groep (3,15 euro per aandeel op 8 mei 2025) en realiseerde 1,0 miljoen euro renteopbrengsten uit termijndeposito’s.

In dezelfde periode van het voorgaande boekjaar ontving KBC Ancora 298,4 miljoen euro dividenden uit haar participatie in KBC Groep en 1,9 miljoen euro renteopbrengsten uit termijndeposito’s.

De kosten (3,7 miljoen euro) in de tweede jaarhelft, lagen 1,2 miljoen euro lager dan het jaar voordien en werden bepaald door het volgende:

de werkingskosten bedroegen 1,6 miljoen euro, in lijn met dezelfde periode in het voorgaande boekjaar. Van dit bedrag heeft 1,2 miljoen euro betrekking op kosten gemaakt in het kader van de kostendelende overeenkomst met Cera. De overige kosten bestonden onder meer uit de kosten inzake de dividenduitkering, de statutaire bestuurder en de beursnotering.

de kosten verbonden aan schulden bedroegen 2,0 miljoen euro. Dit is 1,2 miljoen euro minder dan in dezelfde periode van het voorgaande boekjaar, hoofdzakelijk ingevolge de schuldaflossingen van 73 miljoen euro (lening in mei 2024) en 15,6 miljoen euro (kaskrediet in november 2024).

Balans per 30.06.2025

(in 000 euro) 30.06.2025 30.06.2024 30.06.2023 BALANSTOTAAL 3.629.269 3.599.986 3.654.085 Activa Vaste activa 3.599.979 3.599.979 3.599.979 Financieel vast actief 3.599.979 3.599.979 3.599.979 Vlottende activa 29.290 8 54.106 Passiva Eigen vermogen 3.528.714 3.483.591 3.480.279 Inbreng 3.158.128 3.158.128 2.021.871 Wettelijke reserve 191.030 175.258 156.844 Onbeschikbare reserve voor eigen aandelen 0 0 50.000 Overige onbeschikbare reserves 0 0 1.136.257 Beschikbare reserves 179.394 149.427 114.440 Overgedragen resultaat 162 777 867 Schulden 100.555 116.396 173.806 Schulden > 1 jaar 100.000 100.000 100.000 Schulden < 1 jaar 215 16.050 73.223 Overlopende rekeningen 339 345 583

Op 30 juni 2025 bedroeg het balanstotaal 3,63 miljard euro, 29,3 miljoen meer dan het jaar voordien.

Het aantal aandelen dat KBC Ancora aanhoudt in KBC Groep bleef ongewijzigd op 77.516.380. De boekwaarde van deze aandelen bedraagt 46,44 euro per aandeel (i.e. de historische aanschaffingswaarde). De beurskoers van het KBC Groep-aandeel bedroeg op balansdatum 87,66 euro. De IFRS eigenvermogenswaarde bedroeg 58,9 euro per aandeel per 30.06.2025.

De vlottende activa (29,3 miljoen euro) stegen met 29,3 miljoen euro ten opzichte van het jaar voordien.

De schulden (100,6 miljoen euro, waarvan 100,0 miljoen euro financiële schulden) daalden met 15,8 miljoen euro ten opzichte van het vorige boekjaar, hoofdzakelijk naar aanleiding van de aflossing van 15,6 miljoen euro kaskrediet.



Na toevoeging van het overgedragen resultaat van vorig boekjaar (0,8 miljoen euro), bedroeg het te bestemmen resultaat 316,2 miljoen euro. Aan de Algemene Vergadering van 31 oktober 2025 wordt de volgende resultaatsbestemming voorgesteld:

een toevoeging van 15,8 miljoen euro (5% van de winst van het boekjaar) aan de wettelijke reserve.

een toevoeging aan de beschikbare reserves van 30,0 miljoen euro. Dit bedrag vertegenwoordigt 10% van het recurrente resultaat (na aanleg van de wettelijke reserve).

een dividend van 270,3 miljoen euro. Dit bedrag vertegenwoordigt het interim-dividend van 3,51 euro per aandeel dat op 5 juni 2025 aan de aandeelhouders werd uitgekeerd. Het komt overeen met 90% van het voor uitkering vatbare recurrente resultaat, na aanleg van de wettelijke reserve.

overdracht van het saldo van 0,2 miljoen euro naar het volgende boekjaar.

Toelichting bij de verwachte ontwikkeling voor het lopende boekjaar 2025/2026

Verwacht wordt dat de kosten binnen de kostendelende overeenkomst met Cera ca. 2,5 miljoen euro zullen bedragen. De totale interestlast voor boekjaar 2025/2026 wordt geraamd op ca. 4,1 miljoen euro. De overige werkingskosten worden geraamd op ca. 1,0 miljoen euro.

Het dividendbeleid van KBC Groep gaat vanaf 2025 uit van een uitkeringsratio (inclusief AT1-coupon) tussen 50% en 65% van de geconsolideerde winst van het boekjaar. Een interim-dividend van 1 euro per aandeel zal in november van elk boekjaar als voorschot op het totale dividend uitgekeerd worden. KBC Groep bevestigde in haar persbericht van 7 augustus 2025 haar intentie om, conform haar dividendpolitiek, in november 2025 een interim-dividend van 1,00 euro per aandeel uit te keren als voorschot op het totale dividend over boekjaar 2025.

Bovenstaande verwachte opbrengsten en kosten zullen KBC Ancora wellicht toelaten om het boekjaar 2025/2026 met een positief te bestemmen recurrent resultaat af te sluiten en, behoudens onvoorziene omstandigheden, in juni 2026 een interim-dividend uit te keren, conform haar dividendpolitiek.



Informatie over de externe controle op de jaarlijkse boekhoudgegevens

De commissaris, PwC Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door Damien Walgrave (handelend in naam van Damien Walgrave BV), heeft bevestigd dat de controle van de jaarrekening nagenoeg beëindigd is en dat tot op heden geen materiële afwijkingen werden vastgesteld. Meer bepaald dient het ESEF-gerelateerde XHTML document van het jaarverslag nog door KBC Ancora aangemaakt en door de commissaris gecontroleerd te worden. De commissaris heeft tevens bevestigd dat de boekhoudkundige informatie opgenomen in dit persbericht, zonder materiële afwijkingen overeenstemt met de jaarrekening op basis waarvan het is opgemaakt.

---------------------------------

KBC Ancora is een beursgenoteerde vennootschap die 18,6% van de aandelen in KBC Groep bezit en die samen met Cera, MRBB en de Andere Vaste Aandeelhouders zorgt voor de aandeelhoudersstabiliteit en de verdere ontwikkeling van de KBC-groep. Als kernaandeelhouders van KBC Groep hebben ze daartoe een aandeelhoudersovereenkomst gesloten.

Financiële kalender:

30 september 2025 Jaarverslag 2024/2025 beschikbaar en oproeping Algemene Vergadering

31 oktober 2025 Algemene Vergadering van Aandeelhouders

30 januari 2026 Halfjaarlijks financieel verslag (1H) boekjaar 2025/2026

28 augustus 2026 Jaarlijks communiqué boekjaar 2025/2026

Dit persbericht is beschikbaar in het Nederlands, het Frans en het Engels op de website www.kbcancora.be.

1 KBC Ancora rapporteert volgens de Belgische boekhoudnormen (Belgian GAAP). De waarderingsregels zijn opgenomen in de neergelegde statutaire jaarrekening, evenals in het jaarverslag.

2 Aantal KBC Groep-aandelen in bezit / aantal uitgegeven KBC Ancora-aandelen: 1,0066

(= 77.516.380 / 77.011.844).

3 Netto-schuld wordt hier gedefinieerd als het totaal van de schulden verminderd met het totaal van de activa

exclusief de financiële vaste activa.

