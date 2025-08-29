Présentation agrégée par jour et par marché
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 18 août au 22 août 2025
|Nom de l'émetteur
|Code identifiant de l'émetteur (code LEI)
|Jour de la transaction
|Code identifiant de l'instrument financier
|Volume total journalier (en nombre de titres)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition
|Code identifiant marché
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|18/08/2025
|FR0010259150
|600
|113
|CCXE
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|18/08/2025
|FR0010259150
|300
|112,9
|TQEX
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|18/08/2025
|FR0010259150
|3261
|113,41791
|XPAR
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|19/08/2025
|FR0010259150
|300
|114,5
|AQEU
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|19/08/2025
|FR0010259150
|1200
|114,6
|CCXE
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|19/08/2025
|FR0010259150
|300
|114,6
|TQEX
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|19/08/2025
|FR0010259150
|3292
|114,177
|XPAR
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|20/08/2025
|FR0010259150
|300
|116,1
|AQEU
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|20/08/2025
|FR0010259150
|600
|115,05
|CCXE
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|20/08/2025
|FR0010259150
|300
|116,096
|TQEX
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|20/08/2025
|FR0010259150
|3600
|115,56664
|XPAR
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|21/08/2025
|FR0010259150
|600
|115,46
|AQEU
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|21/08/2025
|FR0010259150
|300
|115,9
|CCXE
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|21/08/2025
|FR0010259150
|600
|115,5
|TQEX
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|21/08/2025
|FR0010259150
|3189
|115,33801
|XPAR
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|22/08/2025
|FR0010259150
|300
|117,156
|AQEU
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|22/08/2025
|FR0010259150
|1300
|116,92308
|CCXE
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|22/08/2025
|FR0010259150
|300
|116,8
|TQEX
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|22/08/2025
|FR0010259150
|3340
|117,19009
|XPAR
|TOTAL
|23 982
|115,2171
Pièce jointe
- _FR_IPSEN -Achats effectués dans les conditions de l'Article 5 du Règlement MAR - Semaine 34_2025_ (2)