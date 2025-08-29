IPSEN - Achats effectués dans les conditions de l'Article 5 du Règlement MAR - Semaine 34 - 2025

 | Source: Ipsen Pharma Ipsen Pharma

Présentation agrégée par jour et par marché

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 18 août au 22 août 2025

Nom de l'émetteur Code identifiant de l'émetteur (code LEI) Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre de titres) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition Code identifiant marché
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 18/08/2025 FR0010259150 600 113 CCXE
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 18/08/2025 FR0010259150 300 112,9 TQEX
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 18/08/2025 FR0010259150 3261 113,41791 XPAR
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 19/08/2025 FR0010259150 300 114,5 AQEU
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 19/08/2025 FR0010259150 1200 114,6 CCXE
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 19/08/2025 FR0010259150 300 114,6 TQEX
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 19/08/2025 FR0010259150 3292 114,177 XPAR
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 20/08/2025 FR0010259150 300 116,1 AQEU
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 20/08/2025 FR0010259150 600 115,05 CCXE
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 20/08/2025 FR0010259150 300 116,096 TQEX
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 20/08/2025 FR0010259150 3600 115,56664 XPAR
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 21/08/2025 FR0010259150 600 115,46 AQEU
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 21/08/2025 FR0010259150 300 115,9 CCXE
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 21/08/2025 FR0010259150 600 115,5 TQEX
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 21/08/2025 FR0010259150 3189 115,33801 XPAR
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 22/08/2025 FR0010259150 300 117,156 AQEU
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 22/08/2025 FR0010259150 1300 116,92308 CCXE
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 22/08/2025 FR0010259150 300 116,8 TQEX
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 22/08/2025 FR0010259150 3340 117,19009 XPAR
      TOTAL 23 982 115,2171  

Pièce jointe


Attachments

_FR_IPSEN -Achats effectués dans les conditions de l'Article 5 du Règlement MAR - Semaine 34_2025_ (2)

Recommended Reading