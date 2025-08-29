Brim hf. - Flöggun - Brú lífeyrissjóður

 | Source: Brim hf. Brim hf.

Sjá meðfylgjandi tilkynningu um flöggun frá Brú lífeyrissjóði þar sem farið er yfir 5% eignarhlut í Brim hf. 

Viðhengi


Attachments

Flöggun BRIM 29.8.2025

