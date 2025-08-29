Spider Vision Sensors de ZenaTech amplía capacidades de fabricación de componentes para drones, habilitando una cadena de suministro global conforme para clientes de defensa en EE. UU.

VANCOUVER, Columbia Británica, Aug. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FSE: 49Q) (BMV: ZENA) (“ZenaTech”), un proveedor de soluciones de tecnología empresarial especializado en drones con inteligencia artificial (IA), Drones como Servicio (DaaS), software empresarial como servicio (SaaS) y soluciones de computación cuántica, anuncia el establecimiento de una nueva planta de fabricación de componentes en Taiwán. La nueva instalación representa un paso importante para avanzar en una cadena de suministro global conforme para los drones destinados a la defensa de EE. UU. Operada por su filial Spider Vision Sensors (SVS) con sede en Taiwán, se espera que la instalación reduzca la dependencia de proveedores externos garantizando una cadena de suministro estable y compatible con la NDAA de componentes como sensores y motores, para sus drones ZenaDrone para agencias de defensa de EE. UU. y uso de la OTAN. SVS firmará un contrato de arrendamiento a largo plazo para una planta de fabricación de 16,000 pies cuadrados, que planea poner en funcionamiento para fines de 2025, junto con la expansión del equipo local en Taiwán.

"Establecer una nueva planta de fabricación de componentes en Taiwán marca un hito fundamental en el avance de nuestra misión de ofrecer tecnologías de drones integradas verticalmente y conformes con la NDAA a escala", dijo Shaun Passley, Ph.D., director ejecutivo de ZenaTech. "Al ampliar la capacidad de producción de Spider Vision Sensor, aumentamos nuestra capacidad para que los drones de ZenaDrone cumplan con los estándares de defensa más rigurosos, incluidas las certificaciones UAS Green y Blue. Esta inversión también nos posiciona para responder rápidamente a la creciente demanda del Departamento de Defensa de EE. UU. y de los aliados de la OTAN, mientras que mejoramos la eficacia operativa, fortalecemos la resiliencia de la cadena de suministro y consolidamos nuestro liderazgo en innovación de drones".

La planta de SVS en Taiwán fabricará componentes críticos, incluyendo placas de circuitos impresos (PCB), motores, cámaras y sensores. Taiwán fue seleccionado por su posición como un centro de electrónica y tecnología líder en Asia, proporcionando experiencia e infraestructura avanzadas para la fabricación de productos electrónicos de alta precisión. La instalación también respaldará el cumplimiento de los estándares de EE. UU. y la OTAN, incluida la certificación UAS Green y Blue, asegurando que los componentes cumplan con los estrictos requisitos de calidad y seguridad. Además, apoyará el aumento de la producción de los modelos de drones de ZenaDrone: ZenaDrone 1000, IQ Square e IQ Nano. Los componentes producidos en Taiwán se ensamblarán en drones en las instalaciones de ZenaDrone en Arizona y Sharjah, Emiratos Árabes Unidos, manteniendo estándares de alta calidad y control operativo de extremo a extremo.

ZenaTech planea trasladarse a las instalaciones para finales de este año e iniciará conversaciones con proveedores de maquinaria en las próximas semanas para adquirir e instalar equipos de producción, mientras completa todos los registros necesarios, medidas de seguridad y aprobaciones gubernamentales necesarias para garantizar la plena disponibilidad operativa. La planta contará con aproximadamente 30–40 empleados, incluido un gerente de fábrica, técnicos, ingenieros y personal de I + D, conformando un equipo multidisciplinario.

ZenaTech (Nasdaq: ZENA) (FSE: 49Q) (BMV: ZENA) es una empresa de tecnología especializada en drones con inteligencia artificial (IA), Drones como Servicio (DaaS), software empresarial como servicio (SaaS) y soluciones de computación cuántica, para aplicaciones empresariales de misión crítica. Desde 2017, la empresa ha aprovechado su experiencia en desarrollo de software y ha expandido sus capacidades de diseño y fabricación de drones a través de ZenaDrone, con el objetivo de innovar y mejorar los procesos de inspección, monitoreo, seguridad, cumplimiento y estudios topográficos de terrenos para los clientes. Con clientes de software empresarial que utilizan soluciones de marca en los sectores de cumplimiento de la ley, salud, gubernamental e industrial, y drones que se implementan en estos sectores además de agricultura, defensa y logística, el portafolio de soluciones de ZenaTech ayuda a impulsar eficacias operativas excepcionales, precisión y ahorro de costos. La empresa opera a través de oficinas globales en América del Norte, Europa, Taiwán y los Emiratos Árabes Unidos, y está expandiendo su modelo de negocio DaaS y su red de ubicaciones mediante adquisiciones.

ZenaDrone, una filial de propiedad integral de ZenaTech, desarrolla y fabrica soluciones empresariales de drones autónomos que pueden incorporar software de aprendizaje automático, inteligencia artificial (IA), modelado predictivo, computación cuántica y otras innovaciones de software y hardware. Creado para revolucionar el sector del cultivo de cáñamo, su especialización se ha expandido a soluciones multifuncionales de drones para aplicaciones de vigilancia industrial, monitoreo, inspección, seguimiento, automatización de procesos y defensa. Actualmente, el dron ZenaDrone 1000 es utilizado para aplicaciones de gestión de cultivos en agricultura y aplicaciones críticas de carga de campo en el sector de defensa, el dron de interior IQ Nano es utilizado para la gestión y seguridad de inventario en los sectores almacenamiento y logística, y el IQ Square es un dron de exteriores diseñado para el levantamientos topográficos e inspecciones en los sectores comercial y de defensa.

