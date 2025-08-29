Iniciativa sobre discapacidad gana el F1® Allwyn Global Community Award

El primer F1 ® Allwyn Global Community Award es para una iniciativa local holandesa, junto con una donación de Allwyn de 100.000 euros para apoyar su impacto en la comunidad local.

Allwyn Global Community Award es para una iniciativa local holandesa, junto con una donación de Allwyn de 100.000 euros para apoyar su impacto en la comunidad local. La iniciativa ganadora ha sido reconocida por su contribución a la comunidad local por mejorar el acceso a los eventos para personas con discapacidad.

ZANDVOORT, Países Bajos, Aug. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Allwyn, empresa multinacional operadora de loterías, y Fórmula 1 anunciaron que Stichting HandicapNL era la ganadora del primer F1® Allwyn Global Community Award y de una donación de 100.000 euros de Allwyn. La donación se usará para potenciar el impacto positivo de la iniciativa ganadora de derribar barreras para mejorar la accesibilidad a los eventos. Desde centros adicionales hasta información especializada, la fundación brinda apoyo durante todo el evento, al ayudar a dos millones de personas con discapacidad que viven en los Países Bajos y contribuir a crear una sociedad más inclusiva.



El premio reconoce las contribuciones excepcionales a la sociedad que las iniciativas relacionadas con la F1 están realizando en su país. La iniciativa local de la comunidad holandesa atrajo la atención internacional antes del Formula 1® Heineken Dutch Grand Prix (Gran Premio de Formula 1® Heineken de los Países Bajos), y convenció al jurado por el impresionante impacto que ha tenido no solo en el mundo de la F1, sino también en la comunidad holandesa en general. Durante los próximos 12 meses, la donación permitirá a Stichting HandicapNL aumentar la cantidad de eventos que apoya, de modo que más personas podrán acceder y participar de forma inclusiva desde el principio hasta el final, sin importar su discapacidad.

La creación del F1® Allwyn Global Community Award forma parte de la asociación plurianual entre Fórmula 1 y Allwyn, y refleja el compromiso común de impulsar un cambio positivo y retribuir a las comunidades donde operan. Durante la temporada 2025, un total de cuatro iniciativas locales que tengan un impacto positivo en sus países, como avances en educación, cultura, bienestar y sostenibilidad, serán seleccionadas por un jurado para ganar cada una de ellas una donación de 100.000 euros de Allwyn y la oportunidad de asistir a un Gran Premio de la Fórmula 1.

Más adelante esta temporada se seleccionarán tres ganadores adicionales, y se reconocerán iniciativas locales en la sede de las carreras de Fórmula 1 en EE. UU. (Austin y Las Vegas) y México.

Jan Karas, director ejecutivo de OPAP, parte de Allwyn y miembro del jurado del F1® Allwyn Global Community Award, afirmó:"El impacto de Stichting HandicapNL aquí, en los Países Bajos, es muy inspirador. En Allwyn, queremos llevar la diversión y el entretenimiento a la mayor cantidad de personas posible, sin que nadie tenga que enfrentarse a barreras físicas para ello. El trabajo de Stichting HandicapNL no solo mejora la accesibilidad para los aficionados a la F1, sino que también ofrece conocimientos que se pueden aplicar a diferentes tipos y escalas de eventos fuera del entorno de la F1".

Emily Prazer, directora comercial de Fórmula 1, declaró:"El F1 Allwyn Global Community Award es un ejemplo perfecto de cómo la Fórmula 1 puede utilizar las colaboraciones para lograr un cambio real en las comunidades en las que se realizan las carreras. Esta colaboración única ha creado una plataforma mundial para celebrar las fantásticas iniciativas locales que van más allá para marcar una diferencia real. Stichting HandicapNL ha contribuido a transformar las experiencias de muchas personas que viven en los Países Bajos, y el F1 Allwyn Global Community Award las ayudará a seguir ampliando su importante labor y a ayudar a personas de todo el país".

Jan Willem Koopman, de Stichting HandicapNL, ganador del F1® Allwyn Global Community Award señaló: "Nuestro objetivo final es que sea algo habitual para las personas con discapacidad poder acceder y asistir de forma inclusiva a todo un festival o evento, de principio a fin. Ha sido fantástico trabajar con Fórmula 1 en Zandvoort para hacer que este circuito sea lo más accesible posible y, gracias a este premio, podemos ampliar nuestras operaciones. La donación de Allwyn nos permitirá hacer que cuatro eventos adicionales sean más accesibles, apoyar otros seis eventos con asesoramiento y asistencia, y desarrollar nuevas colaboraciones con organizaciones afines. Además, esta iniciativa tendrá un impacto duradero a largo plazo, ya que permitirá que más personas asistan a eventos, al desafiar las percepciones negativas y crear una sociedad más inclusiva".

El F1® Allwyn Global Community Award se presentará en los siguientes eventos del Gran Premio en 2025:

Gran Premio de Formula 1 ® Heineken de los Países Bajos 2025: del 29 al 31 de agosto de 2025

Heineken de los Países Bajos 2025: del 29 al 31 de agosto de 2025 Gran Premio de Formula 1 ® de Estados Unidos MSC Cruises 2025: del 17 al 19 de octubre de 2025

de Estados Unidos MSC Cruises 2025: del 17 al 19 de octubre de 2025 Gran Premio de Formula 1 ® de la Cuidad de México 2025: del 24 al 26 de octubre de 2025

de la Cuidad de México 2025: del 24 al 26 de octubre de 2025 Gran Premio de Formula 1® Heineken Las Vegas 2025: del 20 al 22 de noviembre de 2025

Notas para los editores

Acerca de Allwyn

Allwyn en uno de los principales operadores multinacionales de lotería. Allwyn crea mejores loterías que retribuyen más a buenas causas, al centrarse en la innovación, la tecnología, la eficiencia y la seguridad en una creciente cartera de juegos de entretenimiento casual. El enfoque con prioridad en la lotería y centrado en el juego recreativo asequible le ha valido a Allwyn el liderazgo en el mercado con marcas de confianza por toda Europa, en Austria, República Checa, Grecia y Chipre, Italia, Reino Unido y Estados Unidos (Illinois).

Acerca de la asociación de Allwyn con Formula 1®

La colaboración plurianual con Formula 1® constituye un impulso hacia una mayor notoriedad global para Allwyn, ya que este deporte cuenta con 24 carreras en todo el mundo, 750 millones de aficionados y 96 millones de seguidores en las redes sociales, así como un gran alcance en canales de difusión y espacios de entretenimiento.

La alianza reforzará la posición de Allwyn como marca internacional que promueve el impacto en la comunidad en todo el mundo, para apoyar sus planes de crecimiento a nivel mundial.

El desarrollo de iniciativas constituye el eje de la alianza y apoyará el propósito de la empresa de contribuir de forma positiva a la sociedad en todo el mundo. Al estar Allwyn y Formula 1® comprometidas por igual con empoderar a los aficionados y las comunidades locales, la colaboración le dará a Allwyn la oportunidad de utilizar la base cada vez mayor de aficionados internacionales de este deporte para reconocer a aquellos que realizan cambios positivos y compartir sus inspiradoras historias a nivel mundial.

Acerca de Formula 1®

Las carreras de Formula 1® comenzaron en 1950 y se convirtieron en la competencia de automovilismo más prestigiosa del mundo, así como en la serie deportiva anual más popular a nivel mundial. Formula One World Championship Limited forma parte de Formula 1® y posee los derechos comerciales exclusivos del FIA Formula One World Championship™. Formula 1® es una filial de Liberty Media Corporation (NASDAQ: FWONA, FWONK, LLYVA, LLYVK) atribuida a las acciones de seguimiento de Formula One Group. El logotipo de F1, el logotipo de F1 FORMULA 1, FORMULA 1, F1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX, PADDOCK CLUB y todas las marcas relacionadas son marcas registradas de Formula One Licensing BV, una empresa de Formula 1. Todos los derechos reservados.

La fotografía que acompaña a este anuncio está disponible en http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0fdd95da-2787-4956-88f2-9c32c38a7ead



