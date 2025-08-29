Une initiative en faveur des personnes handicapées remporte le premier prix F1® Allwyn Global Community Award

Le premier prix F1 ® Allwyn Global Community Award a été décerné à une initiative néerlandaise locale, qui a reçu un trophée et un don de 100 000 € de la part d’Allwyn afin de soutenir son action en faveur de la communauté locale

Allwyn Global Community Award a été décerné à une initiative néerlandaise locale, qui a reçu un trophée et un don de 100 000 € de la part d’Allwyn afin de soutenir son action en faveur de la communauté locale Le lauréat a été récompensé pour sa contribution à l’amélioration de l’accessibilité des événements pour les personnes handicapées au sein de sa communauté

ZANDVOORT, Pays-Bas, 29 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Allwyn, la multinationale de divertissement spécialisée dans les loteries, et Formula 1 ont annoncé que Stichting HandicapNL remportait le premier prix F1® Allwyn Global Community Award et recevrait un don de 100 000 € de la part d’Allwyn. Ce don servira à renforcer l’impact positif du lauréat, qui consiste à éliminer les obstacles et à améliorer l’accessibilité des événements. Qu’il s'agisse d’installations supplémentaires ou d’informations spécialisées, la fondation apporte son soutien tout au long de l’événement. Ainsi, elle aide les deux millions de personnes handicapées aux Pays-Bas et contribue à créer une société plus inclusive.



Ce prix récompense les contributions exceptionnelles des initiatives liées à la Formule 1 à la société néerlandaise. Alors que le Formula 1® Heineken Dutch Grand Prix approche, cette initiative communautaire néerlandaise locale est sous le feu des projecteurs internationaux. Elle a séduit le jury par son impact impressionnant, non seulement dans le monde de la F1, mais aussi dans la communauté néerlandaise au sens large. Au cours des 12 prochains mois, ce don permettra à Stichting HandicapNL d’augmenter le nombre d’événements qu’elle soutient, permettant ainsi à davantage de personnes d’y accéder et d’y participer de manière inclusive, du début à la fin, quel que soit leur handicap.

Créé dans le cadre du partenariat pluriannuel entre Formula 1 et Allwyn, le prix F1® Allwyn Global Community Award reflète un engagement commun à favoriser des changements positifs et à investir dans les communautés dans lesquelles ils opèrent. Au cours de la saison 2025, quatre initiatives locales ayant un impact positif dans leur pays, notamment dans les domaines de l’éducation, de la culture, du bien-être et du développement durable, seront sélectionnées par un jury. Elles remporteront chacune un don de 100 000 € de la part d’Allwyn et auront la chance d’assister à un Grand Prix de Formule 1.

Trois autres lauréats seront annoncés cette saison et des initiatives locales seront récompensées dans les villes hôtes des courses de Formule 1 aux États-Unis (Austin et Las Vegas) et au Mexique.

Jan Karas, PDG d’OPAP, filiale d’Allwyn, et membre du jury du F1® Allwyn Global Community Award, a déclaré : « L’impact de Stichting HandicapNL aux Pays-Bas est vraiment inspirant. Chez Allwyn, nous souhaitons offrir du plaisir et du divertissement au plus grand nombre ; personne ne devrait se heurter à des obstacles physiques. Le travail de Stichting HandicapNL ne se limite pas à améliorer l’accessibilité pour les fans de Formule 1 ; il fournit également des enseignements applicables à différents types et échelles d’événements, en dehors de l'environnement de la F1. »

Emily Prazer, directrice commerciale de Formula 1, a déclaré : « Le prix F1 Allwyn Global Community Award illustre parfaitement la manière dont Formula 1 peut s’appuyer sur des partenariats pour initier de réels changements dans les communautés où elle organise ses courses. Cette collaboration unique a donné jour à une plateforme mondiale qui célèbre les initiatives locales exceptionnelles qui se surpassent pour faire une réelle différence. Stichting HandicapNL a contribué à transformer l’expérience de nombreuses personnes aux Pays-Bas, et le prix F1 Allwyn Global Community Award aidera la fondation à poursuivre ses actions vitales et à aider les gens à travers le pays. »

Jan Willem Koopman, lauréat du prix F1® Allwyn Global Community Award, membre de la fondation Stichting HandicapNL, a déclaré : « Notre objectif ultime est de permettre aux personnes en situation de handicap d'accéder et de participer de manière inclusive à l’intégralité d’un festival ou d’un événement, du début à la fin. C'était formidable de collaborer avec Formula 1 à Zandvoort pour rendre ce circuit aussi accessible que possible. Grâce à ce prix, nous pouvons développer nos activités. Grâce au don d’Allwyn, nous pourrons rendre quatre événements supplémentaires plus accessibles, soutenir six autres événements en leur fournissant des conseils et une assistance, et développer de nouveaux partenariats avec des organisations partageant les mêmes valeurs. Il aura également un impact durable à long terme, en permettant à davantage de personnes d’assister à des événements, en remettant en question les perceptions négatives et en créant une société plus inclusive. »

En 2025, le prix F1® Allwyn Global Community Award sera remis lors des Grands Prix suivants :

Notes à l’intention des rédacteurs

À propos d’Allwyn

Allwyn est un opérateur de loterie multinational de premier plan. Allwyn crée des loteries de qualité supérieure qui reversent davantage à des causes caritatives, en mettant l'accent sur l’innovation, la technologie, l’efficacité et la sécurité grâce à un portefeuille de divertissements de jeux occasionnels en constante expansion. Sa stratégie axée sur la loterie et sur un jeu récréatif abordable lui a permis de devenir un leader sur le marché, avec des marques de confiance en Europe, notamment en Autriche, en République tchèque, en Grèce, à Chypre, en Italie, au Royaume-Uni et dans l'Illinois (États-Unis).

À propos du partenariat entre Allwyn et Formula 1®

Ce partenariat pluriannuel avec Formula 1® témoigne d’une volonté de renforcer la notoriété mondiale d’Allwyn, avec 24 courses organisées à travers le monde, 750 millions de fans et 96 millions d’abonnés sur les réseaux sociaux, ainsi qu’une portée sur les chaînes de télévision et les médias de divertissement.

Ce partenariat permettra de renforcer la position d’Allwyn en tant que marque internationale ayant un impact sur les communautés à travers le monde, et de soutenir ses plans de croissance mondiale.

Au cœur de ce partenariat se trouvent des initiatives qui soutiendront l’ambition de l’entreprise d'être un contributeur positif de la société à l’échelle mondiale. Allwyn et Formula 1® étant tous deux engagés à soutenir les fans et les communautés locales, ce partenariat permettra à Allwyn de tirer parti de la popularité croissante de ce sport à l’échelle internationale pour mettre en lumière ceux qui apportent un changement positif et partager ces histoires inspirantes à l’échelle mondiale.

À propos de Formula 1®

Formula 1® a vu le jour en 1950. Il s’agit de la compétition automobile la plus prestigieuse au monde, ainsi que la série sportive annuelle la plus populaire. Formula One World Championship Limited fait partie de Formula 1® et détient les droits commerciaux exclusifs du FIA Formula One World Championship™. Formula 1® est une filiale de Liberty Media Corporation (NASDAQ : FWONA, FWONK, LLYVA, LLYVK) dont les actions sont détenues par le Formula One Group. Le logo F1, le logo F1 FORMULA 1, FORMULA 1, F1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX, PADDOCK CLUB et les marques associées sont des marques déposées de Formula One Licensing BV, une société de Formula 1. Tous droits réservés.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à l'adresse suivante : http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0fdd95da-2787-4956-88f2-9c32c38a7ead



