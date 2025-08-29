יוזמת סיוע לאנשים עם מוגבלויות זכתה ב-F1® Allwyn Global Community Award המוענק לראשונה

• F1® Allwyn Global Community Award הראשון הוענק ליוזמה הולנדית מקומית שזכתה בגביע מיוחד ובתרומה בגובה 100,000 אירו מ-Allwyn לתמיכה בהשפעתה על הקהילה המקומית.

• הזוכה זכתה להכרה על תרומתה לקהילה המקומית באמצעות שינוי הנגישות באירועים עבור אנשים עם מוגבלויות

זנדוורט, הולנד, Aug. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Allwyn, חברת הבידור המפעילה משחקי לוטו רב-לאומיים, ו-Formula 1 הכריזו כי Stichting HandicapNL היא הזוכה בפרס הקהילה הגלובלית F1® Allwyn Global Community Award הראשון ובתרומה של 100,000 אירו מ-Allwyn. התרומה תשמש לקידום ההשפעה החיובית של הזוכה - שבירת מחסומים על ידי שיפור הנגישות לאירוע. החל במתקנים נוספים ועד להצעת מידע מדויק למי שזקוק לו, הקרן מספקת תמיכה לאורך כל חוויית האירוע - מסייעת לשני מיליון אנשים עם מוגבלויות בהולנד, ויוצרת חברה מכילה יותר.

הפרס מכיר בתרומות יוצאות הדופן לחברה של יוזמות הקשורות ל-Formula 1 בארצם. היוזמה של הקהילה ההולנדית המקומית, שזכתה לתשומת לב בינלאומית לקראת Formula 1® Heineken Dutch Grand Prix, כבשה את חבר השופטים בזכות ההשפעה המרשימה שהייתה לה לא רק בעולם ה-F1, אלא גם בקהילה הרחבה יותר בהולנד. במהלך 12 החודשים הקרובים, התרומה תאפשר ל-Stichting HandicapNL להגדיל את מספר האירועים בהם היא תומכת, כך שיותר אנשים יוכלו להגיע אליהם ולהשתתף בהם לכל אורכם, מתחילתם ועד סופם, ללא קשר למוגבלותם.

פרס הקהילה הגלובלית של F1® Allwyn, שנוצר כחלק מהשותפות הרב-שנתית בין פורמולה 1 ל-Allwyn, משקף מחויבות משותפת להניע שינוי חיובי ולתת בחזרה לקהילות שבהן הם פועלים. במהלך עונת 2025, בסך הכל ארבע יוזמות מקומיות המשפיעות לטובה על מדינותיהן - שיכולות לכלול התקדמות בחינוך, תרבות, רווחה וקיימות - ייבחרו על ידי השופטים לזכות כל אחת בתרומה של 100,000 אירו מ- Allwyn ובהזדמנות לבקר בגרנד פרי פורמולה 1.

שלושה זוכים נוספים יוכרזו העונה, כאשר יוזמות מקומיות יזכו להוקרה במרוצי ה-Formula 1 בארצות הברית (אוסטין ולאס וגאס) ובמקסיקו.

יאן קאראס (Jan Karas), מנכ"ל OPAP, חלק מ-Allwyn, ושופט פרס הקהילה הגלובלית של F1® Allwyn, אמר: "ההשפעה של StichtingHandicapNL כאן בהולנד היא באמת מעוררת השראה. ב-Allwyn, אנחנו רוצים להביא כיף ובידור לכמה שיותר אנשים - אף אחד לא צריך להתמודד עם מחסום פיזי בכך. העבודה של Stichting HandicapNL לא רק משפרת את הנגישות עבור אוהדי פורמולה 1, אלא מספקת למידה שניתן ליישם על סוגים וקנה מידה שונים של אירועים מחוץ לסביבת הפורמולה 1".

אמילי פרזר (Emily Prazer), מנהלת מסחרית ראשיתשל פורמולה 1, אמרה: "פרס הקהילה הגלובלית של F1 Allwyn הוא דוגמה מושלמת לאופן שבו פורמולה 1 יכולה להשתמש בשותפויות כדי לחולל שינוי אמיתי בקהילות שבהן היא מתחרת. שיתוף הפעולה הייחודי הזה יצר פלטפורמה גלובלית לחגוג את היוזמות המקומיות הפנטסטיות שעושות מעל ומעבר כדי לחולל שינוי אמיתי. Stichting HandicapNL עזר לשנות חוויות עבור אנשים רבים החיים בהולנד, ופרס הקהילה הגלובלית של F1 Allwyn יעזור להם להמשיך להרחיב את העבודות החיוניות שלהם ולעזור לאנשים ברחבי המדינה".

זוכה פרס הקהילה הגלובלית של F1® Allwyn, יאן וילם קופמן מ-StichtingHandicapNL, אמר: "המטרה הסופית שלנו היא שזה יהפוך לדבר שבשגרה עבור אנשים עם מוגבלויות לגשת ולהשתתף באופן כוללני בפסטיבל או אירוע שלם, מתחילתו ועד סופו. זה היה פנטסטי לעבוד עם פורמולה 1 בזנדוורט כדי להפוך את המסלול הזה לנגיש ככל האפשר, והודות לפרס זה, אנו יכולים להרחיב את הפעילות שלנו. התרומה מ-Allwyn תאפשר לנו להפוך ארבעה אירועים נוספים לנגישים יותר, לתמוך בשישה אירועים נוספים עם ייעוץ וסיוע ולפתח שותפויות חדשות עם ארגונים בעלי דעות דומות. תהיה לכך גם השפעה מתמשכת בטווח הארוך, ותעצים עוד יותר אנשים להשתתף באירועים, תאתגר תפיסות שליליות ותיצור חברה מכילה יותר".

פרס הקהילה הגלובלית של F1® Allwyn מוענק בגרנד פרי הבא בשנת 2025:

• פורמולה 1 הייניקן גרנד פרי הולנד 2025 - 29 - 31 באוגוסט 2025

• פורמולה 1 MSC Cruises גרנד פרי ארה"ב 2025 – 17-19 באוקטובר 2025

• פורמולה 1 גראן פרמיו דה לה קוידאד דה מקסיקו 2025 – 24 - 26 באוקטובר 2025

• פורמולה 1 הייניקן לאס וגאס גרנד פרי 2025 - 20 - 22 בנובמבר 2025

הערות לעורכים

אודות Allwyn

Allwyn היא מפעילת לוטו רב לאומית מובילה. Allwyn בונה הגרלות טובות יותר שמחזירות יותר למטרות טובות על ידי התמקדות בחדשנות, טכנולוגיה, יעילות ובטיחות על פני פורטפוליו הולך וגדל של בידור גיימינג מזדמן. גישת הלוטו הראשונה של התמקדות במשחקי פנאי במחיר סביר זיכתה את Allwyn בעמדות שוק מובילות עם מותגים מהימנים ברחבי אירופה באוסטריה, צ'כיה, יוון וקפריסין, איטליה, בריטניה וארצות הברית (אילינוי).

אודות השותפות של Allwyn עם Formula 1®

השותפות הרב-שנתית עם Formula 1® מייצגת דחף להגברת המודעות העולמית ל-Allwyn, עם 24 המרוצים של הספורט ברחבי העולם, 750 מיליון אוהדים ו-96 מיליון עוקבים במדיה החברתית, כמו גם טווח ההגעה שלו בערוצי שידור וערוצי בידור.

השותפות תחזק את מעמדה של Allwyn כמותג בינלאומי המניע השפעה קהילתית ברחבי העולם, בתמיכה בתוכניות הצמיחה הגלובליות שלה.

בלב השותפות עומד פיתוח יוזמות שיתמכו בשאיפתה של החברה להיות תורמת חיובית לחברה ברחבי העולם. כאשר Allwyn ו- Formula 1® מחויבות באותה מידה להעצמת האוהדים והקהילות המקומיות, השותפות תעניק ל- Allwyn את ההזדמנות לנצל את בסיס האוהדים הבינלאומי ההולך וגדל של הספורט כדי לחגוג את אלה שעושים שינוי חיובי, ולשתף את הסיפורים מעוררי ההשראה הללו ברמה עולמית.

אודות Formula 1®

מרוצי פורמולה 1 - Formula 1® החלו בשנת 1950 והם תחרות מרוצי המכוניות היוקרתית ביותר בעולם, כמו גם סדרת הספורט השנתית הפופולרית ביותר בעולם. Formula One World Championship Limited היא חלק מ- Formula 1® ומחזיקה בזכויות המסחריות הבלעדיות לאליפות העולם בפורמולה 1 של FIA (FIA Formula One World Championship™). Formula 1® היא חברת בת של Liberty Media Corporation (נאסד"ק: FWONA, FWONK, LLYVA, LLYVK) המיוחסת לקבוצת פורמולה 1. הלוגו של F1, הלוגו של F1 FORMULA 1, FORMULA 1, F1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX, PADDOCK CLUB, וסימנים קשורים הם סימנים מסחריים של Formula One Licensing BV, חברת פורמולה 1. כל הזכויות שמורות.

