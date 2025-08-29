Inisiatif Disabilitas Meraih Trofi F1® Allwyn Global Community Award Perdana

F1 ® Allwyn Global Community Award pertama ini menganugerahkan trofi dan donasi sebesar €100.000 dari Allwyn kepada pemenang, inisiatif lokal Belanda, untuk mendukung dampaknya pada komunitas setempat

ZANDVOORT, Belanda, Aug. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Allwyn, perusahaan hiburan multinasional berbasis lotre, dan Formula 1 telah mengumumkan Stichting HandicapNL sebagai pemenang Penghargaan Komunitas F1® Allwyn Global yang digelar perdana dengan hadiah berupa donasi sebesar €100.000 dari Allwyn. Donasi ini akan digunakan untuk memperluas dampak positif pemenang yaitu mengatasi kendala dengan meningkatkan aksesibilitas acara. Mulai dari fasilitas ekstra hingga menawarkan informasi khusus, yayasan ini memberikan dukungan di sepanjang pengalaman acara, yang membantu dua juta penyandang disabilitas di Belanda dan mewujudkan masyarakat yang lebih inklusif.



Penghargaan ini mengakui kontribusi luar biasa inisiatif terkait F1 ini yang diberikan ke masyarakat di negara mereka. Inisiatif komunitas lokal Belanda yang menjadi sorotan internasional menjelang Formula 1® Heineken Dutch Grand Prix, berhasil merebut hati para juri berkat dampak luar biasa yang diberikannya bukan hanya di dunia F1, tetapi juga bagi masyarakat luas di Belanda. Berkat donasi yang diperolehnya, selama 12 bulan ke depan, Stichting HandicapNL akan dapat meningkatkan jumlah acara yang didukungnya sehingga semakin banyak orang dapat mengakses dan secara inklusif menghadiri acara mulai dari awal hingga akhir, terlepas dari disabilitas yang mereka alami.

Pembentukan F1® Allwyn Global Community Award merupakan bagian dari kemitraan tahun jamak antara Formula 1 dan Allwyn, yang mencerminkan komitmen bersama untuk mendorong perubahan positif dan memberikan kontribusi yang bermanfaat kepada komunitas tempat mereka beroperasi. Selama musim 2025, total empat inisiatif lokal yang memberikan dampak positif di negara mereka—yang dapat mencakup kemajuan di bidang pendidikan, budaya, kesehatan, dan keberlanjutan—akan dipilih oleh panel juri sehingga masing-masingnya meraih donasi sebesar €100.000 dari Allwyn dan peluang untuk mengunjungi Formula 1 Grand Prix.

Tiga pemenang selanjutnya akan diumumkan musim ini, dengan inisiatif lokal akan diakui di markas balapan Formula 1 di Amerika Serikat (Austin dan Las Vegas) serta Meksiko.

Jan Karas, CEO OPAP, bagian dari Allwyn, dan juri F1® Allwyn Global Community Award, mengatakan:“Dampak Stichting HandicapNL di Belanda sangat menginspirasi. Di Allwyn, kami ingin menghadirkan kesenangan dan hiburan bagi sebanyak mungkin orang—tidak seorang pun seharusnya terhalang oleh keterbatasan fisik dalam menikmatinya. Pekerjaan Stichting HandicapNL tidak hanya meningkatkan aksesibilitas bagi penggemar F1, tetapi juga memberikan pembelajaran yang dapat diterapkan ke berbagai jenis dan skala acara di luar lingkungan F1."

Emily Prazer, Chief Commercial Officer, Formula 1, mengatakan:“F1 Allwyn Global Community Award merupakan contoh sempurna bagaimana Formula 1 dapat memanfaatkan kemitraan untuk menghadirkan perubahan nyata di komunitas tempat balapan diselenggarakan. Kolaborasi unik ini telah menciptakan suatu platform global untuk merayakan inisiatif lokal luar biasa yang berusaha ekstra dalam rangka memberikan dampak nyata. Stichting HandicapNL telah membantu mentransformasi pengalaman bagi banyak orang yang tinggal di Belanda, dan F1 Allwyn Global Community Award akan membantu mereka untuk memperluas pekerjaan vital mereka dan membantu sesama di seluruh penjuru negeri.”

Pemenang F1® Allwyn Global Community Award, Jan Willem Koopman dari Stichting HandicapNL, mengatakan: "Tujuan utama kami adalah kita semakin sering melihat penyandang disabilitas dapat mengakses dan secara inklusif menghadiri acara atau festival secara keseluruhan, mulai dari awal hingga akhir. Kami sangat senang dapat bekerja sama dengan Formula 1 di Zandvoort untuk membuat lintasan ini mudah diakses sebisa mungkin, dan berkat Award ini, kami dapat memperluas jangkauan operasi kami. Donasi dari Allwyn akan memudahkan kami untuk meningkatkan aksesibilitas ke empat acara tambahan, mendukung enam acara lainnya dengan saran dan bantuan, serta mengembangkan kemitraan baru dengan organisasi yang sepemikiran. Hal ini juga akan memberikan dampak yang berkelanjutan dalam jangka panjang, mendukung lebih banyak orang untuk menghadiri acara, menantang persepsi negatif, dan menciptakan masyarakat yang lebih inklusif.”

F1® Allwyn Global Community Award diberikan di ajang Grands Prix berikut pada tahun 2025:

Formula 1 ® Heineken Dutch Grand Prix 2025 – 29-31 Agustus 2025

Catatan untuk Editor

Tentang Allwyn

Allwyn adalah operasi lotre multinasional yang terkemuka. Allwyn mengembangkan lotre yang lebih baik dengan memberikan lebih banyak manfaat bagi tujuan sosial dengan fokus pada inovasi, teknologi, efisiensi, dan keamanan di seluruh portofolio hiburan permainan kasual yang terus berkembang. Pendekatan yang mengutamakan lotre dengan fokus pada permainan rekreasional yang terjangkau telah mengantarkan Allwyn meraih posisi terdepan di pasar dengan berbagai merek tepercaya di berbagai negara Eropa, seperti Austria, Republik Ceko, Yunani dan Siprus, Italia, Inggris, serta Amerika Serikat (Illinois).

Tentang kemitraan Allwyn dengan Formula 1®

Kemitraan tahun jamak dengan Formula 1® merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran global akan Allwyn, dengan 24 seri balapan olahraga di seluruh dunia, 750 juta penggemar, 96 juta pengikut di media sosial, serta jangkauan luas melalui saluran penyiaran dan media hiburan.

Kemitraan ini akan memperkuat posisi Allwyn sebagai merek internasional yang mendorong dampak positif bagi komunitas di seluruh dunia, sebagai bagian dari rencana pertumbuhan globalnya.

Inti dari kemitraan ini adalah pengembangan berbagai prakarsa yang akan mendukung ambisi perusahaan untuk menjadi kontributor positif bagi masyarakat secara global. Dengan Allwyn dan Formula 1® yang sama-sama berkomitmen untuk memberdayakan para penggemar dan komunitas lokal, kemitraan ini akan memberikan kesempatan bagi Allwyn untuk memanfaatkan basis penggemar internasional yang terus berkembang dalam olahraga ini untuk merayakan pihak-pihak yang membawa perubahan positif, serta membagikan berbagai kisah inspiratif tersebut ke tingkat global.

Tentang Formula 1®

Balapan Formula 1® dimulai pada tahun 1950 dan merupakan kompetisi balap motor paling bergengsi di dunia, sekaligus seri kompetisi olahraga tahunan paling populer di dunia. Formula One World Championship Limited merupakan bagian dari Formula 1® dan memegang hak komersial eksklusif atas FIA Formula One World Championship™. Formula 1® adalah anak perusahaan dari Liberty Media Corporation (NASDAQ: FWONA, FWONK, LLYVA, LLYVK) yang terkait dengan saham pelacakan Formula One Group. Logo F1, logo F1 FORMULA 1, FORMULA 1, F1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX, PADDOCK CLUB, dan merek terkait lainnya adalah merek dagang milik Formula One Licensing BV, sebuah perusahaan Formula 1. Hak cipta dilindungi undang-undang.

Foto yang menyertai pengumuman ini tersedia di http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0fdd95da-2787-4956-88f2-9c32c38a7ead



