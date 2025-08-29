障がい者支援イニシアティブ、初のF1®オールウィン・グローバル・コミュニティ・アワード (F1® Allwyn Global Community Award) を受賞

初開催となるF1 ® オールウィン・グローバル・コミュニティ・アワードにおいて、オランダの地域イニシアティブが、地域社会への貢献を称えられ、トロフィーとオールウィン (Allwyn) からの10万ユーロの寄付を授与された

オールウィン・グローバル・コミュニティ・アワードにおいて、オランダの地域イニシアティブが、地域社会への貢献を称えられ、トロフィーとオールウィン (Allwyn) からの10万ユーロの寄付を授与された 受賞者は、障がいを持つ人々に向けたイベントのアクセシビリティを変革し、地域社会への貢献が認められたものである

オランダ・ザントフォールト発, Aug. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 宝くじを基盤とする多国籍エンターテインメント企業のオールウィンとフォーミュラ1 (Formula 1) は、初のF1®オールウィン・グローバル・コミュニティ・アワードの受賞者としてスティフティング・ハンディキャップNL (Stichting HandicapNL) を選出し、オールウィンからの10万ユーロ (約1,722万円) の寄付を発表した。 この寄付金は、イベントのアクセシビリティ向上によって障壁を取り除くという、受賞者の前向きな取り組みをさらに推進するために活用される。 追加設備の整備から専門的な情報提供に至るまで、同財団はイベント体験全体を通じて支援を行い、オランダ国内の200万人の障がいを持つ人々を支援するとともに、より包括的な社会の実現に貢献している。



同アワードは、F1に関連した取り組みが各国で社会に対して行っている顕著な貢献を称えるものである。 フォーミュラ1®ハイネケン・ダッチ・グランプリ（Formula 1® Heineken Dutch Grand Prix）に先立ち国際的な注目を集めたこのオランダの地域イニシアティブは、F1の世界だけでなくオランダの地域社会全体においても顕著な影響を与えていることが評価され、審査員団の支持を得て受賞を果たした。 今後12か月間、この寄付金によりスティフティング・ハンディキャップNLは支援するイベント数を増やすことができ、障がいの有無にかかわらず、より多くの人々が最初から最後まで参加し、包括的に関わる機会を得ることができるようになる。

フォーミュラ1とオールウィンの複数年にわたるパートナーシップの一環として創設されたF1®オールウィン・グローバル・コミュニティ・アワードは、ポジティブな変革を推進し、活動する地域社会に還元するという共通の取り組みを反映している。 2025年シーズンには、教育、文化、福祉、持続可能性の向上など、自国で前向きな影響を与えている4つの地域イニシアティブが審査員により選出され、それぞれがオールウィンから10万ユーロの寄付とフォーミュラ1グランプリ訪問の機会を得る。

残りの3受賞者は今シーズン中に発表され、米国 (オースティンおよびラスベガス) とメキシコで開催されるフォーミュラ1レースの場で地域イニシアティブが表彰される予定である。

オールウィン傘下のOPAP CEOであり、F1®オールウィン・グローバル・コミュニティ・アワードの審査員を務めるヤン・カラス (Jan Karas) は次のように述べている。「スティフティング・ハンディキャップNLがオランダで生み出している影響は本当に感動的なものです。 オールウィンでは、できるだけ多くの人々に楽しさとエンターテインメントを届けたいと考えており、その過程で物理的な障壁に直面する人がいてはなりません。 スティフティング・ハンディキャップNLの取り組みは、F1ファンのアクセシビリティを向上させるだけでなく、F1以外の環境におけるさまざまな種類や規模のイベントに適用できる知見を提供しています。」

フォーミュラ1最高商務責任者 (CCO) のエミリー・プレイザー (Emily Prazer) は次のように述べた。「F1オールウィン・グローバル・コミュニティ・アワードは、フォーミュラ1がパートナーシップを通じてレース開催地の地域社会において実際の変革をもたらす方法を示す完璧な事例です。 このユニークな協働は、実際に変化をもたらすために尽力する素晴らしい地域イニシアティブを称えるためのグローバルなプラットフォームを生み出しました。 スティフティング・ハンディキャップNLは、オランダで暮らす多くの人々の体験を変革してきており、F1オールウィン・グローバル・コミュニティ・アワードは、彼らがその重要な活動をさらに拡大し、国内の人々を支援し続ける助けとなるでしょう。」

F1®オールウィン・グローバル・コミュニティ・アワードの受賞者であるスティフティング・ハンディキャップNLのヤン・ウィレム・クープマン (Jan Willem Koopman) は次のように述べている。「私たちの究極の目標は、障がいを持つ人々がフェスティバルやイベント全体に最初から最後まで参加し、包括的に関わることが当たり前になることです。 ザントフォールトでフォーミュラ1と協力し、このサーキットを可能な限りアクセシブルにすることができたのは素晴らしい経験でした。そしてこのアワードのおかげで、私たちは活動をさらに拡大することができます。 オールウィンからの寄付により、私たちは新たに4つのイベントをよりアクセシブルなものとし、さらに6つのイベントに助言や支援を提供し、志を同じくする団体との新たなパートナーシップを構築することができます。 この寄付はまた、長期的にも持続的な影響をもたらし、さらに多くの人々がイベントに参加できるようにし、否定的な認識に挑戦し、より包括的な社会をつくり上げる力となるでしょう。」

F1®オールウィン・グローバル・コミュニティ・アワードは、2025年に以下のグランプリで授与される：

フォーミュラ1®ハイネケン・ダッチ・グランプリ2025 (Heineken Dutch Grand Prix 2025) – 2025年8月29日〜31日

フォーミュラ1®MSCクルーズUSAグランプリ2025 (MSC Cruises USA Grand Prix 2025) – 2025年10月17日〜19日

フォーミュラ1®グラン・プレミオ・デ・ラ・シウダッド・デ・メヒコ2025 (Gran Premio De La Cuidad De Mexico 2025) – 2025年10月24日〜26日

フォーミュラ1®ハイネケン・ラスベガス・グランプリ2025 (Heineken Las Vegas Grand Prix 2025) – 2025年11月20日〜22日

編集者への注

オールウィンについて

オールウィンは、世界各国で事業を展開する有数の宝くじ運営企業である。 オールウィンは、イノベーション、テクノロジー、効率性、安全性に重点を置きながら、成長を続けるカジュアルゲーミングエンターテインメント領域において、より多くの社会貢献を実現する優れた宝くじの仕組みを構築している。 手頃な価格で楽しめる娯楽性の高いプレイに重点を置く「宝くじを第一とするアプローチ」により、オーストリア、チェコ共和国、ギリシャおよびキプロス、イタリアといった欧州各国、英国、米国 (イリノイ州) で信頼されるブランドを通じて、オールウィンは市場のリーディングポジションを獲得している。

オールウィンとフォーミュラ1®

のパートナーシップについてフォーミュラ1®との複数年にわたるパートナーシップは、世界24戦、7億5,000万人のファン、9,600万人のソーシャルメディアフォロワー、さらに放送やエンターテインメント媒体を通じたリーチを背景に、オールウィンの世界的な認知度向上を目指す取り組みを表している。

このパートナーシップは、オールウィンが世界各地のコミュニティにポジティブな影響をもたらす国際ブランドとしての地位を強化し、グローバル成長戦略を支えるものとなる。

本パートナーシップの中核には、オールウィンが世界的に社会貢献を果たす企業となるという目標を支援するための各種イニシアティブの展開が据えられている。 オールウィンとフォーミュラ1®はいずれもファンや地域社会を力づけることに取り組んでおり、このパートナーシップを通じてオールウィンは拡大し続ける国際的なファン層を活用し、前向きな変革を実現している人々を称えるとともに、これらの感動的なストーリーを世界規模で共有する機会を得ることになる。

フォーミュラ1®

についてフォーミュラ1®のレースは1950年に始まり、世界で最も権威あるモーターレース競技であると同時に、世界で最も人気のある年間スポーツシリーズである。 フォーミュラワン・ワールド ・チャンピオンシップ・リミテッド (Formula One World Championship Limited) は、フォーミュラ1®の一部であり、FIAフォーミュラワン世界選手権™ (FIA Formula One World Championship™) に関する独占的商業権を保有している。 フォーミュラ1®はリバティ・メディア・コーポレーション (Liberty Media Corporation) (NASDAQ: FWONA, FWONK, LLYVA, LLVYK) の子会社であり、フォーミュラ・ワン・グループ（Formula One Group）のトラッキングストックに帰属している。 F1ロゴ、F1 FORMULA 1ロゴ、FORMULA 1、F1、FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP、GRAND PRIX、PADDOCK CLUBおよび関連する商標は、フォーミュラ1企業であるフォーミュラ・ワン・ライセンシングBV (Formula One Licensing BV) の登録商標である。 無断複写･転載を禁ず。

本発表に付随する写真はこちらから入手可能：http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0fdd95da-2787-4956-88f2-9c32c38a7ead



