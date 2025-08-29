장애인 지원 이니셔티브, 제1회 F1® 올윈 (Allwyn) 글로벌 커뮤니티 어워드 수상

제1회 F1 ® 올윈 글로벌 커뮤니티 어워드에서 네덜란드 지역 이니셔티브가 트로피와 함께 지역 사회 기여 활동을 지원하기 위한 올윈의 10만 유로 기부금을 수상

잔드보르트, 네덜란드, Aug. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 다국적 기업으로 복권 기반의 엔터테인먼트 사업을 영위하고 있는 올윈(Allwyn)과 포뮬러 1(Formula 1) 은 스티흐팅 핸디캡NL (Stichting HandicapNL)을 제1회 F1® 올윈 글로벌 커뮤니티 어워드 (F1® Allwyn Global Community Award) 수상자로 발표하고, Allwy이 10만 유로 (€100,000) 기부를 약속했다고 밝혔다.

이번 기부금은 수상 단체의 긍정적인 영향력을 확대하는 데 사용될 예정이다. 스티흐팅 핸디캡NL은 행사 접근성을 개선해 장벽을 허물고, 추가 시설 제공부터 전문화된 정보 제공까지, 이벤트 경험 전반에 걸쳐 지원을 제공한다. 이를 통해 네덜란드 내 200만 명의 장애인이 사회에 더 포용적으로 참여할 수 있도록 돕고, 포용적 사회 조성에 기여하고 있다.





이 상은 F1과 연계된 다양한 이니셔티브가 각국 사회에 기여한 공로를 기리는 의미를 담고 있다. 이번 수상은 F1® 하이네켄 네덜란드 그랑프리 (the Formula 1® Heineken Dutch Grand Prix)를 앞두고 국제적 관심을 끌었으며, 네덜란드 지역 사회 프로젝트인 스티흐팅 핸디캡NL(Stichting HandicapNL)은 F1 무대를 넘어 네덜란드 전반에 걸쳐 보여준 눈에 띄는 성과로 심사위원단의 선택을 받았다. 앞으로 12개월 동안 이 기부금은 스티흐팅 핸디캡NL이 지원하는 행사의 수를 확대하는 데 사용되어, 장애 유무에 상관없이 더 많은 사람들이 행사의 시작부터 끝까지 온전히 참여할 수 있는 포용적 환경을 마련할 수 있도록 지원하게 된다.

F1® 올윈 글로벌 커뮤니티 어워드(F1® Allwyn Global Community Award)는 포뮬러 1과 Allwyn 간의 다년간 파트너십의 일환으로 제정되었으며, 양측이 긍정적 변화를 이끌고 지역 사회에 기여한다는 공동의 의지를 반영한다. 2025 시즌 동안 교육, 문화, 웰빙, 지속가능성 등 다양한 영역에서 각국 사회에 긍정적인 영향을 미치는 4개의 지역 프로젝트가 선정되며, 각각Allwyn으로부터 10만 유로의 기부금과 F1 그랑프리 참관 기회를 얻게 된다.

이번 네덜란드 수상에 이어, 올 시즌 나머지 3곳의 수상 프로젝트는 미국(오스틴, 라스베이거스)과 멕시코에서 열리는 포뮬러 1 그랑프리 무대에서 발표될 예정이다.

Allwyn 산하 OPAP의 CEO이자 F1® 올윈 글로벌 커뮤니티 어워드 심사위원인 Jan Karas는 “네덜란드에서 스티흐팅 핸디캡NL(Stichting HandicapNL)이 이뤄낸 성과는 진정한 영감을 부여한다. Allwyn은 가능한 많은 사람들에게 즐거움과 엔터테인먼트를 전하고자 하며, 그 과정에서 누구도 물리적 장벽에 가로막혀서는 안 된다는 입장이다. 스티흐팅 핸디캡NL의 활동은 F1 팬들의 접근성을 개선하는 데 그치지 않고, F1을 넘어 다양한 유형과 규모의 행사에도 적용될 수 있는 배움을 제공하고 있다.”고 밝혔다.

포뮬러 1의 최고커머셜책임자(CCO)를 맡고 있는 Emily Prazer는 “F1 올윈 글로벌 커뮤니티 어워드는 포뮬러 1이 파트너십을 활용해 레이싱이 열리는 지역사회에서 실질적 변화를 만들어낼 수 있다는 완벽한 사례를 보여준다. 이 특별한 협력은 놀라운 지역 이니셔티브들을 글로벌 무대에서 조명하는 한편, 진정한 변화를 이끌어내는 노력을 기념하는 플랫폼을 조성하였다. 스티흐팅 핸디캡NL은 네덜란드에서 수많은 사람들의 경험을 변화시켰으며, 이번 수상은 그들이 중요한 활동을 계속 확대해 나가고 전국의 더 많은 사람들을 돕는 데 기여할 것으로 본다.”고 밝혔다.

F1® 올윈 글로벌 커뮤니티 어워드 수상자인 스티흐팅 핸디캡NL(Stichting HandicapNL)의 Jan Willem Koopman은 “우리의 궁극적인 목표는 장애를 가진 사람들이 축제나 행사의 시작부터 끝까지 자유롭게 접근하고 온전히 참여하는 것이 당연한 세상을 만드는 것이다. 잔드보르트(Zandvoort)에서 포뮬러 1과 협력해 이 트랙을 가능한 한 접근하기 쉽게 만든 것은 훌륭한 경험이었다. 이번 수상을 통해 우리는 활동을 더욱 확장할 수 있게 되었다. Allwyn의 기부금은 우리가 추가로 4개 행사에 접근성을 개선하고, 6개 행사에 조언 및 지원을 제공하며, 같은 비전을 공유하는 단체들과 새로운 파트너십을 개발하는 데 사용될 것이다. 이는 장기적으로도 지속적인 영향을 미쳐 더 많은 사람들이 행사에 참여할 수 있도록 하고, 부정적 인식을 바꾸며, 보다 포용적인 사회를 만드는 데 기여할 것으로 본다.”고 밝혔다.

F1® 올윈 글로벌 커뮤니티 어워드는 2025년 다음 그랑프리에서 수여된다:

Allwyn 소개

다국적 기업인 올윈 (Allwyn)은 세계 유수의 복권 운영사로, 혁신·기술·효율성·안전성에 중점을 두어 성장하는 캐주얼 게임 엔터테인먼트 포트폴리오 전반에 걸쳐 더 많은 공익 환원을 실현하는 보다 개선된 복권을 만들어 가고 있다. Allwyn은 합리적이고 건전한 여가 중심의 복권 플레이에 집중하는 복권 우선 전략(lottery-first approach)을 통해 오스트리아, 체코, 그리스 및 키프로스, 이탈리아, 영국, 미국(일리노이주) 등 유럽과 미국 전역에서 신뢰받는 브랜드와 선도적 시장 지위를 확보하고 있다.

올윈(Allwyn)과 포뮬러 1® 파트너십 소개

올윈(Allwyn)과 포뮬러 1®의 다년간 파트너십은 전 세계 24개 레이스, 7억 5,000만 명의 팬, 9,600만 명의 소셜미디어 팔로워, 그리고 방송 채널과 엔터테인먼트 플랫폼 전반에 걸친 도달 범위를 기반으로,Allwyn의 글로벌 인지도 확대를 목표로 한다.

이 파트너십은 Allwyn이 추진하는 글로벌 성장 전략을 지원하는 동시에, 세계 곳곳에서 지역 사회에 긍정적 영향을 미치는 국제 브랜드로서의 입지를 더욱 강화한다.

협력의 핵심에는 Allwyn이 전 세계적으로 사회에 기여하는 긍정적 주체가 되겠다는 목표를 뒷받침하는 다양한 이니셔티브 개발이 있다. Allwyn과 포뮬러 1®은 모두 팬과 지역 사회를 강화하겠다는 공동의 의지를 갖고 있으며, 이번 파트너십을 통해 Allwyn은 포뮬러 1®의 계속해서 성장하는 글로벌 팬층을 활용해 긍정적 변화를 만들어가는 이들을 조명하고, 이들의 영감을 주는 이야기를 전 세계에 공유할 수 있는 기회를 얻게 된다.

포뮬러 1® (Formula 1®) 소개

포뮬러 1® (Formula 1®)레이싱은 1950년에 시작된 세계에서 가장 권위 있는 모터스포츠 대회이자, 전 세계에서 가장 인기 있는 연례 스포츠 시리즈이다. Formula One World Championship Limited는 포뮬러 1®의 일원으로서 FIA 포뮬러 원 월드 챔피언십™에 대한 독점 상업 권리를 보유하고 있다. 포뮬러 1®은 리버티 미디어 코퍼레이션(Liberty Media Corporation, 나스닥: FWONA, FWONK, LLYVA, LLVYK)의 자회사로, Formula One Group 트래킹 스톡에 귀속된다. F1 로고, F1 FORMULA 1 로고, FORMULA 1, F1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX, PADDOCK CLUB 및 관련 표장은 모두 포뮬러 1 회사인 Formula One Licensing BV의 상표이다. 모든 권리는 포뮬러 측이 보유한다.

