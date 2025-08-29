Inisiatif Orang Kurang Upaya Menang Anugerah Komuniti Global F1® Allwyn yang Julung Kali Diadakan

Anugerah Komuniti Global F1 ® Allwyn yang Pertama menyaksikan inisiatif tempatan dari Belanda menerima trofi dan sumbangan €100,000 daripada Allwyn untuk menyokong impaknya terhadap komuniti setempat

ZANDVOORT, Belanda, Aug. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Allwyn, syarikat hiburan multinasional yang berasaskan loteri dan Formula 1 telah mengumumkan Stichting HandicapNL sebagai pemenang Anugerah Komuniti Global F1® Allwyn yang julung kali diadakan serta penerima sumbangan €100,000 daripada Allwyn. Sumbangan tersebut akan digunakan untuk memperluaskan impak positif pemenang — meruntuhkan halangan dengan menambah baik aksesibiliti acara. Daripada kemudahan tambahan hinggalah kepada penyediaan maklumat khusus, yayasan tersebut memberikan sokongan sepanjang pengalaman acara — membantu dua juta orang kurang upaya di Belanda dan mewujudkan masyarakat yang lebih inklusif.



Anugerah ini mengiktiraf sumbangan cemerlang kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh inisiatif berkaitan F1 di negara masing-masing. Menjadi tumpuan antarabangsa menjelang Formula 1® Heineken Dutch Grand Prix, inisiatif komuniti tempatan dari Belanda telah memikat panel juri dengan impak mengagumkan yang dicapainya — bukan sahaja dalam dunia F1, tetapi juga memberi manfaat kepada komuniti yang lebih luas di Belanda. Sepanjang 12 bulan akan datang, sumbangan tersebut akan membolehkan Stichting HandicapNL meningkatkan bilangan acara yang disokongnya, agar lebih ramai individu dapat mengakses dan menghadiri acara secara inklusif dari awal hingga akhir, tanpa mengira bentuk ketidakupayaan mereka.

Anugerah Komuniti Global F1® Allwyn, yang diwujudkan sebagai sebahagian daripada kerjasama jangka panjang antara Formula 1 dan Allwyn, mencerminkan komitmen bersama untuk memacu perubahan positif serta menyumbang kembali kepada komuniti tempat mereka berkhidmat. Sepanjang musim 2025, sebanyak empat inisiatif tempatan yang memberi impak positif di negara masing-masing - yang boleh merangkumi bidang seperti pendidikan, budaya, kesejahteraan dan kelestarian - akan dipilih oleh panel juri untuk menerima sumbangan €100,000 setiap satu daripada Allwyn serta peluang melawat perlumbaan Formula 1 Grand Prix.

Tiga lagi pemenang akan diumumkan pada musim ini, dengan inisiatif tempatan bakal diberi pengiktirafan di lokasi perlumbaan Formula 1 di Amerika Syarikat (Austin dan Las Vegas) serta Mexico.

Jan Karas, Ketua Pegawai Eksekutif OPAP, sebahagian daripada Allwyn dan juga juri Anugerah Komuniti Global F1® Allwyn, berkata:“Impak Stichting HandicapNL di Belanda benar-benar memberi inspirasi. Di Allwyn, kami berhasrat membawa keseronokan dan hiburan kepada seramai mungkin individu - tiada siapa yang sepatutnya berdepan dengan halangan fizikal untuk menikmatinya. Usaha Stichting HandicapNL bukan sahaja menambah baik kebolehcapaian untuk peminat F1, tetapi turut menyediakan ilmu yang boleh diterapkan kepada pelbagai jenis dan skala acara di luar persekitaran F1."

Emily Prazer, Ketua Pegawai Komersial Formula 1, berkata:“Anugerah Komuniti Global F1 Allwyn ialah contoh terbaik bagaimana Formula 1 boleh menggunakan kerjasama untuk membawa perubahan sebenar dalam komuniti tempat ia berlumba. Kerjasama unik ini telah mewujudkan sebuah platform global untuk meraikan inisiatif tempatan yang hebat dan luar biasa dalam membawa perubahan sebenar. Stichting HandicapNL telah membantu mengubah pengalaman hidup ramai individu di Belanda. Anugerah Komuniti Global F1 Allwyn akan membantu mereka untuk terus memperluas usaha penting mereka sekali gus memberi manfaat kepada masyarakat di seluruh negara.”

Pemenang Anugerah Komuniti Global F1® Allwyn, Jan Willem Koopman dari Stichting HandicapNL, berkata: “Matlamat utama kami ialah agar menjadi kebiasaan bagi individu kurang upaya untuk mengakses dan menghadiri keseluruhan festival atau acara secara inklusif, dari awal hingga akhir. Bekerjasama dengan Formula 1 di Zandvoort untuk menjadikan litar ini semudah mungkin untuk diakses merupakan satu pengalaman yang hebat dan berkat Anugerah ini, kami dapat memperluaskan operasi kami. Sumbangan daripada Allwyn akan membolehkan kami menjadikan empat lagi acara lebih mesra diakses, menyokong enam acara tambahan dengan nasihat dan bantuan, serta membangunkan kerjasama baharu dengan organisasi yang sealiran. Ia juga akan memberi impak yang berkekalan dalam jangka panjang, memperkasa lebih ramai individu untuk menghadiri acara, mencabar tanggapan negatif dan mewujudkan masyarakat yang lebih inklusif.”

Anugerah Komuniti Global F1® Allwyn akan disampaikan di Grand Prix berikut pada tahun 2025:

Formula 1 ® Heineken Dutch Grand Prix 2025 – 29 - 31 Ogos 2025

Formula 1 ® MSC Cruises USA Grand Prix 2025 – 17- 19 Oktober 2025

Formula 1 ® Gran Premio De La Cuidad De Mexico 2025 – 24 - 26 Oktober 2025

Formula 1® Heineken Las Vegas Grand Prix 2025 – 20 - 22 November 2025

