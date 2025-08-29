Iniciativa para Pessoas com Deficiência Ganha o Prêmio Inaugural do F1® Allwyn Global Community Award

O primeiro prêmio F1 ® Allwyn Global Community Award concedeu à iniciativa holandesa local o troféu e uma doação de € 100.000 da Allwyn para apoiar o seu impacto na comunidade local

ZANDVOORT, Holanda, Aug. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Allwyn, empresa multinacional de entretenimento liderada por loterias, e a Fórmula 1 anunciaram a Stichting HandicapNL como a vencedora do primeiro prêmio F1® Allwyn Global Community Award e ganhadora de uma doação de € 100.000 da Allwyn. A doação será usada para aumentar o impacto positivo do vencedor, eliminando barreiras e melhorando a acessibilidade ao evento. De instalações extras à oferta de informações especializadas, a fundação oferece suporte durante toda a experiência do evento, ajudando os dois milhões de pessoas com deficiência na Holanda e criando uma sociedade mais inclusiva.



O prêmio reconhece as contribuições excepcionais à sociedade que iniciativas ligadas à Fórmula 1 estão fazendo em seu país. Levando os holofotes internacionais antes do Grande Prêmio da Holanda de Fórmula 1® Heineken, a iniciativa da comunidade holandesa local conquistou o painel de jurados com o impacto impressionante que causou não apenas no mundo da Fórmula 1, mas na comunidade holandesa como um todo. Nos próximos 12 meses, a doação permitirá que a Stichting HandicapNL amplie o número de eventos que apoia, para que mais pessoas possam ter acesso e participar inclusivamente do início ao fim, independentemente de suas deficiências.

O prêmio F1® Allwyn Global Community Award, criado como parte da parceria de vários anos entre a Fórmula 1 e a Allwyn, reflete um compromisso compartilhado de impulsionar mudanças positivas e prestar retribuições às comunidades nas quais atuam. Durante a temporada de 2025, um total de quatro iniciativas locais que tenham um impacto positivo em seus países — o que pode incluir avanços em educação, cultura, bem-estar e sustentabilidade — serão escolhidas pelos jurados para ganhar, cada uma, uma doação de € 100.000 da Allwyn e a chance de comparecer a um Grande Prêmio de Fórmula 1.

Mais três vencedores serão anunciados nesta temporada, com iniciativas locais a serem reconhecidas nas sedes das corridas de Fórmula 1 nos Estados Unidos (Austin e Las Vegas) e no México.

Jan Karas, CEO da OPAP, parte da Allwyn, e jurado do prêmio F1® Allwyn Global Community Award, declarou:“O impacto da Stichting HandicapNL aqui na Holanda é realmente inspirador. Na Allwyn, queremos levar diversão e entretenimento ao maior número possível de pessoas, e acreditamos que ninguém deve ter que enfrentar uma barreira física para fazer isso. O trabalho da Stichting HandicapNL não está apenas melhorando a acessibilidade para os fãs de Fórmula 1, mas também proporcionando aprendizados que podem ser aplicados a diferentes tipos e escalas de eventos fora do ambiente da Fórmula 1."

Emily Prazer, diretora comercial da Fórmula 1, declarou:“O prêmio F1 Allwyn Global Community Award é um exemplo perfeito de como a Fórmula 1 pode usar parcerias para promover mudanças reais nas comunidades onde tem corridas. Esta colaboração única criou uma plataforma global para celebrar as fantásticas iniciativas locais que vão além para fazer uma diferença genuína. A Stichting HandicapNL ajudou a transformar a vida de muitas pessoas que vivem na Holanda, e o Prêmio F1 Allwyn Global Community Award irá ajudá-los a continuar a expandir seu importante trabalho e ajudar pessoas em todo o país.”

Jan Willem Koopman, vencedor do prêmio F1® Allwyn Global Community Award, da Stichting HandicapNL, declarou: “Nosso objetivo final é que se torne comum para pessoas com deficiência acessar e participar inclusivamente de um festival ou evento inteiro, do início ao fim. Foi fantástico trabalhar com a Fórmula 1 em Zandvoort para tornar esta pista o mais acessível possível e, graças a este prêmio, podemos expandir as nossas operações. A doação da Allwyn permitirá que tornemos quatro eventos adicionais mais acessíveis, apoiemos outros seis eventos com aconselhamento e assistência e desenvolvamos novas parcerias com organizações com ideais semelhantes. Também terá um impacto duradouro em longo prazo, capacitando ainda mais pessoas a participar de eventos, desafiando percepções negativas e criando uma sociedade mais inclusiva.”

O prêmio F1® Allwyn Global Community Award será apresentado nos seguintes Grandes Prêmios em 2025:

Grande Prêmio Heineken da Holanda de Fórmula 1 ® 2025: 29 a 31 de agosto de 2025

2025: 29 a 31 de agosto de 2025 Grande Prêmio MSC Cruises dos EUA de Fórmula 1 ® 2025: 17 a 19 de outubro de 2025

2025: 17 a 19 de outubro de 2025 Gran Premio De La Ciudad De Mexico de Fórmula 1 ® 2025: 24 a 26 de outubro de 2025

2025: 24 a 26 de outubro de 2025 Grande Prêmio Heineken de Las Vegas de Fórmula 1® 2025: 20 a 22 de novembro de 2025

Notas aos editores

Sobre a Allwyn

A Allwyn é uma operadora multinacional líder no setor de loterias. A Allwyn desenvolve loterias melhores que dão mais retorno para boas causas, concentrando-se em inovação, tecnologia, eficiência e segurança em um portfólio crescente de entretenimento casual de jogos. A abordagem “loteria em primeiro lugar”, voltada para jogos recreativos acessíveis, garantiu à Allwyn posições de destaque no mercado, com marcas confiáveis em países da Europa como Áustria, República Tcheca, Grécia, Chipre, Itália e Reino Unido, e nos Estados Unidos (Illinois).

Sobre a parceria da Allwyn com a Fórmula 1®

A parceria plurianual com a Fórmula 1® representa um incentivo para aumentar a conscientização global da Allwyn, com as 24 corridas do esporte no mundo todo, 750 milhões de torcedores, 96 milhões de seguidores nas redes sociais, além do alcance em canais de transmissão e meios de entretenimento.

A parceria reforçará a posição da Allwyn como uma marca internacional que promove impacto comunitário globalmente, apoiando seus planos de crescimento mundial.

No centro da parceria está o desenvolvimento de iniciativas que apoiam a ambição da empresa de ser um contribuinte positivo para a sociedade em nível global. Com a Allwyn e a Fórmula 1® igualmente comprometidas em empoderar os fãs e as comunidades locais, a parceria dará à Allwyn a oportunidade de utilizar a base de fãs internacionais cada vez maior do esporte para celebrar aqueles que estão promovendo mudanças positivas, compartilhando essas histórias inspiradoras em nível global.

Sobre a Fórmula 1®

A Fórmula 1® começou em 1950 e é a competição de automobilismo mais prestigiada e também a série esportiva anual mais popular do mundo. A Formula One World Championship Limited faz parte da Fórmula 1® e detém os direitos comerciais exclusivos do FIA Formula One World Championship™. A Fórmula 1® é uma subsidiária da Liberty Media Corporation (NASDAQ: FWONA, FWONK, LLYVA, LLYVK), vinculada ao grupo de ações da Formula One Group. O logotipo F1, o logotipo F1 FORMULA 1, FORMULA 1, F1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX, PADDOCK CLUB e marcas relacionadas são marcas registradas da Formula One Licensing BV, uma empresa da Fórmula 1. Todos os direitos reservados.

Uma foto que acompanha este anúncio está disponível em http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0fdd95da-2787-4956-88f2-9c32c38a7ead



