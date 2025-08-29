残障关怀倡议荣膺首届 F1® Allwyn Global Community Award

首届 F1 ® Allwyn Global Community Award 授予一项荷兰本地倡议。该倡议不仅获颁奖杯，还获得 Allwyn 提供的 10 万欧元捐款，以助力其在当地社区继续发挥积极影响

Allwyn Global Community Award 授予一项荷兰本地倡议。该倡议不仅获颁奖杯，还获得 Allwyn 提供的 10 万欧元捐款，以助力其在当地社区继续发挥积极影响 这项倡议因在当地社区为推动残障人士无障碍参与活动所作的突出贡献而获此殊荣

赞德沃特，荷兰, Aug. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 跨国彩票娱乐公司 Allwyn 与 Formula 1 宣布，Stichting HandicapNL 荣膺首届 F1® Allwyn Global Community Award，并获得 Allwyn 提供的 10 万欧元捐款。 这笔捐款将用于进一步助力获奖倡议产生积极影响——通过提升活动的无障碍参与体验，消除阻碍，让更多人能够顺利参与其中。 通过提供额外设施、专业化信息等一系列便利，该基金会为整场活动体验提供全方位支持——不仅惠及荷兰 200 万残障人士，更推动构建一个更加包容的社会。



该奖项旨在表彰 F1 相关各类倡议在其所在国家对社会所作出的卓越贡献。 在 Formula 1® Heineken Dutch Grand Prix 开幕前，这项荷兰本地社区倡议已成为国际关注的焦点，凭借其非凡影响力打动了评审团——不仅在 F1 领域熠熠生辉，也在荷兰更广泛的社区中产生了积极影响。 在未来 12 个月内，这笔捐款将帮助 Stichting HandicapNL 扩大其支持的活动数量，让更多人能够从始至终无障碍地参与其中，真正体现包容精神——无论他们是否身有残障。

F1® Allwyn Global Community Award 的设立是 Formula 1 和 Allwyn 多年合作伙伴关系的一部分，反映了双方共同致力于推动积极变革、回馈其业务所在社区的承诺。 在 2025 赛季，评委团将选出四项在本国产生积极影响的本地倡议——这些倡议可涵盖教育、文化、福祉及可持续发展领域的创新与进步。每项获选倡议不仅将获得 Allwyn 提供的 10 万欧元捐款，还将赢得亲临 Formula 1 Grand Prix 现场的宝贵机会。

本赛季还将公布另外三项获奖倡议，这些本地倡议将在美国（奥斯汀和拉斯维加斯）和墨西哥 Formula 1 赛事举办地获得表彰。

OPAP（Allwyn 旗下公司）首席执行官兼 F1® Allwyn Global Community Award 评审员 Jan Karas 表示：“Stichting HandicapNL 在荷兰所产生的影响令人由衷钦佩。 在 Allwyn，我们希望将乐趣与娱乐带给尽可能多的人——任何人都不应因身体障碍而错失体验的机会。 Stichting HandicapNL 的努力不仅提升了 F1 赛事迷的无障碍参与体验，也积累了可供借鉴的经验，这些经验同样可推广应用于 F1 之外各种类型和规模的活动中。”

Formula 1 首席商务官 Emily Prazer 表示：“F1 Allwyn Global Community Award 正是 Formula 1 利用合作伙伴关系在赛事举办地社区推动切实改变的良好典范。 这一独特合作搭建了一个全球化平台，旨在表彰那些杰出的本地倡议——它们不遗余力，为社区带来切实而深远的影响。 Stichting HandicapNL 帮助改善了许多荷兰居民的活动体验，F1 Allwyn Global Community Award 将助力他们持续拓展这一重要事业，让更多人受益于全国范围内的无障碍参与。”

F1® Allwyn Global Community Award 获奖者、来自 Stichting HandicapNL 的 Jan Willem Koopman 表示：“我们的最终目标，是让残障人士能够从始至终无障碍地参与整场节日或活动，真正体现包容精神，并使之成为常态。 能够在赞德沃特与 Formula 1 合作，尽可能营造无障碍赛道体验，实在令人振奋。在这项大奖的支持下，我们将得以扩大运营范围，让更多人从中受益。 借助 Allwyn 提供的捐款，我们能够提升其他四场活动的无障碍参与体验，为另外六场活动提供建议与支持，并与志同道合的组织建立新的合作关系。 这一倡议还将产生长期的深远影响，让更多人能够参与各类活动，打破消极偏见，推动构建更加包容的社会。”

F1® Allwyn Global Community Award 将于 2025 年在以下大奖赛上颁发：

Heineken Dutch Grand Prix——2025 年 8 月 29 至 31 日 2025 年 Formula 1 ® MSC Cruises USA Grand Prix——2025 年 10 月 17 至 19 日

Gran Premio De La Cuidad De Mexico——2025 年 10 月 24 至 26 日 2025 年 Formula 1® Heineken Las Vegas Grand Prix——2025 年 11 月 20 至 22 日

编者按

关于 Allwyn

Allwyn 是一家领先的跨国彩票运营商。 Allwyn 致力于打造更优质的彩票事业，即通过专注于创新、技术、效率和安全，让更多的收益回馈社会公益事业，其业务涵盖不断增长的休闲游戏娱乐领域。 Allwyn 专注于提供大众可负担的娱乐性博彩，这种以彩票事业为先的策略使其在欧洲（奥地利、捷克共和国、希腊、塞浦路斯、意大利、英国）以及美国（伊利诺伊州）等地区凭借值得信赖的品牌占据市场领先地位。

关于 Allwyn 与 Formula 1 ®

的合作关系与 F1® 的多年合作助力 Allwyn 提升全球知名度，每年 F1 在全球举办 24 场赛事，拥有 7.5 亿粉丝和 9600 万社交媒体关注者，其影响力还覆盖广播频道和娱乐媒体。

此合作将巩固 Allwyn 作为推动全球社区影响力的国际品牌地位，进而助力其实现全球扩张计划。

此合作的核心在于制定一系列支持 Allwyn 雄心壮志的倡议，即在全球范围内成为对社会有积极贡献的企业。 由于 Allwyn 和 Formula 1® 都致力于为粉丝和当地社区赋能，此次合作将使 Allwyn 能够利用这一竞技项目不断壮大的国际粉丝群体，从而表彰那些正在带来积极变化的倡议，并在全球范围内分享这些鼓舞人心的故事。

关于 Formula 1®

Formula 1® 赛车始于 1950 年，是世界上最具声望的汽车赛事，也是全球最受欢迎的年度体育系列赛事。 Formula One World Championship Limited 隶属于 Formula 1®，并拥有 FIA Formula One World Championship™ 的独家商业权利。 Formula 1® 是 Liberty Media Corporation (NASDAQ：FWONA、FWONK、LLYVA、LLYVK) 旗下子公司，隶属于 Formula One Group 追踪股票类别。 F1 徽标、F1 FORMULA 1 徽标、FORMULA 1、F1、FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP（国际汽联一级方程式世界锦标赛）、GRAND PRIX（大奖赛）、PADDOCK CLUB（围场俱乐部）及相关标识均属于 Formula 1 旗下公司 Formula One Licensing BV 的商标。 保留所有权利。

本公告所附照片可通过以下链接获取：http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0fdd95da-2787-4956-88f2-9c32c38a7ead



