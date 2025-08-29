Disability Initiative 贏得首屆 F1® Allwyn Global Community Award

首屆 F1 ® Allwyn Global Community Award 由本地荷蘭計劃奪得，Allwyn 頒發獎盃及 10 萬歐元捐款，為其對當地社區的影響力給予支持

贊德福特，荷蘭, Aug. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 跨國彩票娛樂公司 Allwyn 與 Formula 1 宣佈 Stichting HandicapNL 成為首屆 F1® Allwyn Global Community Award 的獲獎機構，並獲頒發 Allwyn 的 10 萬歐元捐款。 捐款將用於進一步擴大獲獎機構的正面影響力，透過改善活動無障礙環境來打破屏障。 從增加設施到提供專業資訊，該基金會全方位支援整個活動體驗——協助荷蘭 200 萬名殘疾人士，致力建立更具包容性的社會。



該獎項旨在表彰與 F1 相關的倡議計劃在其國家對社會帶來的卓越貢獻。 在 Formula 1® Heineken Dutch Grand Prix 舉行前夕，這個荷蘭當地社區倡議計劃備受國際關注，憑藉其不僅在 F1 領域，以至在更廣泛荷蘭社區中所產生的深刻影響，而贏得評審團的認可。 在未來 12 個月內，這筆捐款將使 Stichting HandicapNL 得以支持更多活動，讓更多人不論身患哪何種殘疾，都能全程以無障礙的方式參與，互相共融。

創立 F1® Allwyn Global Community Award 是 Formula 1 與 Allwyn 多年來合作關係的其中一部分，體現雙方致力推動積極變革、回饋營運所在社區的共同理念。 在 2025 年賽季期間，評審將選出總共四項在其國家創造正面影響力的本地倡議計劃，表揚其在教育、文化、福祉和可持續發展方面的貢獻。每間獲獎機構將贏得 Allwyn 的 10 萬歐元捐款，並有機會參觀一級方程式格蘭披治大賽。

本季還將進一步選出三個優勝者，嘉獎在美國（奧斯汀及拉斯維加斯）及墨西哥一級方程式賽事本地的倡議計劃。

Allwyn 旗下公司 OPAP 的行政總裁兼 F1® Allwyn Global Community Award 評審 Jan Karas 表示：「Stichting HandicapNL 在荷蘭當地的影響力確實振奮人心。 在 Allwyn，我們致力將歡樂與娛樂帶給更多人——不應有人因身體障礙而被排除在外。 Stichting HandicapNL 的貢獻不僅提升 F1 車迷的無障礙體驗，其經驗更可延伸至 F1 界別以外不同類型及規模的活動。」

Formula 1 商務總監 Emily Prazer 表示：「F1 Allwyn Global Community Award 完美示範 Formula 1 如何利用合作夥伴關係，為賽事所在地社區帶來實質改變。 這次獨一無二的合作建立了一個全球平台，表彰那些在超越期望下創造實質影響的優秀本地倡議計劃。 Stichting HandicapNL 成功改變眾多荷蘭居民的參與體驗，F1 Allwyn Global Community Award 將支持他們擴展重要工作，造福全國民眾。」

來自 Stichting HandicapNL 的 F1® Allwyn Global Community Award 得獎者 Jan Willem Koopman 表示：「我們的終極目標是打造包容並蓄的環境，讓殘疾人士以無障礙方式全程參與整個節慶或活動成為常態。 與 Formula 1 在贊德福特合作實現無障礙賽道的經歷非常精彩，而此獎項讓我們得以擴大營運規模。 Allwyn 的捐款將使我們能為額外 4 個活動提升無障礙體驗，為另外 6 個活動提供諮詢意見及協助，並與理念相近的機構發展新合作夥伴關係。 此舉更將產生深遠影響，讓更多人能夠參與活動，扭轉負面認知，創下更具包容性的社會。」

F1® Allwyn Global Community Award 將於 2025 年下列格蘭披治大賽頒發：

2025 年 Formula 1 ® Heineken Dutch Grand Prix – 2025 年 8 月 29 日至 31 日

Heineken Dutch Grand Prix – 2025 年 8 月 29 日至 31 日 2025 年 Formula 1 ® MSC Cruises USA Grand Prix – 2025 年 10 月 17 日至 19 日

MSC Cruises USA Grand Prix – 2025 年 10 月 17 日至 19 日 2025 年 Formula 1 ® Gran Premio De La Cuidad De Mexico – 2025 年 10 月 24 日至 26 日

Gran Premio De La Cuidad De Mexico – 2025 年 10 月 24 日至 26 日 2025 年 Formula 1® Heineken Las Vegas Grand Prix – 2025 年 11 月 20 日至 22 日

編輯備註

關於 Allwyn

Allwyn 是首屈一指的跨國彩票營運商。 Allwyn 以積極創新、先進技術、高效營運與安全規範打造優越彩票業務，透過持續擴展的休閒博彩娛樂組合創造更多公益回報。 Allwyn 堅持彩票優先策略，專注提供平價實惠的娛樂，成功在歐洲的奧地利、捷克共和國、希臘與塞浦路斯、意大利、英國，以及美國的伊利諾州等市場取得領先地位及品牌商譽。

關於 Allwyn 與 Formula 1®

的合作夥伴關係Allwyn 與 Formula 1® 多年密切合作，透過一級方程式賽車全年 24 站國際大獎賽、7.5 億忠實車迷和 9,600 萬社交媒體粉絲群，以及覆蓋各類廣播平台與娛樂渠道的強大傳播力，Allwyn 的國際影響力將邁上新台階。

是次合作將鞏固 Allwyn 作為推動全球社區影響力的國際品牌地位，支持品牌的全球發展計劃。

合作核心在於開發各項計劃，支持該公司成為全球社會正向力量的宏願。 Allwyn 與 Formula 1® 同樣致力支持忠實愛好者及本地社區，是次合作將讓 Allwyn 有機會運用一級方程式賽車不斷擴大的國際粉絲群，表彰創造正向改變的貢獻者，並在全球各地分享這些鼓舞人心的故事。

關於 Formula 1®

Formula 1® 賽車運動始於 1950 年，既是全球最具聲望的賽車競技，也是全球最具人氣的年度體育系列賽事。 Formula One World Championship Limited 是 Formula 1® 旗下機構，持有 FIA Formula One World Championship™ 的專屬商業授權。 Formula 1® 是 Liberty Media Corporation (NASDAQ: FWONA, FWONK, LLYVA, LLVYK) 的附屬公司，隸屬 Formula One Group 追蹤股票範疇。 F1 標誌、F1 FORMULA 1 標誌、FORMULA 1、F1、FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP、GRAND PRIX、PADDOCK CLUB 及相關標誌是 Formula 1 旗下公司 Formula One Licensing BV 的商標。 版權所有。

