RCI BANQUE : PLACEMENT D’UNE TITRISATION ADOSSEE A DES CONTRATS DE LOCATION AVEC OPTION D’ACHAT « LOA » EN FRANCE POUR 739,3 MILLIONS D’EUROS

Le 29 août 2025





PLACEMENT D’UNE TITRISATION ADOSSEE A DES CONTRATS DE LOCATION AVEC OPTION D’ACHAT « LOA » EN FRANCE POUR 739,3 MILLIONS D’EUROS

Le groupe Mobilize Financial Services annonce le placement d'une titrisation adossée à des loyers mensuels de contrats de location avec option d’achat « LOA » (sans exposition valeur résiduelle) accordés par sa filiale française.

Le FCT Cars Alliance Auto Leases France V 2025-1 a placé 700m€ de titres senior et 39,3m€ de titres subordonnés. Ces titres sont notés respectivement AAA(sf) / AAA(sf) et A+(sf) / AA(sf) par Fitch et S&P.

La tranche senior, d’une maturité moyenne de 2,01 ans, offre un coupon (1) d’Euribor 1 mois + 56bps. Les titres subordonnés, d’une durée de vie moyenne de 3,58 ans, offrent un coupon(1) d’Euribor 1 mois + 90bps.

Cette opération vient confirmer la diversification des sources de financement dont bénéficie l’entreprise.

(1) Pricing au pair

