Delårsrapport januari – juni 2025

Andra kvartalet 2025 (jämfört med andra kvartalet 2024)

Kvartalets nettoomsättning uppgick till 4 MSEK (6)

Bruttomarginalen för kvartalet ökade till 53 % (38 %)

Rörelseresultatet uppgick till -21 MSEK (-16).

Resultat per aktie före och efter utspädning ökade till -0,02 SEK (-0,04)

Den 29 april utfärdade långivare ett säkrat lån om 750 000 USD med konverteringsrätt som ska finansiera lanseringen av Anotos inq-penna och programvara. Lånet ska återbetalas i tolv månatliga delbetalningar från den 22 oktober 2025 till den 22 oktober 2026. Det löper med en årlig ränta om 10 % och ska betalas på förfallodagen om det inte konverteras till aktier till kursen 0,15 SEK (9,65 SEK/USD). Säkerheten omfattar en företagsinteckning om 20 MSEK i Anoto AB:s tillgångar och en aktiepant i KAIT Knowledge AI Holdings Pte. Ltd. Den 20 juni upptogs ytterligare ett lån om 250 000 USD till samma villkor.

Den 27 juni 2025 hölls årsstämma för Anoto Group. Årsstämman fastställde bokslutet för 2024, beslutade att inte lämna någon utdelning och beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet. Kevin Adeson omvaldes som styrelsens ordförande. Styrelseledamöterna Alexander Fällström, Gary Stolkin och Adrian Weller valdes in på nytt och Matthew Doerner valdes in som ny styrelseledamot. BDO omvaldes som revisor. Aktieägarna godkände också uppdaterade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, ersättningsrapporten för 2024 och ett nytt långsiktigt incitamentsprogram (LTIP 2025). Styrelsen bemyndigades att emittera aktier och andra finansiella instrument, inklusive sådana som krävs för att uppfylla LTIP 2025 och andra incitamentsprogram.

Händelser efter rapportperiodens utgång

Tvisten med Green Mango Corp. har nu avslutats: Reglering mot Anoto Koreas avsättning om 150 000 USD (1 447 KSEK) plus den ytterligare avsättningen om 50 000 USD (482 KSEK) för rättegångskostnader. Domstolen ålade Anoto Korea att betala käranden (Green Mango Corp.) 924 KSEK (₩133 905 000) jämte en årlig ränta om 6 procent från och med den 3 mars 2022 till och med den 11 november 2022. Därefter betalas 12 procent per år fram till dagen för full betalning. Rättegångskostnaderna fördelas mellan parterna så att käranden står för 3/5 och svaranden för resterande del. Uppgifter om de slutliga beloppen för juridiska kostnader har ännu inte erhållits.

Efter rapportperiodens utgång ingick Anoto Group AB ett låneavtal med Achilles Capital AB om ett lån uppgående till 400 000 USD. Lånet stärkte rörelsekapitalet samt tillförde ytterligare finansiering till den globala utökningen av varumärket inq. Om ytterligare finansiering om 600 000 USD erhålls senast den 14 september 2025 kommer skuldebrevet att omvandlas till ett konvertibelt lån. Villkoren för detta lån kommer i huvudsak att vara samma som för bolagets befintliga konvertibla finansiering enligt den information som lämnats i pressmeddelande den 20 juni 2025. I annat fall kommer lånet, inklusive upplupen ränta beräknad enligt en årlig räntesats om 8%, att förfalla till betalning.

Januari – juni 2025 (jämfört med januari-juni 2024)

Periodens nettoomsättning uppgick till 10 MSEK (19)

Bruttomarginalen för perioden ökade till 63 % (58 %)

Rörelseresultatet minskade till -34 MSEK (-30)

Resultat per aktie före och efter utspädning låg oförändrat på -0,04 SEK (-0,04)

Delårsrapporten för januari-juni 2025 finns tillgänglig i dess helhet på följande adress: https://www.anoto.com/investors/reports/

För ytterligare information kontakta:

Mats Karlsson, VD för Anoto Group AB (publ)

E-post: mats.karlsson@anoto.com

För mer information om Anoto, vänligen besök www.anoto.com eller maila ir@anoto.com

Anoto Group AB (publ), org.nr. 556532-3929, Flaggan 1165, 116 74 Stockholm

Denna information utgör insiderinformation som Anoto Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 augusti 2025 kl. 23:00 CEST.

Om Anoto Group

Anoto Group AB (Nasdaq Stockholm: ANOT) är ett börsnoterat svenskt teknikföretag och den ursprungliga uppfinnaren av den digitala pennan och punktmönstertekniken. Anoto utvecklar intelligenta pennor, papper och programvara som sömlöst överbryggar handskriven inmatning och den digitala världen. Bolagets kärnverksamhet omfattar detaljhandelsprodukterna "inq" och "Livescribe" samt lösningar för arbetsflöden i företag. Anotos smartpens används globalt av studenter, yrkesverksamma och organisationer för att förbättra produktivitet, kreativitet och datafångst. Med ett förnyat fokus på högkvalitativ design, mjukvaruinnovation och kundupplevelse driver Anoto på nästa generations digitala skrivande.

Bilagor