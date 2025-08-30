Groupe Prime Drink fournit un rapport bihebdomadaire sur le statut du MCTO

MONTRÉAL, 29 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe Prime Drink Corp. (CSE : PRME) (« Prime » ou la « Société ») annonce que, conformément à ses communiqués du 30 juillet 2025 et du 15 août 2025, la Société a volontairement déposé une demande auprès de son autorité principale, la British Columbia Securities Commission (« BCSC »), qui a accordé un ordre d’interdiction d’opérations aux dirigeants (« MCTO ») daté du 30 juillet 2025, en vertu de la Politique nationale 12-203 — Ordres d’interdiction d’opérations aux dirigeants (« NP 12-203 »), et a accordé à la Société un délai supplémentaire pour déposer ses états financiers annuels pour la période terminée le 31 mars 2025, y compris le rapport de gestion et les attestations connexes, au plus tard le 29 juillet 2025 (collectivement, les « Déclarations financières annuelles »). Ce délai a été prolongé jusqu’au 29 septembre 2025 inclusivement.

En vertu du MCTO, le chef de la direction et le chef de la direction financière de la Société ne peuvent effectuer d’opérations sur les titres de la Société tant que celle-ci n’aura pas déposé ses Déclarations financières annuelles au plus tard le 29 septembre 2025 et que le directeur général de la BCSC n’aura pas levé le MCTO. L’ordonnance n’affecte pas la capacité des actionnaires à négocier leurs titres.

La Société travaille avec diligence et prévoit effectuer le dépôt au plus tard le 29 septembre 2025.

La Société confirme qu’elle continuera de respecter les dispositions des lignes directrices en matière d’information alternative prévues par la NP 12-203 en publiant, sous forme de communiqués, des rapports de défaut bihebdomadaires jusqu’au dépôt des Déclarations financières annuelles.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des « énoncés prospectifs » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières en vigueur. De manière générale, les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l'utilisation d'une terminologie prospective comme les termes « planifie », « s'attend à » ou « ne s'attend pas à », « est attendu », « budget », « prévu », « estime », « prévisions », « a l'intention », « anticipe » ou « n'anticipe pas », ou « croit », ou des variantes (y compris des variantes négatives et grammaticales) de ces mots et expressions, ou déclarent que certains actes, événements ou résultats « peuvent », « pourraient », « seraient » ou « seront pris », « se produiront » ou « seront atteints ». Ces énoncés sont fondés sur des hypothèses qui sont assujetties à des risques et à des incertitudes importants, y compris les risques liés aux conditions du marché, au nombre d'actionnaires exerçant leurs droits, aux facteurs économiques généraux et aux marchés boursiers en général. En raison de ces risques et incertitudes et d'une série de facteurs, les résultats réels, les attentes, les réalisations ou les performances de Prime peuvent différer sensiblement de ceux anticipés et indiqués dans ces énoncés prospectifs. Un certain nombre de facteurs pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ces énoncés prospectifs ainsi que des résultats futurs. Bien que Prime estime que les attentes reflétées dans les énoncés prospectifs sont raisonnables, elle ne peut garantir que les attentes des énoncés prospectifs s'avéreront exactes. Sauf si la loi l'exige, Prime n'a pas l'intention et n'assume pas l'obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs pour tenir compte des résultats réels, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs, de changements dans les hypothèses, de changements dans les facteurs qui influent sur ces énoncés prospectifs ou d'autres facteurs.

