Temenos obtiene la Certificación™ Great Place To Work 2025 en 10 países

GRAND-LANCY, Suiza, Aug. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Temenos, una de las empresas líderes mundiales en tecnología de banca, ha obtenido la Certificación™ Great Place To Work («Gran entorno para trabajar») en 10 países: China, Costa Rica, Kenia, México, Rumanía, Singapur, Sudáfrica, España, Suiza y Vietnam. Este prestigioso reconocimiento se basa íntegramente en las opiniones de los empleados en estos países, de los cuales, el 84 % afirma que Temenos ofrece grandes entornos para trabajar.

Además, Temenos Francia, que ya había obtenido la certificación en 2024, alcanzó un meritorio 17.º puesto en la lista de los Best Workplaces France 2025 (mejores entornos para trabajar de Francia de 2025) y también se incluyó en la lista «Great Place to Work®» de los mejores entornos para trabajar en el sector tecnológico.

Great Place To Work® es la autoridad mundial en cultura organizativa, experiencia de los empleados y comportamientos de liderazgo que han demostrado impulsar un desempeño líder en el mercado, la retención del talento y la innovación.

Jean-Pierre Brulard, director ejecutivo de Temenos, comentó: «Estamos encantados de haber obtenido el reconocimiento «Great Place To Work» en 10 países. Nuestros empleados son el alma de esta empresa. Al fomentar una cultura de capacitación, responsabilidad y dirección clara, logramos atraer y retener al mejor talento: personas entusiasmadas por sumarse a nuestra misión de transformar la banca para millones de personas en todo el mundo».

Temenos sigue dando prioridad a la experiencia de sus empleados mediante diversas iniciativas y prácticas de trabajo flexibles, que incluyen permisos familiares y para cuidadores, permisos para mejorar la salud mental, un programa de reincorporación paulatina al trabajo para progenitores recientes y modalidades de trabajo híbrido y flexible. Estas iniciativas han contribuido a generar una cultura en la que los empleados se sienten valorados, apoyados e inspirados para desarrollarse y crecer.

A lo largo de los años, las oficinas de Temenos en Dinamarca, Francia, Grecia, India, Luxemburgo, Países Bajos y EAU también han obtenido esta certificación, lo que demuestra el compromiso inquebrantable de la empresa con la creación de entornos de trabajo excepcionales.

Según investigaciones de Great Place To Work, las personas que buscan empleo tienen 4,5 veces más probabilidades de encontrar un gran jefe en una empresa que haya obtenido la certificación de gran entorno para trabajar. Asimismo, los empleados en empresas certificadas tienen un 93 % más de probabilidades de esperar con entusiasmo el ir a trabajar y el doble de probabilidades de recibir una remuneración justa y de tener oportunidades equitativas de promoción.

