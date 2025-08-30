Aduro Clean Technologies amorce une nouvelle campagne marketing

LONDON, Ontario, 30 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc . (ci-après « Aduro » ou la « Société ») (Nasdaq : ADUR) (CSE : ACT) (FSE : 9D5), une société de technologies propres qui utilise la puissance de la chimie pour transformer des matières premières à faible valeur comme les déchets plastiques, le bitume lourd ou les huiles renouvelables, en ressources adaptées au XXIe siècle, a annoncé ce jour le lancement d’une campagne marketing par la conclusion de trois accords avec des sociétés spécialisées dans les relations avec les investisseurs et le marketing, afin de renforcer la notoriété de la marque de la Société auprès des investisseurs particuliers.

Aduro a conclu un accord (l’« Accord avec TIA ») avec The Investing Authority (« TIA » ou « The Investing Authority »), une agence de marketing spécialisée dans les relations avec les investisseurs et les campagnes multiplateformes sur les réseaux sociaux.

The Investing Authority fournira à Aduro des services de relations investisseurs et de marketing, notamment la création et la diffusion de publications sur les réseaux sociaux, de campagnes d’influence, la production vidéo, la conception graphique, les campagnes marketing via e-mail, les diffusions en direct, l’envoi de newsletters et la création de rapports d’analyse. Le contenu sera diffusé via les serveurs Discord, les subreddits liés à la finance sur Reddit, X/Twitter, YouTube, Instagram, les listes de diffusion par e-mail et SMS, les diffusions en direct par Wolf Financial et les réseaux d’influenceurs spécialisés dans la finance. Ces services seront fournis pour une période initiale d’un mois (la « Durée initiale de l’Accord avec TIA ») à compter du 16 septembre 2025, période durant laquelle l’Accord avec TIA pourra être résilié par l’une ou l’autre des parties pour motif valable. La Durée initiale de l’Accord avec TIA pourra être prolongée par périodes d’un mois ou d’un demi-mois (les « Prolongations de l’Accord avec TIA ») et jusqu’à un mois et demi supplémentaire, sous réserve d’une confirmation par la Société au plus tard 48 heures avant le début desdites Prolongations de l’Accord avec TIA. L’Accord avec TIA ne sera pas renouvelé automatiquement au-delà du 30 novembre 2025, sauf accord contraire écrit des deux parties. En contrepartie des services fournis par TIA, la Société a s’engage à verser à TIA la somme de 75 000 USD à la signature de l’Accord avec TIA, 75 000 USD au plus tard le 13 octobre 2025 en cas de prolongation d’un mois supplémentaire, et 37 500 USD au plus tard le 13 novembre 2025 en cas de prolongation supplémentaire d’un demi-mois, soit un montant total en espèces pouvant atteindre 187 500 USD.

The Investing Authority n’a aucun lien de dépendance avec la Société et ne détient aucun titre d’Aduro à la date du présent communiqué ; toutefois, TIA pourrait en acquérir une participation dans les titres de la Société à l’avenir.

8329 Harrison Ave, Munster, IN 46321

business@theinvestingauthority.com | 443.680.4082 | https://theinvestingauthority.com

Aduro a conclu un accord (l’« Accord avec Stocktwits ») avec Stocktwits, une plateforme de réseaux sociaux spécialement conçue pour les investisseurs et les traders, qui permet de discuter en temps réel, de partager des idées et de suivre l’opinion sur les marchés financiers.

Stocktwits fournira à Aduro des services de relations investisseurs et de marketing, notamment des publicités intégrées, des publicités d’affichage, des interviews vidéo, des formats d’actualité, des prises de contrôle de pages d’information en continu et des promotions vidéo. Ces services seront fournis via la plateforme Stocktwits, le réseau Stocktwits, X/Twitter, les pages d’information en continu de l’entreprise et les newsletters, pour une période initiale d’un mois (la « Durée initiale de l’Accord avec Stocktwits ») à compter du 16 septembre 2025, période pendant laquelle l’Accord avec Stocktwits pourra être résilié par l’une ou l’autre des parties pour motif valable. La Durée initiale de l’Accord avec Stocktwits pourra être prolongée par périodes d’un mois ou d’un demi-mois (les « Prolongations de l’Accord avec Stocktwits ») et jusqu’à un mois et demi supplémentaire, sous réserve d’une confirmations par la Société au plus tard 48 heures avant le début desdites Prolongations de l’Accord avec Stocktwits. L’Accord avec Stocktwits ne sera pas renouvelé automatiquement au-delà du 30 novembre 2025, sauf accord contraire écrit des deux parties. En contrepartie des services fournis par Stocktwits, la Société s’engage à verser à Stocktwits la somme de 50 000 USD à la signature de l’Accord avec Stocktwits, 50 000 USD au plus tard le 13 octobre 2025 en cas de prolongation d’un mois supplémentaire, et 25 000 USD au plus tard le 13 novembre 2025 en cas de prolongation supplémentaire d’un demi-mois, soit un montant total en espèces pouvant atteindre 125 000 USD.

Stocktwits n’a aucun lien de dépendance avec la Société et ne détient aucun titre d’Aduro à la date du présent communiqué ; toutefois, Stockwits pourrait en acquérir une participation dans les titres de la Société à l’avenir.

228 Park Ave S, Suite #56681, New York, NY 10003

aong@stocktwits.com | 647.573.9959 | https://stocktwits.com

La Société a conclu un accord (l’« Accord avec LFG ») avec LFG Equities Corp. (« LFG »), une société de conseil en marketing numérique et en relations investisseurs située à Toronto et spécialisée dans le renforcement de la visibilité et de l’engagement des sociétés cotées en bourse.

LFG fournira à Aduro des services de conseil en marketing, notamment l’élaboration de messages et de scénarios, l’engagement d’influenceurs, la réalisation de campagnes d’envoi de newsletters, la prospection via bases de données et l’approbation du contenu. Le contenu sera diffusé via les plateformes média, les réseaux d’influenceurs, les newsletters, la communauté de la finance et les campagnes par e-mail pendant une période initiale d’un mois (la « Durée initiale de l’Accord avec LFG »), à compter du 16 septembre 2025, période pendant laquelle l’Accord avec LFG pourra être résilié par l’une ou l’autre des parties pour motif valable. La Durée initiale de l’Accord avec LFG peut être prolongée par périodes d’un mois ou d’un demi-mois (les « Extensions de l’Accord avec LFG ») et jusqu’à un mois et demi supplémentaire. Cela devra être confirmé par la Société au plus tard 48 heures avant le début desdites Extensions de l’Accord avec LFG. L’Accord avec LFG ne sera pas renouvelé automatiquement au-delà du 30 novembre 2025, sauf accord contraire écrit des deux parties. En contrepartie des services fournis par LFG, la Société s’engage à verser à LFG la somme de 75 000 USD à la signature de l’Accord avec TIA, 75 000 USD au plus tard le 13 octobre 2025 en cas de prolongation d’un mois supplémentaire, et 37 500 USD au plus tard le 13 novembre 2025 en cas de prolongation supplémentaire d’un demi-mois, soit un montant total en espèces pouvant atteindre 187 500 USD.

LFG n’a aucun lien de dépendance avec la Société et ne détient aucun titre d’Aduro à la date du présent communiqué ; toutefois, LFG pourrait en acquérir une participation dans les titres de la Société à l’avenir.

402-9140 Leslie Street, Richmond Hill, Ontario, Canada L4B 0A9

info@LFGequities.com | 514.577.0929 | https://lfgequities.com

Aucune option d’achat d’actions ni autre forme de rémunération n’est accordée dans le cadre de la mission de The Investing Authority, Stocktwits ou LFG.

À propos d’Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies développe des technologies brevetées à base d’eau pour le recyclage chimique des déchets plastiques, la conversion du pétrole brut lourd et du bitume en huiles plus légères et plus valorisables, ainsi que la transformation en carburants ou produits chimiques renouvelables à plus forte valeur ajoutée. La technologie Hydrochemolytic™ Technology de la société utilise l’eau comme agent essentiel dans une plateforme chimique fonctionnant à des températures relativement basses et à faible coût, une approche révolutionnaire qui permet de convertir des matières premières à faible valeur en ressources pour le XXIe siècle.

Pour tout complément d’information, veuillez contacter :

Abe Dyck, Relations Investisseurs

ir@adurocleantech.com

+1 226 784 8889

Agence KCSA Strategic Communications

Jack Perkins, vice-président principal

aduro@kcsa.com

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Toute déclaration autre que celles relevant de faits historiques relatifs à des activités, événements ou développements dont la Société estime, anticipe ou prévoit la réalisation ou la matérialisation future constitue une déclaration prospective. Les déclarations prospectives reflètent les attentes actuelles de la direction sur la base des informations actuellement disponibles et sont soumises à un certain nombre de risques et d’incertitudes susceptibles d’entraîner des résultats sensiblement différents de ceux évoqués. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué comprennent, sans toutefois s’y limiter, l’amélioration attendue de la liquidité des actions d’Aduro, les modalités et le renouvellement de l’Accord avec TIA, de l’Accord avec Stocktwits et de l’Accord avec LFG, la structure des honoraires, l’acquisition potentielle des titres de la société par The Investing Authority, Stocktwits et LFG, ainsi que l’intérêt croissant des investisseurs institutionnels et des particuliers pour l’histoire d’Aduro. Même si la société estime que les hypothèses sous-jacentes aux déclarations prospectives sont raisonnables, ces dernières ne constituent pas une garantie de performance future. Par conséquent, il est conseillé de ne pas s’y fier indûment. Les facteurs importants susceptibles d’entraîner un écart significatif entre les résultats réels et les attentes de la Société comprennent, sans toutefois s’y limiter, une conjoncture défavorable du marché, l’efficacité des activités de tenue de marché, des défis technologiques potentiels, des difficultés à lever des fonds suffisants et d’autres facteurs indépendants de la volonté des parties. La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives, sauf si la législation applicable l’exige.