BEIJING, Aug. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kina afholder næste måned en stor militærparade i Beijing for at markere 80-årsdagen for sejren i det kinesiske folks modstandskrig mod japansk aggression (1931-1945) og den verdensomspændende antifascistiske krig.

Ud over at fremvise avanceret militært udstyr understreger de internationale gæsters tilstedeværelse ved paraden bidragene fra dem, der støttede Kinas sejr, og fremhæver den vedvarende ånd af gensidig hjælp i svære tider.

Blandt æresgæsterne fra udlandet er medlemmer af American Flying Tigers og deres familier. Flying Tigers, der officielt var kendt som American Volunteer Group of the Chinese Air Force, blev dannet i 1941 af den amerikanske general Claire Lee Chennault for at hjælpe Kina i kampen mod de japanske angribere.

Deres arv

Kort efter deres ankomst til Kina i december 1941 skød Flying Tigers ni japanske fly ned og påførte dermed de japanske styrker deres første betydelige nederlag siden deres luftangreb på byen Kunming i det sydvestlige Kina begyndte.

I 1942, da japanske styrker besatte Myanmar og afskar Kinas sidste internationale forsyningsrute, var det kinesiske og amerikanske luftvåben pionerer inden for Hump-lufttransporten – en af de farligste og mest dødbringende luftruter over Himalaya, der forbandt Indien med Kunming og leverede livsvigtig international hjælp og forsyninger.

Fra 1941 til 1945 nedskød eller ødelagde Flying Tigers i samarbejde med det kinesiske militær og civile cirka 2.600 japanske fly. Over 2.000 medlemmer af Flying Tigers gav deres liv i kamp, ifølge Memorial Hall of Nanjing Anti-Japanese Aviation Martyrs.

"Det kinesiske folk glemmer aldrig Flying Tigers. Vi byggede et Flying Tigers-museum i Chongqing og inviterede over 1.000 veteraner og deres familier til at besøge Kina," sagde den kinesiske præsident Xi Jinping ved en velkomstmiddag arrangeret af Friendly Organizations i USA i 2023.

Flying Tigers huskede også det kinesiske folks venlighed. Jeffrey Greene, formand for Sino-American Aviation Heritage Foundation, sagde, at mange Flying Tigers-piloter har fortalt ham, at de efter årtier stadig ikke har glemt smagen af de æg, som det kinesiske folk dengang gav dem for at give dem styrke.

Stiftelsen blev grundlagt i 1998 af Greene og flere veteraner fra Flying Tigers og har til formål at bevare og fremme den fælles historie om samarbejdet mellem USA og Kina under krigen. Gennem årene har organisationen sponsoreret omkring 500 veteraner og hundredvis af deres familier og efterkommere, så de kunne besøge Kina.

Nærer et varigt bånd

I et svarbrev fra 2023 til Greene og Flying Tigers-veteranerne Moyer og Mel McMullen roste Xi fonden og veteranernes indsats for at udbrede kendskabet til Flying Tigers' historie i begge lande. Han udtrykte håb om, at Flying Tigers' ånd ville blive videreført til den næste generation og styrke båndet mellem befolkningerne i de to nationer.

Greene, der ledede en ungdomsdelegation til det centrale Kina i slutningen af juli, opfordrede de unge besøgende til at dele deres oplevelser med andre, især det, de havde lært under deres besøg ved Benedas gravsten. Greene kaldte de unge for "en del af Flying Tigers-historien" og understregede, at deres handlinger bidrager til det fortsatte forhold mellem Kina og USA.

Greene erkendte, at der er færre Flying Tigers-veteraner tilbage, og bekræftede fondens forpligtelse til at fremme gensidig forståelse mellem de unge i begge lande og sikre, at Flying Tigers-ånden lever videre i en ny æra.

Ved åbningsceremonien for det kinesisk-amerikanske Flying Tigers-forum for venskab og samarbejde i juli udtrykte den kinesiske ambassadør i USA, Xie Feng, sit håb om, at der vil komme flere Flying Tigers af den nye generation i begge lande, som vil forpligte sig til at fremme venskabet mellem de to folk og fremme en stabil, sund og bæredygtig udvikling af forholdet mellem Kina og USA.

