CGTN: Celebran el legado de los “Flying Tigers” para fortalecer un vínculo duradero entre China y Estados Unidos

BEIJING, Aug. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- China celebrará el próximo mes en Pekín un gran desfile militar, marcando el 80º aniversario de la victoria en la Guerra de Resistencia del Pueblo Chino contra la Agresión Japonesa (1931-1945) y la Guerra Mundial Antifascista.

Además de mostrar armamentos avanzados, la presencia de invitados internacionales en el desfile destaca las contribuciones de quienes apoyaron la victoria de China, subrayando el espíritu perdurable de asistencia mutua en tiempos difíciles.

Entre los invitados extranjeros de honor figuran miembros de los Flying Tigers estadounidenses y sus familias. Oficialmente conocidos como el Grupo de Voluntarios Estadounidenses de la Fuerza Aérea China, los Flying Tigers fueron formados en 1941 por la general estadounidense Claire Lee Chennault para ayudar a China en su lucha contra los invasores japoneses.

Su legado

Poco después de llegar a China en diciembre de 1941, los Flying Tigers derribaron nueve aviones japoneses, logrando la primera derrota significativa para las fuerzas japonesas desde que comenzaron sus ataques aéreos en la ciudad de Kunming, en el suroeste de China.

En 1942, cuando las fuerzas japonesas ocuparon Myanmar y cortaron la última ruta internacional de suministro de China, las fuerzas aéreas chinas y estadounidenses fueron pioneras en el puente aéreo Hump, uno de los pasajes aéreos más peligrosos y mortales sobre el Himalaya que conectaba la India con Kunming, entregando ayuda y suministros internacionales vitales.

De 1941 a 1945, los Flying Tigers, en colaboración con militares y civiles chinos, derribaron o destruyeron aproximadamente 2.600 aviones japoneses. Más de 2.000 miembros de los Flying Tigers dieron sus vidas en combate, según el Salón Conmemorativo de los Mártires de la Aviación Antijaponesa de Nanjing.

"El pueblo chino nunca olvida a los Flying Tigers. Construimos un museo dedicado a los Flying Tigers en Chongqing e invitamos a más de 1.000 veteranos y sus familias a visitar China", dijo el presidente chino Xi Jinping en una cena de bienvenida organizada por organizaciones de amistad en Estados Unidos en 2023.

La amabilidad del pueblo chino también fue recordada por los Flying Tigers. Jeffrey Greene, presidente de la Sino-American Aviation Heritage Foundation, dijo que muchos pilotos de los Flying Tigers, le han dicho que, después de décadas, aún no olvidan el sabor de los huevos que el pueblo chino les ofrecía en aquella época para darles fuerzas.

Fundada en 1998 por Greene y varios veteranos de los Flying Tigers, la fundación tiene como objetivo preservar y promover la historia compartida de la cooperación entre Estados Unidos y China en tiempos de guerra. A lo largo de los años, ha patrocinado a alrededor de 500 veteranos y cientos de sus familias y descendientes para visitar China.

Fortalecer un vínculo duradero

En una carta de respuesta de 2023 a los veteranos de Greene y Flying Tigers, Moyer y Mel McMullen, Xi elogió los esfuerzos de la fundación y de los veteranos para promover la historia de los Flying Tigers en ambos países. Expresó su esperanza de que el espíritu de los Flying Tigers se transmita a la próxima generación, fortaleciendo el vínculo entre los pueblos de ambas naciones.

Greene, quien encabezó una delegación juvenil en el centro de China a finales de julio, alentó a los jóvenes visitantes a compartir sus experiencias con otros, en particular lo aprendido durante su visita a la tumba de Beneda. Al llamar a los jóvenes "parte de la historia de Flying Tigers", Greene enfatizó que sus acciones contribuyen a la relación actual entre China y Estados Unidos.

Reconociendo que quedan menos veteranos de los Flying Tigers, Greene reafirmó el compromiso de la fundación de fomentar el entendimiento mutuo entre los jóvenes de ambos países, asegurando que el espíritu de los Flying Tigers perdure en una nueva era.

En la ceremonia de apertura del Foro de Amistad y Cooperación China-Estados Unidos de los Flying Tigers, celebrada en julio, el Embajador de China en los Estados Unidos, Xie Feng, expresó su esperanza de que surjan más Flying Tigers de la nueva generación en ambos países, comprometidos a promover la amistad entre los dos pueblos y avanzar en el desarrollo estable, sólido y sostenible de las relaciones entre China y Estados Unidos.

