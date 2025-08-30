CGTN a publié un article sur les prochaines commémorations du jour de la victoire à Pékin. Relatant l’histoire de l’aide apportée par les Tigres volants américains à la Chine dans sa lutte contre l’envahisseur japonais, l’article met en lumière la contribution de ceux qui ont soutenu la victoire de la Chine, soulignant l’esprit d’entraide qui perdure en ces temps difficiles.

PÉKIN, 30 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Chine organisera un grand défilé militaire le mois prochain à Pékin, à l’occasion du 80e anniversaire de la victoire dans la Guerre de résistance du peuple chinois contre l’agression japonaise (1931-1945) et dans la guerre mondiale contre le fascisme.

Outre la présentation d’armements de pointe, la présence d’invités internationaux au défilé met en lumière la contribution de ceux qui ont soutenu la victoire de la Chine, soulignant l’esprit d’entraide qui perdure en ces temps difficiles.

Parmi les invités d’honneur étrangers, on compte des membres des Tigres volants américains et leurs familles. Officiellement connus sous le nom d’« American Volunteer Group of the Chinese Air Force » (Groupe de volontaires américains de l’armée de l’air chinoise), les Tigres volants ont été formés en 1941 par le général américain Claire Lee Chennault pour aider la Chine à lutter contre l’envahisseur japonais.

Leur héritage

Peu après leur arrivée en Chine, en décembre 1941, les Tigres volants abattirent neuf avions japonais, infligeant ainsi la première défaite significative aux forces japonaises depuis le début de leurs raids aériens sur la ville de Kunming, dans le sud-ouest du pays.

En 1942, lorsque les forces japonaises occupèrent la Birmanie et coupèrent la dernière voie d’approvisionnement internationale de la Chine, les forces aériennes chinoises et américaines mirent en place le pont aérien appelé « The Hump » (la bosse), l’un des passages aériens les plus périlleux et meurtriers au-dessus de l’Himalaya, reliant l’Inde à Kunming et permettant d’acheminer une aide et des ravitaillements vitaux.

De 1941 à 1945, les Tigres volants, en collaboration avec l’armée et les civils chinois, abattirent ou détruisirent environ 2 600 avions japonais. Selon le Memorial Hall of Nanjing Anti-Japanese Aviation Martyrs (Mémorial des martyrs de l’aviation anti-japonaise de Nanjing), plus de 2 000 membres de cette escadrille périrent au combat.

« Le peuple chinois n’oublie pas les Tigres volants. Nous avons construit un musée en leur honneur à Chongqing et invité plus de 1 000 vétérans et leurs familles à visiter la Chine », a déclaré le président chinois Xi Jinping lors d’un dîner de bienvenue organisé par des organisations amies aux États-Unis en 2023.

Les Tigres volants ont également rendu hommage à la générosité du peuple chinois. Jeffrey Greene, président de la Sino-American Aviation Heritage Foundation (Fondation sino-américaine pour le patrimoine aéronautique), a déclaré que de nombreux pilotes des Tigres volants lui avaient confié qu’ils n’avaient pas oublié, des décennies plus tard, le goût des œufs offerts par le peuple chinois pour leur redonner des forces.

Fondée en 1998 par Greene et plusieurs vétérans des Tigres volants, la fondation vise à préserver et à promouvoir l’histoire de la coopération américano-chinoise en temps de guerre. Au fil des ans, elle a parrainé environ 500 vétérans et des centaines de membres de leur famille et de leurs descendants pour qu’ils visitent la Chine.

Cultiver un lien durable

Dans une lettre de réponse adressée en 2023 à Greene et aux vétérans des Tigres volants M. Moyer et M. Mel McMullen, Xi Jinping a salué les efforts de la fondation et des vétérans pour promouvoir l’histoire des Tigres volants dans les deux pays. Il a exprimé l’espoir que l’esprit des Tigres volants soit transmis à la prochaine génération, renforçant ainsi les liens entre les peuples des deux nations.

Greene, qui a conduit une délégation de jeunes en Chine centrale fin juillet, a encouragé ces derniers à partager leurs expériences, notamment ce qu’ils avaient appris lors de leur visite de la tombe de Beneda. Qualifiant la jeunesse de « partie prenante de l’histoire des Tigres volants », il a souligné que leurs actions contribuaient à la pérennité des relations sino-américaines.

Conscient du nombre réduit de vétérans des Tigres volants, il a réaffirmé l’engagement de la fondation à favoriser la compréhension mutuelle entre les jeunes des deux pays afin de garantir que l’esprit de cette escadrille perdure dans cette nouvelle ère.

Lors de l’ouverture du China-U.S. Flying Tigers Friendship and Cooperation Forum (Forum d’amitié et de coopération sino-américain des Tigres volants) en juillet, l’ambassadeur de Chine aux États-Unis, Xie Feng, a exprimé l’espoir de voir davantage de jeunes des deux pays s’engager à promouvoir l’amitié entre les deux peuples et à assurer un développement stable, solide et durable des relations sino-américaines.

https://news.cgtn.com/news/2025-08-20/Flying-Tigers-legacy-celebrated-to-nourish-a-lasting-bond-1FZNFsPy6Dm/p.html