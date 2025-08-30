CGTN פרסמה מאמר על חגיגות ה-V-Day הקרובות של סין בבייג'ינג. באמצעות סיפור הסיוע של הנמרים המעופפים (Flying Tigers) האמריקנים לסין במלחמתה נגד הפולשים היפנים, המאמר מדגיש את תרומתם של אלה שתמכו בניצחון סין, ומדגיש את הרוח המתמשכת של עזרה הדדית בזמנים קשים.

סין אמורה לקיים בחודש הבא מצעד צבאי מפואר בבייג'ינג, לציון יום השנה ה-80 לניצחון במלחמת ההתנגדות העממית הסינית נגד התוקפנות היפנית (1931-1945) והמלחמה האנטי-פשיסטית העולמית.

בנוסף להצגת חימוש מתקדם, נוכחותם של אורחים בינלאומיים במצעד מדגישה את תרומתם של אלה שתמכו בניצחון סין, ומדגישה את הרוח המתמשכת של עזרה הדדית בזמנים קשים.

בין האורחים הזרים המכובדים נמצאים חברי הנמרים המעופפים האמריקנים ובני משפחותיהם. קבוצת המתנדבים האמריקנית של חיל האוויר הסיני, הוקמה ב-1941 על ידי הגנרל האמריקני קלייר לי צ'נו כדי לסייע לסין במלחמתה נגד הפולשים היפנים.

המורשת שלהם

זמן קצר לאחר שהגיעו לסין בדצמבר 1941, הפילו הנמרים המעופפים תשעה מטוסים יפניים, והנחלו את התבוסה המשמעותית הראשונה לכוחות היפנים מאז החלו ההפצצות האוויריות שלהם על העיר קונמינג בדרום-מערב סין.

ב-1942, כאשר הכוחות היפנים כבשו את מיאנמר וניתקו את נתיב האספקה הבינלאומי האחרון של סין, חילות האוויר הסיניים והאמריקנים היו חלוצים ברכבת האווירית Hump - אחד המעברים האוויריים המסוכנים והקטלניים ביותר מעל ההימלאיה שחיבר את הודו לקונמינג, והעביר סיוע ואספקה בינלאומיים חיוניים.

בין השנים 1941 ל-1945, הנמרים המעופפים, בשיתוף פעולה עם צבא ואזרחים סינים, הפילו או השמידו כ-2,600 מטוסים יפניים. למעלה מ-2,000 חברי הנמרים המעופפים הקריבו את חייהם בקרב, על פי היכל הזיכרון של חללי התעופה האנטי-יפנית בנאנג'ינג.

"העם הסיני לעולם לא שוכח את הנמרים המעופפים. בנינו מוזיאון נמרים מעופפים בצ'ונגצ'ינג והזמנו למעלה מ-1,000 יוצאי צבא ובני משפחותיהם לבקר בסין", אמר נשיא סין שי ג'ינפינג בארוחת קבלת פנים שאירחו ארגונים ידידותיים בארה"ב ב-2023.

טוב ליבו של העם הסיני נזכר גם על ידי הנמרים המעופפים. ג'פרי גרין, יו"ר הקרן למורשת התעופה הסינית-אמריקנית, אמר שטייסים רבים אמרו לו שאחרי עשרות שנים, הם עדיין לא שכחו את טעם הביצים שהציעו הסינים באותה תקופה כדי להעניק להם כוח.

הקרן, שנוסדה ב-1998 על ידי גרין וכמה יוצאי הנמרים המעופפים, שואפת לשמר ולקדם את ההיסטוריה המשותפת של שיתוף הפעולה בין ארה"ב לסין בזמן המלחמה. במהלך השנים היא נתנה חסות לכ-500 יוצאי צבא ומאות מבני משפחותיהם וצאצאיהם לבקר בסין.

מזין קשר מתמשך

במכתב תשובה משנת 2023 לגרין ולותיקי הנמרים המעופפים מויר ומל מקמולן, שי שיבח את הקרן ואת מאמצי הוותיקים לקדם את סיפורם של הנמרים המעופפים בשתי המדינות. הוא הביע את תקוותו שרוחם של הנמרים המעופפים תועבר לדור הבא, ותחזק את הקשר בין אנשי שני העמים.

גרין, שהוביל משלחת צעירים למרכז סין בסוף יולי, עודד את המבקרים הצעירים לחלוק את חוויותיהם, במיוחד את מה שלמדו במהלך ביקורם במצבה של בנדה. גרין כינה את הצעירים "חלק מהסיפור של הנמרים המעופפים", והדגיש כי פעולותיהם תורמות ליחסים המתמשכים בין סין לארה"ב.

בהכירו בכך שנותרו פחות ותיקי הנמרים המעופפים, גרין אישר מחדש את מחויבות הקרן לטפח הבנה הדדית בין בני הנוער של שתי המדינות, ולהבטיח שרוחם של הנמרים המעופפים תשגשג בעידן חדש.

בטקס הפתיחה של ועידת סין-ארה"ב בפורום הידידות ושיתוף הפעולה של הנמרים המעופפים ביולי, שגריר סין בארה"ב שיה פנג הביע את תקוותו שיהיו עוד נמרים מעופפים מהדור החדש בשתי המדינות, שיתחייבו לקדם את הידידות בין שני העמים ולקדם את הפיתוח היציב, היציב ובר הקיימא של סין-ארה"ב. יחסי.

