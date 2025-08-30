CGTN：フライングタイガースの遺産を称え、永続的な中米の絆を促進

CGTNは、北京で開催される中国の戦勝記念日 (V-Day) 記念行事に関する記事を掲載した。 記事では、日本軍との戦いにおいて中国を支援したアメリカのフライングタイガース (Flying Tigers) の物語を振り返ることで、中国の勝利を支えた人々の貢献を強調し、困難な時代における相互扶助の精神の揺るぎない重要性を強調している。

北京発, Aug. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 中国は来月、北京で大規模な軍事パレードを開催する予定である。これは中国人民抗日戦争 (1931年～1945年) および世界反ファシズム戦争勝利80周年を記念するものである。

パレードでは最新兵器が披露されるだけでなく、外国の賓客の参加が、中国の勝利を支えた外国人の貢献を浮き彫りにし、困難な時期における相互支援の精神が今も息づいていることを強調する。

招待される外国の賓客の中には、アメリカのフライングタイガースの隊員とその家族も含まれる。 フライングタイガースは、正式名称を「中国空軍のアメリカ合衆国義勇軍 (American Volunteer Group of the Chinese Air Force)」といい、1941年に米国のクレア・リー・シェンノート (Claire Lee Chennault) 大将が日本軍との戦いで中国を支援するために結成した。

彼らの功績

1941年12月に中国に到着した直後、フライングタイガースは9機の日本軍機を撃墜し、日本軍が中国南西部の昆明市への空襲を開始して以来、初の大きな敗北を与えた。

1942年、日本軍がビルマ (現ミャンマー) を占領し、中国の最後の国際補給路を断った際、中国とアメリカの空軍は「ハンプ空路」を確立した。これは不可欠な国際援助物資を輸送するための、ヒマラヤ山脈越えてインドと昆明を結ぶ、最も危険な命取りの空路の一つであった。

1941年から1945年にかけ、フライングタイガースは中国軍および民間人と協力して、約2,600機の日本軍機を撃墜または破壊した。 南京抗日航空烈士記念館 (Memorial Hall of Nanjing Anti-Japanese Aviation Martyrs) によれば、2,000人以上のフライングタイガース隊員が戦闘で命を落とした。

「中国国民はフライングタイガースを決して忘れません。 重慶市にフライングタイガース博物館を建設し、1,000人以上の退役軍人とその家族を中国に招待しました」と、中国の習近平 (Xi Jinping) 国家主席は、2023年に米国の友好団体が主催した歓迎晩餐会で述べた。

中国国民の厚情はフライングタイガース隊員の記憶にも深く刻まれている。 中米航空遺産基金会 (Sino-American Aviation Heritage Foundation) のジェフリー・グリーン (Jeffrey Greene) 会長は、多くの隊員が「当時、中国国民が力を与えようと差し出した卵の味を、数十年経った今も忘れていない」と語ったことを述べている。

同基金会は1998年にグリーン会長とフライングタイガース退役軍人によって設立され、米中戦時協力の共有する歴史を保持・促進することを目的としている。 同基金会は長年にわたり、約500人の退役軍人と数百人の家族・子孫の訪中を支援してきた。

永続的な絆の促進

2023年、グリーン会長およびフライングタイガース退役軍人のモイヤー (Moyer) 氏とメル・マクマレン (Mel McMullen) 氏への返信書簡で、習主席は、同基金会と退役軍人による両国でのフライングタイガースのストーリーを広める努力を称賛した。 習氏は、フライングタイガースの精神が次世代に受け継がれ、両国民間の絆が強化されることを期待すると表明した。

7月下旬に青年代表団を率いて中国中部を訪れたグリーン氏は、同行した若者に自分の体験を他者と共有するよう促し、特にベネダ (Beneda) 隊員の墓碑訪問で学んだことを伝えるよう呼びかけた。 グリーン氏は、青年団を「フライングタイガースのストーリーの一部」と称し、彼らの行動が中米関係の継続に貢献すると強調した。

グリーン氏は、フライングタイガースの生存者が減少している現状を認めつつ、両国の若者の相互理解を促進し、フライングタイガースの精神が新たな時代に息づくようにする基金会の取り組みを改めて支持した。

7月に開催された中米フライングタイガース友好協力フォーラム (China-U.S. Flying Tigers Friendship and Cooperation Forum) の開会式で、中国の謝鋒 (Xie Feng) 駐米大使は、両国に新たな世代のフライングタイガースがさらに現れ、両国民間の友好促進と、中米関係の健全で持続可能な安定した発展の推進に取り組むことを期待すると表明した。

詳細は、こちらをクリックされたい：

https://news.cgtn.com/news/2025-08-20/Flying-Tigers-legacy-celebrated-to-nourish-a-lasting-bond-1FZNFsPy6Dm/p.html