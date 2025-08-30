CGTN: Legasi Flying Tigers diraikan untuk memupuk hubungan berkekalan antara China dan Amerika Syarikat

CGTN telah menerbitkan sebuah artikel mengenai sambutan Hari Kemenangan yang akan datang di Beijing. Melalui kisah bantuan Flying Tigers dari Amerika kepada China dalam perjuangannya menentang penceroboh Jepun, artikel tersebut menyoroti sumbangan mereka yang menyokong kemenangan China, sekali gus menekankan semangat saling membantu yang berterusan dalam menghadapi kesukaran.

BEIJING, Aug. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- China dijadualkan mengadakan perarakan tentera berskala besar bulan depan di Beijing, sempena ulang tahun ke-80 kemenangan dalam Perang Penentangan Rakyat China terhadap Pencerobohan Jepun (1931–1945) dan Perang Anti-Fasis Dunia.

Selain mempamerkan persenjataan moden, kehadiran tetamu antarabangsa dalam perarakan tersebut menyerlahkan sumbangan mereka yang telah menyokong kemenangan China, sekali gus menegaskan semangat saling membantu yang berterusan dalam menghadapi kesukaran.

Antara tetamu kehormat antarabangsa ialah anggota Flying Tigers dari Amerika dan keluarga mereka. Secara rasmi dikenali sebagai Kumpulan Sukarelawan Amerika dalam Tentera Udara China, Flying Tigers telah ditubuhkan pada tahun 1941 oleh Jeneral Amerika Syarikat Claire Lee Chennault, untuk membantu China dalam perjuangannya menentang penceroboh Jepun.

Legasi mereka

Tidak lama selepas tiba di China pada Disember 1941, Flying Tigers telah menembak jatuh sembilan pesawat Jepun, sekali gus mencatatkan kekalahan besar pertama bagi pasukan Jepun sejak serangan udara mereka bermula di bandar Kunming, China barat daya.

Pada tahun 1942, apabila pasukan Jepun menduduki Myanmar dan memutuskan laluan bekalan antarabangsa terakhir China, tentera udara China dan Amerika telah merintis operasi udara “Hump” – salah satu laluan udara paling berbahaya dan maut merentasi Banjaran Himalaya yang menghubungkan India ke Kunming, bagi menyampaikan bantuan dan bekalan antarabangsa yang penting.

Dari tahun 1941 hingga 1945, Flying Tigers, bersama-sama tentera dan rakyat China, telah menembak jatuh atau memusnahkan kira-kira 2,600 pesawat Jepun. Lebih 2,000 anggota Flying Tigers terkorban dalam pertempuran, menurut Dewan Peringatan Wira Udara Anti-Jepun di Nanjing.

"Rakyat China tidak pernah melupakan Flying Tigers. Kami telah membina sebuah muzium Flying Tigers di Chongqing dan menjemput lebih 1,000 veteran serta keluarga mereka untuk melawat China," kata Presiden China Xi Jinping dalam majlis makan malam alu-aluan yang dianjurkan oleh Pertubuhan Persahabatan di Amerika Syarikat pada tahun 2023.

Kebaikan hati rakyat China turut dikenang oleh Flying Tigers. Jeffrey Greene, pengerusi Yayasan Warisan Penerbangan Sino-Amerika, berkata ramai juruterbang Flying Tigers pernah memberitahunya bahawa, walaupun telah berlalu beberapa dekad, mereka masih belum melupakan rasa telur yang diberikan oleh rakyat China ketika itu untuk memberi mereka kekuatan.

Ditubuhkan pada tahun 1998 oleh Greene bersama beberapa veteran Flying Tigers, yayasan tersebut bertujuan untuk memelihara dan mempromosikan sejarah kerjasama semasa perang antara Amerika Syarikat dan China. Sepanjang tahun-tahun ini, yayasan itu telah menaja kira-kira 500 veteran serta ratusan ahli keluarga dan keturunan mereka untuk melawat China.

Memupuk ikatan yang berkekalan

Dalam sepucuk surat balasan pada tahun 2023 kepada Greene serta veteran Flying Tigers, Moyer dan Mel McMullen, Xi memuji usaha yayasan serta para veteran dalam mempromosikan kisah Flying Tigers di kedua-dua negara. Beliau menyatakan harapan agar semangat Flying Tigers dapat diwarisi oleh generasi akan datang, sekali gus memperkukuh ikatan antara rakyat kedua-dua negara.

Greene, yang mengetuai delegasi belia ke wilayah tengah China pada akhir Julai, menggalakkan para peserta muda untuk berkongsi pengalaman mereka dengan orang lain, khususnya apa yang mereka pelajari semasa lawatan ke batu nisan Beneda. Menyifatkan golongan belia sebagai "sebahagian daripada kisah Flying Tigers," Greene menekankan bahawa tindakan mereka menyumbang kepada kesinambungan hubungan antara China dan Amerika Syarikat.

Dengan kesedaran bahawa bilangan veteran Flying Tigers semakin berkurangan, Greene sekali lagi menegaskan komitmen yayasan untuk memperkukuh persefahaman antara belia dari kedua-dua negara, demi memastikan semangat Flying Tigers terus diwarisi dan berkembang dalam era baharu.

Dalam majlis pembukaan Forum Persahabatan dan Kerjasama Flying Tigers China-Amerika Syarikat pada bulan Julai, Duta Besar China ke Amerika Syarikat, Xie Feng menyatakan harapannya agar akan lahir lebih ramai Flying Tigers generasi baharu di kedua-dua negara, yang beriltizam mempromosikan persahabatan antara rakyat dan memajukan pembangunan hubungan China-Amerika Syarikat yang stabil, sihat dan mampan.

Untuk mendapatkan maklumat lanjut, sila klik:

https://news.cgtn.com/news/2025-08-20/Flying-Tigers-legacy-celebrated-to-nourish-a-lasting-bond-1FZNFsPy6Dm/p.html