CGTN heeft een artikel gepubliceerd over de aanstaande V-Day-herdenkingen in Peking. Daarin wordt de geschiedenis verteld van de Amerikaanse Flying Tigers, die China hielpen in de strijd tegen de Japanse invasie. Het artikel vestigt de aandacht op hun bijdrage aan de overwinning van China en onderstreept het de blijvende geest van wederzijdse hulp in moeilijke tijden.

PEKING, Aug. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- China houdt volgende maand een grootse militaire parade in Peking ter gelegenheid van de 80e verjaardag van de overwinning in de verzetsoorlog van het Chinese volk tegen de Japanse agressie (1931-1945) en de wereldwijde oorlog tegen het fascisme.

Tijdens de parade worden niet alleen geavanceerde oorlogswapens getoond: de aanwezigheid van internationale gasten bij de parade benadrukt hun bijdragen aan de overwinning van China, en onderstreept de blijvende geest van wederzijdse hulp in moeilijke tijden.

Onder de vereerde buitenlandse gasten bevinden zich leden van de Amerikaanse Flying Tigers en hun families. De Flying Tigers, die officieel bekend staan als de American Volunteer Group of the Chinese Air Force, werden in 1941 als groep opgericht door de Amerikaanse generaal Claire Lee Chennault om China te helpen in de strijd tegen de Japanse invasie.

Hun nalatenschap

Kort na hun aankomst in China in december 1941 schoten de Flying Tigers negen Japanse vliegtuigen neer, wat de eerste belangrijke nederlaag betekende voor de Japanse strijdkrachten sinds het begin van hun luchtaanvallen op de stad Kunming in het zuidwesten van China.

Toen de Japanse troepen in 1942 Myanmar bezetten en de laatste internationale bevoorradingsroute van China afsneden, waren de Chinese en Amerikaanse luchtmachten de pioniers van de Hump-luchtbrug. De luchtbrug was een van de gevaarlijkste en dodelijkste luchtroutes over de Himalaya die India met Kunming verbond voor het leveren van essentiële internationale hulp en voorraden.

Van 1941 tot 1945 wisten de Flying Tigers, in samenwerking met het Chinese leger en Chinese burgers, 2600 Japanse vliegtuigen neer te schieten of te vernietigen. Volgens de Memorial Hall of Nanjing Anti-Japanese Aviation Martyrs kwamen meer dan 2000 leden van de Flying Tigers om het leven tijdens de strijd.

“Het Chinese volk zal de Flying Tigers nooit vergeten. We hebben een Flying Tigers-museum gebouwd in Chongqing en meer dan 1000 veteranen en hun families uitgenodigd om China te bezoeken”, zei de Chinese president Xi Jinping tijdens een welkomstdiner dat in 2023 werd georganiseerd door Friendly Organizations in de VS.

De Flying Tigers bleven vaak terugdenken aan de vriendelijkheid van het Chinese volk. Jeffrey Greene, voorzitter van de Sino-American Aviation Heritage Foundation, zei dat veel Flying Tigers-piloten hem hebben verteld dat ze na tientallen jaren nog steeds de smaak van de eieren niet zijn vergeten die het Chinese volk hun destijds aanbood om hun kracht te geven.

De stichting, die in 1998 door Greene en een aantal Flying Tigers-veteranen werd opgericht, heeft als doel de gedeelde geschiedenis van de samenwerking tussen de VS en China tijdens de oorlog te herdenken en onder de aandacht te brengen. In de loop der jaren heeft de stichting ongeveer 500 veteranen en honderden van hun families en nakomelingen uitgenodigd voor een bezoek aan China.

Het onderhouden van een blijvende band

In een brief uit 2023 aan Greene en Flying Tigers-veteranen Moyer en Mel McMullen prees Xi de stichting en de inspanningen van de veteranen om het verhaal van de Flying Tigers in beide landen onder de aandacht te brengen. Hij sprak de hoop uit dat de geest van de Flying Tigers zou worden doorgegeven aan de volgende generatie, waardoor de band tussen de volkeren van beide landen zou worden versterkt.

Greene, die eind juli een jeugddelegatie naar Centraal-China leidde, moedigde de jonge bezoekers aan om hun ervaringen met anderen te delen, en dan met name wat ze hadden geleerd tijdens hun bezoek aan het graf van Beneda. Greene noemde de jongeren “onderdeel van het verhaal van de Flying Tigers” en benadrukte dat hun acties bijdragen aan de voortdurende relatie tussen China en de VS.

Greene erkende dat er nog maar weinig Flying Tigers-veteranen in leven zijn en bevestigde opnieuw dat de stichting zich zal blijven inzetten voor het bevorderen van wederzijds begrip tussen de jongeren van beide landen, zodat de geest van de Flying Tigers ook in een nieuw tijdperk voortleeft.

Tijdens de openingsceremonie van het China-U.S. Flying Tigers Friendship and Cooperation Forum in juli sprak de Chinese ambassadeur in de VS, Xie Feng, de hoop uit dat er in beide landen meer Flying Tigers van de nieuwe generatie zullen komen, die zich zullen inzetten voor het bevorderen van de vriendschap tussen de twee volkeren en het bevorderen van een stabiele, gezonde en duurzame ontwikkeling van de betrekkingen tussen China en de VS.

Ga voor meer informatie naar:

https://news.cgtn.com/news/2025-08-20/Flying-Tigers-legacy-celebrated-to-nourish-a-lasting-bond-1FZNFsPy6Dm/p.html