Sparbanken Västra Mälardalen slutför samgåendet med Sparbanken Rekarne AB (publ) (u.n.ä.t. Sparbanken Mälardalen AB (publ))

Den 24 januari 2025 offentliggjorde Sparbanken Västra Mälardalen (”Sparbanken”) att Sparbanken ingått ett villkorat samgåendeavtal med Sparbanken Rekarne AB (publ) (u.n.ä.t. Sparbanken Mälardalen AB (publ)) (”Sparbanken Rekarne”). Sparbanken meddelar att samgåendet med Sparbanken Rekarne idag, den 31 augusti 2025, har genomförts. Med anledning av detta sker gäldenärsbyte under Sparbankens utestående obligationer. Vidare meddelar Sparbanken att den sammanslagna enheten inte kommer att offentliggöra någon kvartalsrapport för det tredje kvartalet 2025.

Genomförande av samgåendet

Som tidigare kommunicerats ingick Sparbanken och Sparbanken Rekarne den 24 januari 2025 ett villkorat samgåendeavtal. Samtliga villkor för samgåendet har uppfyllts och samgåendet har idag, den 31 augusti 2025, genomförts. I enlighet med beslut fattat vid sparbanksstämma den 13 februari 2025 upplöses Sparbanken utan likvidation för ombildning till bankaktiebolag enligt 8 kap. 1 § sparbankslagen i samband med samgåendet. Ombildningen har skett genom att Sparbankens rörelse överlåtits till Sparbanken Rekarne mot ersättning i form av aktier i Sparbanken Rekarne, vilka utan ersättning har överlåtits från Sparbanken till den stiftelse som bildats i samband med Sparbankens ombildning.

Gäldenärsbyte för utestående obligationer

Till följd av samgåendet inträder Sparbanken Rekarne som emittent och övertar samtliga rättigheter och skyldigheter under Sparbankens utestående obligationer med ISIN: SE0013105996, vilka förfaller i oktober 2026 (”Obligationerna”) och vilka representerar Sparbankens emitterade obligationslån med lånenummer 6 under Sparbankens MTN-program (”Obligationslånet”). Gäldenärsbytet godkändes av fordringshavarna vid fordringshavarmöte den 4 juni 2025. Ansökan om godkännande av fortsatt handel med anledning av gäldenärsbytet har lämnats in till Nasdaq Stockholm, och godkännande förväntas erhållas omkring den 1 september 2025. Första handelsdag med Sparbanken Rekarne som gäldenär förväntas bli omkring den 2 september 2025. Till följd av gäldenärsbytet sker även vissa tekniska följdändringar i de allmänna villkoren för MTN-programmet daterade den 12 januari 2022 och de slutliga villkoren för Obligationslånet daterade den 12 april 2024. De uppdaterade villkoren kommer att publiceras på Sparbanken Rekarnes hemsida den 1 september 2025.

Finansiell rapport för tredje kvartalet 2025

Med anledning av samgåendet har Sparbanken Rekarne beslutat att inte offentliggöra kvartalsrapport för den sammanslagna enheten för det tredje kvartalet 2025. Detta möjliggör ett fokus på samgåendet och den pågående integrationen. Därefter kommer den sammanslagna Sparbanken att återgå till ordinarie rapporteringspraxis, med kvartalsvisa rapporter. Nästa finansiella rapport som publiceras är bokslutskommunikén för 2025.

För ytterligare upplysningar om Sparbanken, vänligen kontakta:

Sparbanken Västra Mälardalen

Johan Grunditz, Finanschef

Telefon +46 (0)221 344 56

E-post johan.grunditz@sparbankenvm.se