Kaldalón hf.: Sala nýjum skuldabréfaflokki KALD 150129

Kaldalón hf. hefur lokið við sölu á nýjum skuldabréfaflokki KALD 150129 sem gefinn er út undir 40.000 milljóna króna útgáfuramma félagsins.
Skuldabréfaflokkurinn KALD 150129 er óverðtryggður og ber fljótandi vexti tengda þriggja mánaða Reibor að viðbættu 1,05% álagi með lokagjalddaga þann 15. janúar 2029. Seld voru skuldabréf að nafnverði 2.500 m.kr. á pari (genginu 100,0).
Skuldabréfaflokkurinn er veðtryggður samkvæmt almennu tryggingarfyrirkomulagi og verða bréfin tekin til viðskipta á Aðalmarkaði Nasdaq Iceland.
Afrakstri skuldabréfaútboðsins verður varið til endurfjármögnun skulda félagsins.
Grunnlýsing og viðauki við grunnlýsinguna hafa verið birt í tengslum við útgáfuramma félagsins. Grunnlýsing útgáfuramma, endanlegir skilmálar og önnur skjöl er varða útgáfu skuldabréfaflokksins og töku skuldabréfanna til viðskipta í Kauphöll verða birt á vefsíðu félagsins; kaldalon.is/fjarfestar.
ACRO verðbréf hf. hafði umsjón með sölu skuldabréfanna og töku þeirra til viðskipta. Greiðslu- og uppgjörsdagur er miðvikudagurinn 17. september 2025.
Nánari upplýsingar veitir
Sigurbjörg Ólafsdóttir
fjármálastjóri Kaldalóns hf.
sigurbjorg.olafsdottir@kaldalon.is