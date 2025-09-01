ICHAM 推出亚洲首支开放式 VCC 自动赎回型结构化产品基金，目标年化回报率达 9% 至 10%

融合结构化产品优势与 VCC 基金便利性

旨在追求低波动、稳定的长期类股权回报

费用结构透明，且与投资者利益一致

专业管理市场风险与产品生命周期，同时提供月度流动性



新加坡, Sept. 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 领先的区域性多家族办公室及资产管理公司 ICH Asset Management (ICHAM) 今日宣布推出 ICHAM Defined Growth Fund（设定增长基金）。这是亚洲首支专注于自动赎回结构化产品的开放式基金，仅面向合格投资者与机构投资者开放。

该基金旨在作为多元化股票投资组合的补充，力求实现以美元计价约 9% 至 10% 的年化资本增值目标，同时其波动性和市场贝塔值均低于全球公开股票。

ICHAM Defined Growth Fund 采用新加坡可变资本公司 (Variable Capital Company，VCC) 开放式子基金结构，结合自动赎回投资产品的高回报潜力与下行风险管理特性，同时提供持续的风险监控、透明的费用结构以及月度流动性。 该基金将自动赎回/到期投资的票息和收益进行再投资，并提供美元及新加坡元对冲份额类别。

ICHAM 首席执行官 Archan Chamapun 表示：“我们非常高兴向亚洲市场推出这一创新投资解决方案。 我们的基金通过为合格投资者和机构投资者提供专业管理的自动赎回结构化产品组合，填补了市场的一大空白。这类产品过去多由私人银行零散发售，存在风险集中、费用不透明等问题。”

ICHAM Defined Growth Fund 首席投资组合经理 Felix Chew 表示：“在追求类股权回报的同时坚持全球多元化策略，主动管理的指数联动结构化票据基金不仅能够分散股票和交易对手风险，还可通过分散观察日期和触发水平，有效降低‘针脚风险’。 这有望将结构化产品从机会型投资转变为可扩展的长期解决方案，使客户能够利用波动率获取收益。”

结构化产品投资的机构化策略

ICHAM Defined Growth Fund 采用机构化策略进行自动赎回投资，建立与发达市场股票指数挂钩的阶梯式自动赎回投资组合。

该策略涵盖股票的地域多元化、市场观察层级与日期的分散，以及根据市场状况优化自动赎回产品的定价。 与零散购买单一股票挂钩的自动赎回产品相比，该策略可带来更为稳定的收益。

资本保本是投资目标。 该基金采用系统化投资框架，将基于股票估值和市场状况的自上而下区域配置，与自下而上的自动赎回产品结构设计相结合，从而提升应对市场下行的安全边际。

该基金以机构买家的身份投资于价格极具竞争力的自动赎回产品，同时维持与高质量投资级银行交易对手的均衡风险敞口。

为最终投资者节省可观成本

该基金最显著的优势之一在于其透明且与投资者利益一致的费用结构。 与传统私人银行的结构化产品通常附带高额且不透明的交易费用不同，该基金仅收取单一持续管理费，并在投资自动赎回产品时不收取前期费用。

相比传统分销的自动赎回产品可能附带高额前期费用和频繁观察条款，该基金的费用结构旨在降低复杂性并提升透明度。

专为私人财富分配而打造

财务顾问会发现，ICHAM Defined Growth Fund 是构建客户投资组合的有力工具。 该基金的单一投资方案消除了管理多个独立自动赎回产品的复杂性和行政负担，使顾问能够通过单一、具流动性的基金持仓，为客户提供专业的结构化产品敞口。

从运营角度来看，该基金具备月度流动性，且无锁定期和赎回限制，为财务顾问在客户情况变化时灵活调整投资组合提供了便利。 该基金的累积份额类别支持高效财富积累，其透明的费用结构和专业管理不仅有助于缓解客户对结构化产品的常见顾虑，也为保守型投资者提供一定程度的下行保护。

有意向的投资者可通过 ADDX 认购 ICHAM Defined Growth Fund。ADDX 是新加坡金融管理局监管的资本市场服务 (CMS) 持牌机构和认可市场运营商，同时也是专注于私募市场和另类投资的领先数字平台。

关于 ICH Asset Management

ICH Asset Management (ICHAM) 是一家领先的区域性多家族办公室及资产管理公司，以其在另类资产类别和结构化产品领域的专业实力而闻名。 该公司自 2019 年起持续为合格投资者及机构投资者提供定制化投资解决方案。 ICHAM 持有新加坡金融管理局颁发的资本市场服务牌照（基金管理资质）及豁免财务顾问资格。

该公司的投资理念在于：提供机构级投资解决方案，具备透明的费用结构与专业的风险管理。 ICHAM 团队融合了数十年的亚洲金融市场经验，以及在结构化产品、另类投资及投资组合管理领域的深厚专业知识。

前瞻性陈述与风险披露

本新闻稿仅作信息发布之用。 不构成且不应被解释为对任何投资产品或服务的出售要约、购买或认购邀请。

本新闻稿包含关于该基金投资目标、预期回报及市场展望的前瞻性陈述。 这些陈述基于当前预期和假设，受多种风险及不确定性影响。 实际结果可能与此类前瞻性陈述明示或暗示的结果存在重大差异。

ICHAM Defined Growth Fund 仅面向《新加坡证券与期货法》（2021 年）定义的“合格投资者”或“机构投资者”开放。 基金投资涉及包括本金潜在损失、市场风险、自动赎回产品发行人的信用风险及流动性风险在内的多种风险。 该基金对结构化产品及衍生工具的使用可能导致波动性与复杂性上升。 历史业绩不预示未来结果，且无法保证该基金必将实现其投资目标。

投资者应在投资前仔细考虑该基金的投资目标、风险、费用及开支。 可向 ICHAM 获取包含此内容及其他重要信息的招股说明书，投资前请务必仔细阅读。

联系人：Nigel Toe，业务发展总监，ICHAM Pte Ltd

电子邮箱：Nigel.Toe@icham.sg，电话：+65 6911 5220。

公司网站：https://icham.sg/