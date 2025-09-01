Concluyó con éxito la Zhejiang Intermach Brasil 2025

SÃO PAULO, Sept. 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- En São Paulo, del 26 al 28 de Agosto, se celebró el evento organizado por el Departamento de Comercio de la Provincia de Zhejiang, conocido como el Zhejiang Intermach Brasil de 2025 y organizado por la Zhejiang Times International Exhibition Services Co., Ltd. y la Asociación Internacional de Contratistas de Zhejiang, realizado con éxito en el Centro de Exposiciones Norte de São Paulo. El evento se celebró en el mismo recinto que Smarter E South America, con un pabellón exclusivo. Diez de las empresas con sede en Zhejiang, incluidas Firstack, SUPCON, Windey, Chint New Energy Technology, Rida Pump, Zhejiang Taide Car Parts, Cosin Solar, Livoltek Power, USFULL y Solarqt, participaron en el sitio y lograron resultados significativos.





“La Sudamérica Smarter E” (Electrónica y más inteligente) abarca cuatro sectores principales: energía solar, almacenamiento de energía, infraestructura energética y gestión energética. Sirve como plataforma clave para que las empresas de la industria de las nuevas energías participen en intercambios técnicos y cooperación empresarial. La exposición atrajo a más de 680 expositores de países como China, Corea del Sur, España y Singapur, además de más de 60.000 visitantes profesionales.





En la feria, las empresas de Zhejiang exhibieron diversos logros innovadores y tecnologías avanzadas. El equipo de exhibición de Chint New Energy Technology Co., Ltd. explicó en detalle todo el proceso de personalización de soluciones inteligentes de energía fotovoltaica para hogares, industria y comercio a los clientes que acudieron para conocerlas. Desde el estudio de viabilidad inicial y la implementación de la solución hasta la posterior instalación, operación y mantenimiento de los equipos, los usuarios potenciales pudieron experimentar la conveniencia, eficiencia y flexibilidad de la solución integral de energía inteligente de Chint. Hangzhou Livoltek Power Co., Ltd. presentó una nueva generación de soluciones de sistemas de almacenamiento de energía y una matriz de soluciones para escenarios completos que abarcan hogares, industria y comercio, así como instalaciones de carga, lo que generó profundas negociaciones con más de 100 empresas energéticas latinoamericanas. El comité organizador expresó su gran reconocimiento al área de exhibición de Zhejiang e invitó a las empresas de Zhejiang a utilizar la plataforma de la conferencia para conectar con precisión con las necesidades del mercado regional y brindar soluciones más eficientes y confiables para la transformación energética y el desarrollo sostenible en Brasil y Latinoamérica.





La exitosa celebración de la Zhejiang Intermach Brasil de 2025 No sólo mostró los logros de innovación tecnológica de Zhejiang en los campos de energía solar, generación de energía eólica, tecnología de almacenamiento de energía e infraestructura energética, ayudó a las empresas de Zhejiang a explorar el mercado latinoamericano, sino que también mejoró aún más la influencia internacional de la marca "Green Zhejiang, Smart World".

