Les actionnaires de WNS approuvent l’acquisition par Capgemini

Paris, 1 septembre 2025 – Capgemini (Euronext Paris: CAP) annonce aujourd’hui que les actionnaires de WNS (NYSE : WNS) ont approuvé l'acquisition de WNS par Capgemini lors des assemblées générales des actionnaires de WNS tenues à cette fin le 29 août 2025.

Le 7 juillet 2025, Capgemini et WNS ont annoncé avoir signé un accord définitif portant sur l’acquisition de WNS par Capgemini afin de créer un leader mondial des Opérations Intelligentes basées sur l’IA agentique, pour une contrepartie en numéraire de 76,50 dollars (USD) par action WNS. Le montant total de l’opération s’élève à 3,3 milliards de dollars (USD), avant prise en compte de la dette financière nette1 de WNS.

À la suite de cette approbation, l’opération reste uniquement conditionnée à l’obtention d’autorisations réglementaires et autres conditions usuelles. La réalisation de l’opération est prévue d’ici la fin de l’année.

Les résultats définitifs du vote des assemblées générales d’actionnaires de WNS figurent dans le formulaire 8-K déposé par WNS auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis.

1 La dette financière nette de WNS au 31 mars 2025 était négligeable

